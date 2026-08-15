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10 étel és ital, amit az onkológusok ritkán fogyasztanak: némelyik növelheti a daganatok kockázatát

#Rák
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#Orvos
#onkológus
#rákot okozó ételek
#mit ne egyél
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Életmód
Utoljára frissült: 2026. augusztus 13. 15:28

Forrás: Hybrid Storytellers on Unsplash

10 étel és ital, amit az onkológusok ritkán fogyasztanak: némelyik növelheti a daganatok kockázatát
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Szakértők szerint ezek mind nagyon is növelhetik a rák kialakulásának kockázatát!
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Korábbi cikkeinkben már megírtuk, mi az, amit sosem (vagy tényleg csak nagyon ritkán) fogyasztana egy neurológus vagy épp egy dietetikus. Mert rosszat tesz az agynak, a gyomornak, az általános egészségünknek. Most pedig azt szedtük össze, mi tiltólistás az onkológusoknál. És tudod, mi a legérdekesebb? Hogy nagyon sok az átfedés az orvosok válaszaival, ami csak még inkább megerősíti, hogy ezeket valóban nem kéne gyakran fogyasztani.

Mert bár hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy amit a boltban árulnak, nem lehet rossz (hisz emberi fogyasztásra adják), de igazából az, hogy mennyit és milyen gyakran eszel belőlük, talán mindennél fontosabb. Nem gond, ha néha becsúszik mondjuk egy hot dog, egy pohár bor vagy egy jó alaposan megpirított steak. A daganatos betegségek kialakulását rengeteg tényező befolyásolja, és egyetlen étel sem jelenti azt, hogy biztosan rákot okoz. Vannak azonban olyan élelmiszerek és italok, amelyek rendszeres vagy nagy mennyiségű fogyasztását a kockázat magasabb szintje miatt nem ajánlják.

Íme 10 étel és ital, amit az onkológusok ritkán fogyasztanak:

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10 étel és ital, amit az onkológusok szerint jobb ritkán fogyasztani

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