Horoszkóp
Lélek
Divat
Szépség | Beauty Club
Sztárok
Green StilettoPromóciókVentilátor
  1. Főoldal
  2. Életmód

10 film a függőségekről, ha foglalkoztat a száraz november

#film
#Mozi
#Leonardo DiCaprio
#Függőség
#Jared Leto
#alkoholizmus
#Száraz November
#szerhasználat
#Rekviem egy álomért
#Trainspotting
#Nick Nolte
Nesicz Máté
Mutasd a cikkeit
Életmód
Utoljára frissült: 2025. november 9. 09:50

Forrás: IMDb / Artisan Entertainment / Thousan Words / Sibling Productions

10 film a függőségekről, ha foglalkoztat a száraz november
A nap cikke

Heti horoszkóp november 10-16.: az Oroszlánok nem várt eredményt érnek el, a Halakra zsúfolt hét vár

Az előtted álló héten sem fogsz unatkozni, a csillagok üzenetéből ugyanis az derül ki, hogy számos izgalom vár majd, érdemes tehát mindenképp elolvasnod a heti horoszkópot is!

Szerelem

24 napnyi vágy, intimitás és felfedezés – így lesz igazán különleges az idei karácsony

Az adventi időszak legtöbbünk számára a várakozásról, a hangolódásról és a meghittségről szól.

Életmód

7+1 finomság, aminek nem fogsz tudni ellenállni, ha pumpkin spice rajongó vagy

Amikor a napok hűvösebbé válnak, szinte ösztönösen másra sem tudunk gondolni, mint a fűszeres sütőtökkel ízesített étele...

Életmód

Tudomány a szépség mögött: meglepő tények arról, hogyan születnek a kedvenc bőrápolóid

Amikor reggel a kedvenc arckrémedért nyúlsz, valószínűleg nem gondolsz arra, hány évnyi kutatás, hány kísérlet és mennyi...

Promóciók

Hóemberezés a társkeresésben? 7 tipp, hogy ne csak a gyors összemelegedés motiváljon egy új kapcsolatra

Közeleg az év vége, így nem csoda, ha sokakban ébred fel a vágy, hogy végre megtalálják a társukat, akivel közösen köszö...

Promóciók

A luxus új dimenziója az Optic World Exclusive Luxus Cornerben

Egy hely, ahol a stílus, a prémium minőség és a személyre szabott élmény találkozik. Ez az Optic World Exclusive Luxus C...

Promóciók

Ha te sem szeretnéd, hogy az egerek vagy nyestek a garázsodban teleljenek, ideje lépned!

Az ősz, és a hideg idő beköszöntével nem csak az emberek kezdenek fázni, hanem bizony az addig a természetben megbúvó r...

Promóciók

Fedezze fel az őszi nyugalom és kényelem tökéletes kombinációját szállodánk exkluzív ajánlatával!

Napi áraink a foglaltság szerint változnak, de most ez nem okoz problémát: a JOY napok alatt, fix áron, felár nélkül fog...

Promóciók

Izgalmas programokkal várunk az őszi JOY-napokon, az Allee-ban!

Az ország legnagyobb shopping ünnepe a kedvezményeken kívül szuper programokat kínál! Gyere el az őszi JOY-napok budapes...

Promóciók

Lépj szintet energikusságban – itt a waterdrop® TURBO BOOST!

A megszokott energiaital íz tudatosaknak: 160 mg természetes koffeinnel, 6-féle vitaminnal, cukormentesen és mesterséges...
Olvasd el!

Születésed ideje elárulja, mi lesz életed legszerencsésebb pillanata – és mikor teljesül be

Születésed napja elárulja, mikor mosolyog rád igazán a szerencse – és milyen életesemény hozza el ezt a pillanatot.

Olvasd el!

