10 film, amit már a megjelenése előtt eltemetett a közönség

Talán észre sem veszed, de a körmeid is üzennek – a férfiak ugyanis nem csak azt érzékelik, mit viselsz, hanem azt is, hogyan viseljük. Vannak manikűrök, amiket szinte univerzálisan elutasítanak, és olyanok is, amiket igazán imádnak.
A születési napod többet árul el, mint hinnéd: mutatjuk, melyik országban élhettél előző életedben a numerológia szerint.
Vannak, akik számára a siker nem csupán cél, hanem életforma.
A hét második fele is bővelkedik majd izgalmakban, azt azonban, hogy pontosan mit tartogatnak számodra a csillagok, csak akkor tudhatod meg, ha néhány percet szánsz a csütörtöki horoszkópra!
Hogy miért láthatjuk olyan ritkán Sean ötödik feleségét, annak egészen meglepő oka van.
Tojáshéjon lépdelve kell a filmstúdióknak elhaladni a nagyközönség orra előtt, főleg napjainkban, amikor egy kósza hír pillanatok alatt körbeér a világhálón. Még csak az első előzetest sem kell megvárni, egyetlen kiszivárgott fotó a forgatásról képes lavinát elindítani, amivel aztán vagy kezdenek valamit, vagy a népharagra fittyet hányva végigviszik terveiket. A láncreakció aztán egészen a film debütálásáig kitart, hatalmas fókuszt szegezve az alkotásra, emellett jóval nagyobb elvárásokat támasztva köszönhetően az addigra tetőfokára hágó ellenszenvnek. És hogy ennek az ellenszenvnek mik lehetnek a kiváltó okai? A közönségnek mindegy, a lényeg, hogy érvényesítsék az akaratukat, különben a bojkott nem marad el. És hát nem is feltétlenül lehet hibáztatni őket, végtére is ők azok, akiket le kell nyűgözni, akár beismerik ezt a stúdiók, akár nem. Nézők nélkül nincs mozi, de a filmszínházakba nem lehet bármivel becsábítani a népet, főleg nem akkor, ha minden fókuszt elhalványítanak az alkotás körüli botrányok.
Az új Hófehérke, pontosabban a Disney példát statuálhatna abból, hogyan kell borzolni a kedélyeket. Bár vélhetően sokan egyébként sem voltak kíváncsiak a mozira, bőven akadtak olyanok, akik azután tettek le a film megtekintéséről, hogy kiderült, Hófehérke a lengyel és kolumbiai felmenőkkel rendelkező Rachel Zegler lesz. Ekkor már mindegy volt, hogy mennyire tehetséges a színésznő, az autentikusságot háttérbe szorító stúdiót woke-ámokfutással vádolták meg, amihez hozzá tette a magáét a Star Wars-széria korábbi megtépázása is. Mind a szexizmus, mind a diszkrimináció maximálisan elítélendő, de nehezen kioltható társadalmi probléma, és sokan azzal érvelnek, hogy az ilyen sarkos változtatásokkal pont a Disney ágyaz meg az előítéleteknek. Az HBO jelenleg is kapja a panaszlevelek áradatát, amiben a rajongók nemtetszésüket fejezik ki Paapa Essiedu szerepeltetésével kapcsolatban, aki Perselus Pitont fogja alakítani a fél világot megmozgató Harry Potter-sorozatban. Az autentikusságot háttérbe szorító casting viszont csupán egy a sok ok közül, amiért egy filmet már a bemutatása előtt darabokra szednek a rajongók.
Kattints galériánkra, és megmutatunk 10 filmet, amit már a megjelenése előtt utált a közönség!
Ezeken a helyeken nem elég a vastag télikabát, az biztos...
Ha valamit megtanultunk a francia nőktől, akkor az az, hogy ők még a téli időszakban is tudják, mi a sikkes.
Ezekkel az outfitekkel nem tudsz mellé lőni és garanatáltan lesz második randi is!
Abban általában nem értenek egyet a rajongók, hogy ki a kedvenc szereplőjük egy adott sorozatban, de abban már nagyobb szokott lenni az egyetértés, hogy melyik karaktert hagyták volna ki legszívesebben a történetből. Olyan szereplőket gyűjtöttünk most össze, akikkel eléggé mellé lőttek a forgatókönyvírók.
Vannak árnyalatok, amik többet ártanak, mint használnak – most megmutatjuk, mely körömszíneket érdemes messziről elkerülni, ha nem akarod, hogy a manikűröd visszafelé süljön el.
A születési napod többet árul el, mint hinnéd: mutatjuk, melyik országban élhettél előző életedben a numerológia szerint.