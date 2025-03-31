Promóciók
10 veszélyes gyerekjáték, ami tiltólistára került
Egy betörő felfedte: ez a legnagyobb trükk, amivel távol tarthatod a betörőket a házadtól
Egy volt betörő elárulta: van pár trükk, amivel távol tarthatod a betörőket a házadtól. Nem drága kütyü vagy titkos zár, a legegyszerűbb dolgok teszik a tolvajok szemében a legtöbb házat „túl nehézzé”.
Életmód
Teszt: Kipróbáltam a legújabb mentes terméket, és végre bűntudat nélkül nassolhatok
Életmód
Egy fiatal nő vallomása: „A rák tett engem a saját életem főszereplőjévé”
Szépség
Összeszedtük az ősz legjobb sminktermékeit: a szakértők szerint kihagyhatatlanok
Életmód
5 vitamin, amit minden modern nőnek érdemes beiktatnia az őszi rutinjába
Életmód
Nem csak port szív, hanem stresszt is: így szabadítottam fel rengeteg időt takarítás közben
Sztárok
Hollywoodi sztárok, akik legyőzték a mellrákot - és nem féltek beszélni róla
Életmód
Pár perc önvizsgálat életet menthet: így előzheted meg a mellrákot
Napi horoszkóp október 22.: az Oroszlánok sodródnak az eseményekkel, a Mérlegeknek fontos kérdésben kell dűlőre jutniuk
A hosszú hétvége küszöbén, mielőtt átadnád magad a négy napos semmittevésnek, előtte mindenképp érdemes elolvasnod a szerdai horoszkópot is, hiszen a csillagok mára is számos izgalmat tartogatnak az egyes jegyek szülöttei számára!
4 bakancs, amiből legalább egynek a te gardróbodban is ott a helye
Fedezd fel az idei szezon legtrendibb bakancsait!
A koreai nők titkos rutinja, amitől 40 felett is porcelán az arcuk
Ismerd meg a legendás 10 lépéses koreai bőrápolási rutint, amely a tisztítástól a hidratálásig minden lépésben a ragyogó, porcelánbőr titkát rejti.
6 apró szokás, amitől rendezettebbnek és magabiztosabbnak tűnsz
Iszonyat egyszerű őket beépítened a mindennapokba és mégis hatásosak.
Ha betiltanak egy játékot, annak egyetlen oka, hogy veszélyt jelent a felhasználókra, vagyis a gyerekekre. A kicsik biztonsága minden esetben elsődleges szempont, azonban sokszor előfordult már a történelemben, hogy egy-egy játék a túlféltés áldozatául esett. Így lett a Kinder Meglepetés több darabból álló apróságaiból két elemből összerakható figura, és így lettek a régen érezhetően nehezebb Matchboxokból és Hot Wheelsekből néhány grammos, a részletes kidolgozottságot egyre inkább mellőző kisautók. Előbbinél a fulladás, utóbbiaknál a dobálózás miatt felmerülő komoly sérülés veszélye indukálta a változtatásokat.
Egyfelől érthető, de sokak szerint ez inkább már a belemagyarázás kategória, elvégre a szülő feladata odafigyelni a gyerekre, és megtanítani neki azt, hogy mit szabad és mit nem. Persze a Ferrero-cég szempontjából megközelíthetjük úgy is, hogy nem volt anyagi kapacitása a cégnek, hogy minden korosztály számára külön-külön gyártsanak játékot rejtő csokikat. A szigorodó jogszabályok hozományaként az évek során egyre több és több játékot vontak ki a forgalomból, vagy tiltottak be, azt viszont meg kell hagyni, egyes esetekben nem lehetett kérdés, hogy ez a helyes döntés és a legjobb, ami a gyerekekkel történhet. Listánk egyes szereplőinél a veszély a szó legszorosabb értelmében volt jelen, néhány esetben viszont a traumatikus jelző a megfelelő, ha párhuzamot akarunk vonni.
Kattints galériánkra amiben megmutatunk 10 gyerekjátékot, amit nem sokáig árulhattak a boltok polcain!
Az InStyle Men magazin írása.
7 sztárpár, akiknek egy forgatás tette tönkre az életét
Ők azok, akik csak dolgozni mentek egy forgatásra, majd annyira egymásba bonyolódtak a kollégájukkal, hogy ez egy kapcsolat végét jelentette. És elég sok másétis.
Ez a 10 állat alussza a leghosszabb téli álmot
Nekik tényleg van idejük kipihenni magukat.
Felejtsd el az egyhetes utazásokra vársz! Ha egy hosszú hétvégére ruccansz ki, fantasztikus hatással lehet a mentális egészségedre!
Nem mindig a mennyiség a lényeg, például a következő kirándulásra szánt napjaidat illetően sem. Minél rövidebb az út, annál maximálisabb a feltöltődés!
Minden, amit máris tudni lehet az új Colleen Hoover filmről: jön a Regretting You – Elrontott életek
A következő CoHo adaptáció október 30-tól debütál a mozikban�Allison Williams és Mckenna Grace főszereplésével, és most is készülnöd kell a megrázó pillanatokra!
6 apró szokás, amitől rendezettebbnek és magabiztosabbnak tűnsz
Iszonyat egyszerű őket beépítened a mindennapokba és mégis hatásosak.
Hogyan lehet megőrizni a bizsergést és a szerelmet egy hosszú távú kapcsolatban?
A kapcsolat elején a bizsergés magától jön. Az újdonság, a vágy és a dopamin együttese minden mozdulatot felerősít, csodálatos élménnyé varázsolva minden együtt töltött percet. Pár év után azonban a hormonvihar lecsillapodik, a hétköznapok pedig lassan átszövik a kapcsolatot, ilyenkor sok pár elhidegül a másiktól, esetleg inkább barátként viszonyul a másikhoz. Itt kezdődik a valódi munka: hogyan lehet életben tartani a szerelmet, ha már nem az újdonság hajtja? A kutatások szerint a válasz egyszerre hétköznapi és forradalmian egyszerű. Mutatjuk is, miket érdemes bevetned!