Pasik szerint ez a 3 fehérnemű a legdögösebb egy nőn - És ezt a 3-at kicsit sem szeretik

Lehet, hogy nem veszik észre, ha új a frizuránk, de azt ő is látják, ha egy fehérnemű nagyon dögös. Vagy épp ellenkezőleg!

Olvasd el!

Napi horoszkóp november 10.: a Bikák vitába keverednek valakivel, a Halaknak érdemes több időt a szeretteikkel tölteni

A hét első napja is bővelkedik majd izgalmakban, azt azonban, hogy pontosan mit tartogatnak számodra a csillagok, csak akkor tudhatod meg, ha néhány percet szánsz a hétfői horoszkópra!

Olvasd el!

3 TikTok beauty trükk, ami tényleg működik - és 3, ami felejtős

Mi kipróbáltuk a legfelkapottabb TikTok-trükköket, hogy neked már ne kelljen!

Olvasd el!

Egy világsztár kitálalt: ilyen a kapcsolata most Jennifer Anistonnak és Brad Pittnek

Sokan még mindig reménykednek abban, hogy talán egyszer újra egymásra találhat az egykori álompár, és most kiderül, van-e okuk bízni ebben...

Facebook
Twitter
Pinterest
Ezekre az alkotásokra szokták azt mondani, hogy nyomot hagynak a nézőben...

Az emberi lélek sebezhetőségét körbejáró filmek nem aprózzák el a függőség kendőzetlen ábrázolását. Nem csupán a szerhasználattal járó fizikai problémák bemutatásával taglózzák le a nézőt, hanem azokkal a kíméletlen pszichológiai hatásokkal is, amik megfertőzik a súlyos problémákkal küzdő személyek életét és teljes környezetét. "Lehúzós" - szokta érni gyakran a vád ezeket az alkotásokat, és valljuk be, van benne igazság...

Mert hogy is lehetne felemelő egy olyan történet, aminek szinte biztos, hogy nem happy end a vége? Persze ha ez lenne a lényeg, ami alapján filmet választunk, aligha születtek volna olyan, a depresszió és a függőségek minden aspektusát körbejáró alkotások, amiket egyszer mindenkinek látnia kell. Nem a változatosság kedvéért, és nem is a drámai hatás miatt, hanem azért, mert útmutatóul szolgálhatnak azokban a nehéz pillanatokban. Mondhatjuk úgy is, olykor jobb, ha nem a saját hibájából tanul az ember. No és persze ha az esztétikai élményt keressük, sem kell sokáig kutakodni ezeknél a produkcióknál, ugyanis a legtöbbjük tele van olyan színészi alakításokkal, amiket az Akadémia előszeretettel jutalmazott Oscar-díjjal. Most a száraz november alkalmából elhoztunk 10 filmet a függőségekről, amik garantáltan a józan élet irányába terelnek.

Kattints galériánkra, és megmutatunk 10 filmet a függőségekről a száraz november támogatásához!

Galéria / 10 kép

10 film a függőségekről a száraz novemberhez

Megnézem a galériát
Bezár
Bezár, vissza a cikkhez
Kép betöltése
A galéria folytatódik, lapozz tovább →
Hirdetés
Galéria

Az InStyle Men írása.

Hogy tetszett a cikk?

Egynek jó.
Nice job!
Imádom!

Videók

Szerelem

24 napnyi vágy, intimitás és felfedezés – így lesz igazán különleges az idei karácsony

Az adventi időszak legtöbbünk számára a várakozásról, a hangolódásról és a meghittségről szól.

Életmód

7+1 finomság, aminek nem fogsz tudni ellenállni, ha pumpkin spice rajongó vagy

Amikor a napok hűvösebbé válnak, szinte ösztönösen másra sem tudunk gondolni, mint a fűszeres sütőtökkel ízesített étele...

Életmód

Tudomány a szépség mögött: meglepő tények arról, hogyan születnek a kedvenc bőrápolóid

Amikor reggel a kedvenc arckrémedért nyúlsz, valószínűleg nem gondolsz arra, hány évnyi kutatás, hány kísérlet és mennyi...

