10 érdekesség az X-aktákról, amiről talán nem is hallottál
Forrás: 20th Century Fox Television
Nicole Kidman szakítós frizurája letarolta a netet: először jelent meg a vörös szőnyegen a válás bejelentése óta
És te is elkészítheted legújabb frizuráját, melyet válás után azonnal be is újított magának Nicole! Nem véletlenül hívják sokan bosszú hajnak.
A kilencvenes évek hazai televíziózásának egyik kultsorozata volt az X-akták, aminek saját kategóriájában aligha volt ellenfele. Nem elvéve az akkori felhozatal érdemeit, azért nagyon nehéz dolguk nem volt Mulderéknek, de ki kell emelni, nem azért szerettük, mert nem volt más. A népszerűségét talán az példázza a legjobban, hogy az addig radar alatt mozgó paranormális eseményekkel foglalkozó könyvek és műsorok elképesztő lendületet vettek az 1993-tól 2002-ig futó sorozat hatására, ami többek között azt is jelentette, hogy az újságárusoknál pillanatok alatt kapkodták el az aktuális UFO-témát feldolgozó magazinokat.
Egészen hihetetlen, de az első évadokat a korhatár-szabályozás 14 éven felülieknek sorolta be, aminek később aztán meg is lett az eredménye. A mai napig zsigeri szinten rázza ki a hideg az akkori generációt az ikonikus főcímzene hallatán, nem beszélve az olyan retinába égő jelenetekről, amikről inkább jobb nem is beszélni. A két teljesen eltérő személyiség, a mindig hinni akaró Mulder és a racionalitást előtérbe helyező Scully kapcsolatának a dinamikája fektette le az alapokat, a para(normális) jelenetek pedig megteremtették a fojtogató feszültséget. Az eleinte epizodikus tartalom, majd az egybefüggő történetté váltás pedig bőven elég volt ahhoz, hogy óriási rajongóbázisra találjon a sorozat az egész világon. Ennek örömére most el is hoztunk néhány érdekességet az álmatlan éjszakákat okozó X-aktákról, amiről talán még a legnagyobb fanatikusok sem hallottak.
Kattints galériánkra, és megmutatunk 10 érdekességet az X-aktákról, amiről talán nem is hallottál!
Az InStyle Men írása.
