10 étel, ami csodát tesz az emésztéseddel

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Dua Lipa a manifesztálás királynője: így vonzhatsz be az életedbe olyan love storyt, mint az övé Callum Turnerrel

A te social media feedjeied is hónapok óta olyan videókkal vannak tele, amikben a „Training Season” dalra „imádkoznak” a tündérmesébe illő szerelemért? Eláruljuk, hogyan manifesztálhatsz mesterfokon, mint az énekes-színésznő!