10 veszélyes gyerekjáték, ami tiltólistára került

Ha betiltanak egy játékot, annak egyetlen oka, hogy veszélyt jelent a felhasználókra, vagyis a gyerekekre. A kicsik biztonsága minden esetben elsődleges szempont, azonban sokszor előfordult már a történelemben, hogy egy-egy játék a túlféltés áldozatául esett. Így lett a Kinder Meglepetés több darabból álló apróságaiból két elemből összerakható figura, és így lettek a régen érezhetően nehezebb Matchboxokból és Hot Wheelsekből néhány grammos, a részletes kidolgozottságot egyre inkább mellőző kisautók. Előbbinél a fulladás, utóbbiaknál a dobálózás miatt felmerülő komoly sérülés veszélye indukálta a változtatásokat.

Egyfelől érthető, de sokak szerint ez inkább már a belemagyarázás kategória, elvégre a szülő feladata odafigyelni a gyerekre, és megtanítani neki azt, hogy mit szabad és mit nem. Persze a Ferrero-cég szempontjából megközelíthetjük úgy is, hogy nem volt anyagi kapacitása a cégnek, hogy minden korosztály számára külön-külön gyártsanak játékot rejtő csokikat. A szigorodó jogszabályok hozományaként az évek során egyre több és több játékot vontak ki a forgalomból, vagy tiltottak be, azt viszont meg kell hagyni, egyes esetekben nem lehetett kérdés, hogy ez a helyes döntés és a legjobb, ami a gyerekekkel történhet. Listánk egyes szereplőinél a veszély a szó legszorosabb értelmében volt jelen, néhány esetben viszont a traumatikus jelző a megfelelő, ha párhuzamot akarunk vonni.

Kattints galériánkra amiben megmutatunk 10 gyerekjátékot, amit nem sokáig árulhattak a boltok polcain!

Az InStyle Men magazin írása.