Promóciók

Hóemberezés a társkeresésben? 7 tipp, hogy ne csak a gyors összemelegedés motiváljon egy új kapcsolatra

Közeleg az év vége, így nem csoda, ha sokakban ébred fel a vágy, hogy végre megtalálják a társukat, akivel közösen köszö...

Promóciók

A luxus új dimenziója az Optic World Exclusive Luxus Cornerben

Egy hely, ahol a stílus, a prémium minőség és a személyre szabott élmény találkozik. Ez az Optic World Exclusive Luxus C...

Promóciók

Ha te sem szeretnéd, hogy az egerek vagy nyestek a garázsodban teleljenek, ideje lépned!

Az ősz, és a hideg idő beköszöntével nem csak az emberek kezdenek fázni, hanem bizony az addig a természetben megbúvó r...

Promóciók

Fedezze fel az őszi nyugalom és kényelem tökéletes kombinációját szállodánk exkluzív ajánlatával!

Napi áraink a foglaltság szerint változnak, de most ez nem okoz problémát: a JOY napok alatt, fix áron, felár nélkül fog...

Promóciók

Izgalmas programokkal várunk az őszi JOY-napokon, az Allee-ban!

Az ország legnagyobb shopping ünnepe a kedvezményeken kívül szuper programokat kínál! Gyere el az őszi JOY-napok budapes...

Promóciók

Lépj szintet energikusságban – itt a waterdrop® TURBO BOOST!

A megszokott energiaital íz tudatosaknak: 160 mg természetes koffeinnel, 6-féle vitaminnal, cukormentesen és mesterséges...
Kép
Életmód

Pasik szerint ez a 3 fehérnemű a legdögösebb egy nőn - És ezt a 3-at kicsit sem szeretik

Lehet, hogy nem veszik észre, ha új a frizuránk, de azt ő is látják, ha egy fehérnemű nagyon dögös. Vagy épp ellenkezőleg!

Kép
Életmód

7+1 finomság, aminek nem fogsz tudni ellenállni, ha pumpkin spice rajongó vagy

Amikor a napok hűvösebbé válnak, szinte ösztönösen másra sem tudunk gondolni, mint a fűszeres sütőtökkel ízesített ételekre és italokra. És szerencsére ezekből elég sokféle akad!

Kép
Egészség

7 őszi étel, amivel visszanyerheted az energiádat – És még finom is!

Veled is gyakran megesik, hogy délutánra teljesen kimerülsz, és már csak azt várod, mikor lesz vége a napnak? Ilyenkor könnyű automatikusan a kávéhoz nyúlni, pedig a valódi megoldás nem a koffeinben rejlik, hanem sokkal inkább abban, hogy a testedet olyan tápanyagokkal lásd el, amelyek egész napra biztosítják számára az energiát. Most megmutatjuk, milyen ételek segítenek, hogy energikus, fókuszált és kiegyensúlyozott maradhass reggeltől estig.

Kép
Szépség

3 TikTok beauty trükk, ami tényleg működik - és 3, ami felejtős

Mi kipróbáltuk a legfelkapottabb TikTok-trükköket, hogy neked már ne kelljen!

Kép
Sztárok

Egy világsztár kitálalt: ilyen a kapcsolata most Jennifer Anistonnak és Brad Pittnek

Sokan még mindig reménykednek abban, hogy talán egyszer újra egymásra találhat az egykori álompár, és most kiderül, van-e okuk bízni ebben...

Kép
Sztárok

Kiköpött ikrek! Sztárok, akik exük hasonmásával randiznak

Vajon véletlen, ha valaki új párja kísértetiesen emlékeztet az exére, vagy a szív tudja, mit keres? Kíváncsiak lennénk, mit mondanak erről az alábbi sztárok.