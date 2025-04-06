Horoszkóp
10 film, amit már a megjelenése előtt eltemetett a közönség

Életmód, Film
Utoljára frissült: 2025. április 5. 10:46

Forrás: IMDb / Walt Disney Pictures

10 film, amit már a megjelenése előtt eltemetett a közönség
Csak néhány darabnak sikerült rácáfolnia a kétkedőkre, a többieket viszont még most is száműznék a filmtörténetből.

Tojáshéjon lépdelve kell a filmstúdióknak elhaladni a nagyközönség orra előtt, főleg napjainkban, amikor egy kósza hír pillanatok alatt körbeér a világhálón. Még csak az első előzetest sem kell megvárni, egyetlen kiszivárgott fotó a forgatásról képes lavinát elindítani, amivel aztán vagy kezdenek valamit, vagy a népharagra fittyet hányva végigviszik terveiket. A láncreakció aztán egészen a film debütálásáig kitart, hatalmas fókuszt szegezve az alkotásra, emellett jóval nagyobb elvárásokat támasztva köszönhetően az addigra tetőfokára hágó ellenszenvnek. És hogy ennek az ellenszenvnek mik lehetnek a kiváltó okai? A közönségnek mindegy, a lényeg, hogy érvényesítsék az akaratukat, különben a bojkott nem marad el. És hát nem is feltétlenül lehet hibáztatni őket, végtére is ők azok, akiket le kell nyűgözni, akár beismerik ezt a stúdiók, akár nem. Nézők nélkül nincs mozi, de a filmszínházakba nem lehet bármivel becsábítani a népet, főleg nem akkor, ha minden fókuszt elhalványítanak az alkotás körüli botrányok.

Az új Hófehérke, pontosabban a Disney példát statuálhatna abból, hogyan kell borzolni a kedélyeket. Bár vélhetően sokan egyébként sem voltak kíváncsiak a mozira, bőven akadtak olyanok, akik azután tettek le a film megtekintéséről, hogy kiderült, Hófehérke a lengyel és kolumbiai felmenőkkel rendelkező Rachel Zegler lesz. Ekkor már mindegy volt, hogy mennyire tehetséges a színésznő, az autentikusságot háttérbe szorító stúdiót woke-ámokfutással vádolták meg, amihez hozzá tette a magáét a Star Wars-széria korábbi megtépázása is. Mind a szexizmus, mind a diszkrimináció maximálisan elítélendő, de nehezen kioltható társadalmi probléma, és sokan azzal érvelnek, hogy az ilyen sarkos változtatásokkal pont a Disney ágyaz meg az előítéleteknek. Az HBO jelenleg is kapja a panaszlevelek áradatát, amiben a rajongók nemtetszésüket fejezik ki Paapa Essiedu szerepeltetésével kapcsolatban, aki Perselus Pitont fogja alakítani a fél világot megmozgató Harry Potter-sorozatban. Az autentikusságot háttérbe szorító casting viszont csupán egy a sok ok közül, amiért egy filmet már a bemutatása előtt darabokra szednek a rajongók.

Kattints galériánkra, és megmutatunk 10 filmet, amit már a megjelenése előtt utált a közönség!

Az InStyle Men írása.

