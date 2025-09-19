35 éves a gengszterfilmek királya: 10 érdekesség a Nagymenőkről

A gengszterfilmek különleges helyet foglalnak el a mozirajongók szívében. Egy olyan világot mutatnak be sokszor kissé romantizálva, amelytől a legtöbben félnek, tartanak, azt remélik, soha nem kerülnek vele szorosabb kapcsolatba. Máskor az alvilág szereplőinek luxuséletét szembeállítják az árnyoldalakkal, a fenyegetettséggel, a rivalizálással, a ballépések szörnyű következményeivel.



Az persze már egyéni preferencia kérdése, kinek melyik megközelítés, milyen történetmesélés tetszik jobban. Vagy hogy egyáltalán melyik korszakban mélyül el szívesebben. Minden idők legjobb maffiafilmjei között általában az elsők közt szokás említeni A Keresztapa-trilógiát, de megkerülhetetlen A sebhelyesarcú, A tégla vagy az utóbbi évek felhozatalából Az ír is.



De egyetlen ilyen toplistáról sem maradhat le a Nagymenők, Martin Scorsese remekműve, amely idén éppen harmincöt éves: az 1990-es Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon mutatták be, majd nem sokra rá – napra pontosan 35 esztendeje – debütált az amerikai mozikban. Nicholas Pileggi maga adaptálta vászonra Wiseguy című, igaz történeteken nyugvó könyvét Scorsese segítségével. Az ötvenes években induló sztoriban a nézők Henry Hill felemelkedését, a gengszterek világába való beépülését és bukását követhetik.



Olyan kiemelkedő színészgárda jött össze erre az alkotásra, amelynek tagjai közül Robert De Nirót, Joe Pescit, Lorraine Braccót, Samuel L. Jacksont is kiemelhetjük, míg például a Hillt játszó Ray Liotta merész választásnak bizonyult, nem volt még akkor kifejezetten nagy húzónév Hollywoodban. A film kereskedelmi szempontból is szépen teljesített, a közönség mellett pedig a kritikusok is szerették, voltak, akik egyenesen azt mondták, nem készült ennél nagyszerűbb produkció a szervezett bűnözésről. Persze a munkálatokat sok érdekes történés is színesítette, ezeket gyűjtöttük össze cikkünkben.

Kattints a galériánkra, és mutatunk 10 érdekességet minden idők egyik legjobb gengszterfilmjéről, a Nagymenőkről:

Az InStyle MEN Magyarország írása.