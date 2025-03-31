Horoszkóp
10 veszélyes gyerekjáték, ami tiltólistára került

#Baba
#Galéria
#játék
#barbie
#gyerekjáték
#tiltólista
#Mattel
#visszahívás
#Gilbert
#Carmageddon
Nesicz Máté
Életmód
Utoljára frissült: 2025. március 31. 11:12
10 veszélyes gyerekjáték, ami tiltólistára került
A nap cikke

Egy betörő felfedte: ez a legnagyobb trükk, amivel távol tarthatod a betörőket a házadtól

Egy volt betörő elárulta: van pár trükk, amivel távol tarthatod a betörőket a házadtól. Nem drága kütyü vagy titkos zár, a legegyszerűbb dolgok teszik a tolvajok szemében a legtöbb házat „túl nehézzé”.

Promóciók

Gyors út a szebb bőrért: Horváth Éva kedvenc krémje, amelyet a szakértők is ajánlanak

Minden nő sima, ragyogó és fiatalos bőrt szeretne. Az öregedéssel azonban a bőr természetes hialuronsav-tartalma csökken...

Életmód

Teszt: Kipróbáltam a legújabb mentes terméket, és végre bűntudat nélkül nassolhatok

Nem kell elnyomnod az édesség utánai vágyat, csak jól kell választanod!

Életmód

Elképesztően jó hatással lehet a mentális egészségedre egy hétköznapi program a barátaiddal: és még olcsó is

Emlékszel, milyen izgalmas volt a takaró alá bújva, elemlámpát szorongatva megosztani egymással a titkaitokat a BFF-jeid...

Életmód

Egy fiatal nő vallomása: „A rák tett engem a saját életem főszereplőjévé”

Azt gondolnánk, hogy a mellrák nem érinti a fiatal nőket, és csak 40 felett kell kiemelten foglalkozni ezzel. A valóság ...

Szépség

Összeszedtük az ősz legjobb sminktermékeit: a szakértők szerint kihagyhatatlanok

Ősz a megújulás időszaka, ilyenkor érdemes a sminkeket is átszelektálni és beszerezni a legfrissebb darabokat!

Életmód

5 vitamin, amit minden modern nőnek érdemes beiktatnia az őszi rutinjába

A legtöbb nő számára ismerős az érzés, amikor a nap végén úgy érezzük, túl sok szerepet próbáltunk egyszerre eljátszani....

Életmód

Nem csak port szív, hanem stresszt is: így szabadítottam fel rengeteg időt takarítás közben

Őszintén? Én sosem voltam az a típus, aki élvezi a takarítást.

Sztárok

Hollywoodi sztárok, akik legyőzték a mellrákot - és nem féltek beszélni róla

Pink október. Egy hónap, amikor a világ rózsaszínbe borul, és a szalagok, kampányok, figyelemfelhívó üzenetek egyetlen k...

Életmód

Pár perc önvizsgálat életet menthet: így előzheted meg a mellrákot

Indulás előtt reflexből csekkolod a makeupod, a hajad és a szetted, na de az vajon ösztönösen eszedbe jut minden hónapba...

Önismeret

Ijesztő, milyen hatással lehet a közösségi média az énképedre: így védekezhetsz ellene

A milleniál nők örök kedvenc szinglije, Bridget Jones hosszú éveken át küzdött azzal, hogy elfogadja a súlyát – méghozzá...
Olvasd el!

Napi horoszkóp október 22.: az Oroszlánok sodródnak az eseményekkel, a Mérlegeknek fontos kérdésben kell dűlőre jutniuk

A hosszú hétvége küszöbén, mielőtt átadnád magad a négy napos semmittevésnek, előtte mindenképp érdemes elolvasnod a szerdai horoszkópot is, hiszen a csillagok mára is számos izgalmat tartogatnak az egyes jegyek szülöttei számára!

Olvasd el!

4 bakancs, amiből legalább egynek a te gardróbodban is ott a helye

Fedezd fel az idei szezon legtrendibb bakancsait!

Olvasd el!

A koreai nők titkos rutinja, amitől 40 felett is porcelán az arcuk

Ismerd meg a legendás 10 lépéses koreai bőrápolási rutint, amely a tisztítástól a hidratálásig minden lépésben a ragyogó, porcelánbőr titkát rejti.

Olvasd el!

6 apró szokás, amitől rendezettebbnek és magabiztosabbnak tűnsz

Iszonyat egyszerű őket beépítened a mindennapokba és mégis hatásosak.

Olvasd el!

Minden, amit máris tudni lehet az új Colleen Hoover filmről: jön a Regretting You – Elrontott életek

A következő CoHo adaptáció október 30-tól debütál a mozikban Allison Williams és Mckenna Grace főszereplésével, és most is készülnöd kell a megrázó pillanatokra!

Nemcsak a szigorodó jogszabályok és a gyártási hibák indokolták egy-egy termék visszahívását...

Ha betiltanak egy játékot, annak egyetlen oka, hogy veszélyt jelent a felhasználókra, vagyis a gyerekekre. A kicsik biztonsága minden esetben elsődleges szempont, azonban sokszor előfordult már a történelemben, hogy egy-egy játék a túlféltés áldozatául esett. Így lett a Kinder Meglepetés több darabból álló apróságaiból két elemből összerakható figura, és így lettek a régen érezhetően nehezebb Matchboxokból és Hot Wheelsekből néhány grammos, a részletes kidolgozottságot egyre inkább mellőző kisautók. Előbbinél a fulladás, utóbbiaknál a dobálózás miatt felmerülő komoly sérülés veszélye indukálta a változtatásokat.

Egyfelől érthető, de sokak szerint ez inkább már a belemagyarázás kategória, elvégre a szülő feladata odafigyelni a gyerekre, és megtanítani neki azt, hogy mit szabad és mit nem. Persze a Ferrero-cég szempontjából megközelíthetjük úgy is, hogy nem volt anyagi kapacitása a cégnek, hogy minden korosztály számára külön-külön gyártsanak játékot rejtő csokikat. A szigorodó jogszabályok hozományaként az évek során egyre több és több játékot vontak ki a forgalomból, vagy tiltottak be, azt viszont meg kell hagyni, egyes esetekben nem lehetett kérdés, hogy ez a helyes döntés és a legjobb, ami a gyerekekkel történhet. Listánk egyes szereplőinél a veszély a szó legszorosabb értelmében volt jelen, néhány esetben viszont a traumatikus jelző a megfelelő, ha párhuzamot akarunk vonni.

Kattints galériánkra amiben megmutatunk 10 gyerekjátékot, amit nem sokáig árulhattak a boltok polcain!

Az InStyle Men magazin írása.

