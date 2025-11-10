10 film a függőségekről, ha foglalkoztat a száraz november

Szerelem
10 film a függőségekről, ha foglalkoztat a szárad november
Az emberi lélek sebezhetőségét körbejáró filmek nem aprózzák el a függőség kendőzetlen ábrázolását. Nem csupán a szerhasználattal járó fizikai problémák bemutatásával taglózzák le a nézőt, hanem azokkal a kíméletlen pszichológiai hatásokkal is, amik megfertőzik a súlyos problémákkal küzdő személyek életét és teljes környezetét. "Lehúzós" - szokta érni gyakran a vád ezeket az alkotásokat, és valljuk be, van benne igazság...
Mert hogy is lehetne felemelő egy olyan történet, aminek szinte biztos, hogy nem happy end a vége? Persze ha ez lenne a lényeg, ami alapján filmet választunk, aligha születtek volna olyan, a depresszió és a függőségek minden aspektusát körbejáró alkotások, amiket egyszer mindenkinek látnia kell. Nem a változatosság kedvéért, és nem is a drámai hatás miatt, hanem azért, mert útmutatóul szolgálhatnak azokban a nehéz pillanatokban. Mondhatjuk úgy is, olykor jobb, ha nem a saját hibájából tanul az ember. No és persze ha az esztétikai élményt keressük, sem kell sokáig kutakodni ezeknél a produkcióknál, ugyanis a legtöbbjük tele van olyan színészi alakításokkal, amiket az Akadémia előszeretettel jutalmazott Oscar-díjjal. Most a száraz november alkalmából elhoztunk 10 filmet a függőségekről, amik garantáltan a józan élet irányába terelnek.
Kattints galériánkra, és megmutatunk 10 filmet a függőségekről a száraz november támogatásához!
Az InStyle Men írása.
