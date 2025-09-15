Horoszkóp
10 érdekesség az X-aktákról, amiről talán nem is hallottál

Nesicz Máté
Életmód
Utoljára frissült: 2025. szeptember 15. 09:45

Forrás: 20th Century Fox Television

10 érdekesség az X-aktákról, amiről talán nem is hallottál
6 frizura, ami karcsúbb arcot varázsol

Egy kiváló frizurával kilókat is lecsalhatunk magunkról, így pedig egy sokkal frissebb és fiatalosabb megjelenést kaphatunk.

Divat

Ez a 3 anyag fogja uralni az őszi divatot: Így hordd őket

Az őszi trendek listáján megjelent három olyan anyag, amire biztosan te sem számítottál!

Szépség

Két hétig csak ezt az arctisztító gélt használtam: a bőröm most hálásabb, mint valaha

Mindig vegyes érzésekkel vágok bele egy új bőrápolási rutin kipróbálásába.

Lakberendezés

Az 5 leggyakoribb alvási hiba, ami miatt fáradt vagy napközben

Kevés dolog hat annyira a mindennapjainkra, mint a jó alvás.

Divat

Őszi rétegezési kisokos: így kombináld a ruháidat a következő időszakban

Fedezd fel, hogyan rétegezd stílusosan az Intrend darabjait: így alkoss kényelmes, elegáns őszi szetteket a hűvösebb nap...

Divat

Back to office: tippek a tökéletes őszi kapszulagardrób összeállításához

Vissza az irodába stílusosan! Így állítsd össze az őszi kapszulagardróbodat az Intrend darabjaiból, hogy reggelente mind...

Promóciók

Megnyílt a Huawei hivatalos webshopja Magyarországon – az újonnan bemutatott a GT 6 széria

Az online vásárlás kényelme ma már alapelvárás, a gyártók közvetlen csatornái pedig különösen fontosak lettek a termékek...

Sztárok

Ördög Nóra őszintén vallott a meddőség megéléséről

Gyerekként, amikor piros kalózként játszottam a kölyök klubban, még nem tudtam, hogy egyszer majd szerkesztőként ülök eg...

Életmód

7 lélekmelegítő könyvújdonság bekuckózós, őszi estékre

El sem tudsz képzelni annál tökéletesebb programot az esős, szeles napokra, mint hogy otthon maradj, pizsamába bújj, kik...

Életmód

Megérkezett a JOY első digitális kiadványa, a Pink October Issue, címlapon Ördög Nórával

Az október mindig a változásról, a befelé figyelésről szól – idén azonban a JOY számára ennél is többet jelent. Bemutatj...
Olvasd el!

Nicole Kidman szakítós frizurája letarolta a netet: először jelent meg a vörös szőnyegen a válás bejelentése óta

És te is elkészítheted legújabb frizuráját, melyet válás után azonnal be is újított magának Nicole! Nem véletlenül hívják sokan bosszú hajnak.

Olvasd el!

Különleges szépségű kutyák, amelyekhez hasonlót még sosem láttál

Vannak kutyák, akik nemcsak aranyosak, hanem igazi természeti csodák. Ezek a ritka, különleges külsejű fajták a kutyavilág rejtett gyöngyszemei, és garantáltan elolvad a szíved, amint meglátod őket.

Olvasd el!

Napi horoszkóp október 8.: a Bikák hatalmas nyomás alól szabadulhatnak fel, a Nyilasoknak számukra ismeretlen szituációban kell boldogulniuk

A hét közepe is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a szerdai horoszkópot!

Olvasd el!

8 zöldség és gyümölcs, amit sose tarts hűtőben

Nem minden zöldség és gyümölcs érzi jól magát a hűtőben. Mutatjuk, melyek veszítenek ízükből és állagukból hidegben, és hogyan tárold őket helyesen.

Olvasd el!

12 dolog a Szörnyeteg: Az Ed Gein-sztoriban, ami fikció - És íme minden, ami tényleg megtörtént

A Szörnyeteg: Az Ed Gein-sztori című sorozatban a Netflix a valós eseményekre épít - de sok minden máshogy történt a valóságban. Cikkünkben összevetjük a sorozatbeli és a valós Ed Gein történetét, és eláruljuk, melyik jelenet volt igaz, és melyik csak kitaláció.

A kultikus sorozat főcímzenéjétől még most is kiráz minket a hideg.

A kilencvenes évek hazai televíziózásának egyik kultsorozata volt az X-akták, aminek saját kategóriájában aligha volt ellenfele. Nem elvéve az akkori felhozatal érdemeit, azért nagyon nehéz dolguk nem volt Mulderéknek, de ki kell emelni, nem azért szerettük, mert nem volt más. A népszerűségét talán az példázza a legjobban, hogy az addig radar alatt mozgó paranormális eseményekkel foglalkozó könyvek és műsorok elképesztő lendületet vettek az 1993-tól 2002-ig futó sorozat hatására, ami többek között azt is jelentette, hogy az újságárusoknál pillanatok alatt kapkodták el az aktuális UFO-témát feldolgozó magazinokat.

Egészen hihetetlen, de az első évadokat a korhatár-szabályozás 14 éven felülieknek sorolta be, aminek később aztán meg is lett az eredménye. A mai napig zsigeri szinten rázza ki a hideg az akkori generációt az ikonikus főcímzene hallatán, nem beszélve az olyan retinába égő jelenetekről, amikről inkább jobb nem is beszélni. A két teljesen eltérő személyiség, a mindig hinni akaró Mulder és a racionalitást előtérbe helyező Scully kapcsolatának a dinamikája fektette le az alapokat, a para(normális) jelenetek pedig megteremtették a fojtogató feszültséget. Az eleinte epizodikus tartalom, majd az egybefüggő történetté váltás pedig bőven elég volt ahhoz, hogy óriási rajongóbázisra találjon a sorozat az egész világon. Ennek örömére most el is hoztunk néhány érdekességet az álmatlan éjszakákat okozó X-aktákról, amiről talán még a legnagyobb fanatikusok sem hallottak.

Kattints galériánkra, és megmutatunk 10 érdekességet az X-aktákról, amiről talán nem is hallottál!

10 érdekesség az X-aktákról, amiről talán nem is hallottál

Az InStyle Men írása.

