Horoszkóp
Lélek
Divat
Szépség | Beauty Club
Sztárok
Green StilettoPromóciókVentilátor
  1. Főoldal
  2. Életmód
  3. Film

7 érdekesség a Vaklárma című filmről, amiről talán nem is hallottál

#film
#Mozi
#érdekesség
#vígjáték
#Vaklárma
#Richard Pryor
#Gene Wilder
Nesicz Máté
Mutasd a cikkeit
Életmód, Film
Utoljára frissült: 2025. október 31. 09:57

Forrás: IMDb / TriStar Pictures

7 érdekesség a Vaklárma című filmről, amiről talán nem is hallottál
A nap cikke

Napi horoszkóp november 1.: az Ikreknek kényes ügyet sikerül lezárniuk, a Mérleget különböző határidők szorongatják

A hónap első napja is izgalmasnak ígérkezik, a csillagok ugyanis minden csillagjegy számára tartogatnak valamit, azt azonban, hogy pontosan mi vár rád, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a szombati horoszkópot!

Divat

A TikTok már odáig van érte: így lesz teljesen egyedi az ékszered

Emma Watson hisz abban, hogy nincs szükségünk partnerre ahhoz, ha különleges kiegészítőt szeretnénk hordani. Sőt, kifeje...

Promóciók

Kifejező és ragyogó – az új NINE WEST kollekció már a CCC-nél!

Az őszi trendek sokszínűsége igazán meglepő, és a CCC-ben elérhető NINE WEST kollekció, ennek remek példája. A márka éve...

Promóciók

Hallgasd az irodalmat – új korszak az e-hangoskönyvekkel!

Ki mondta, hogy az olvasás csak a kanapén ülve, könyvvel a kézben történhet? Az e-hangoskönyvek bebizonyítják, hogy az i...

Életmód

Elképesztően jó hatással lehet a mentális egészségedre egy hétköznapi program a barátaiddal: és még olcsó is

Emlékszel, milyen izgalmas volt a takaró alá bújva, elemlámpát szorongatva megosztani egymással a titkaitokat a BFF-jeid...

Életmód

Nem csak port szív, hanem stresszt is: így szabadítottam fel rengeteg időt takarítás közben

Őszintén? Én sosem voltam az a típus, aki élvezi a takarítást.

Életmód

Egy fiatal nő vallomása: „A rák tett engem a saját életem főszereplőjévé”

Azt gondolnánk, hogy a mellrák nem érinti a fiatal nőket, és csak 40 felett kell kiemelten foglalkozni ezzel. A valóság ...
Olvasd el!

Havi horoszkóp november: a Mérlegek fontos feladatban bizonyíthatják rátermettségüket, a Nyilasoknak minden számításuk bejön

Az előtted álló hónap is számos izgalmat tartogat, a Bikáknak például érdemes ügyelniük az általuk elmondott vélemény stílusára, az Oroszlánokra nagy felelősség hárul, de hogy neked mit üzennek a csillagok, azt megtudhatod, ha elolvasod a novemberi horoszkópot!

Olvasd el!

Szerelmi horoszkóp november: az Ikrek határtalanul boldogok, a Vízöntők félreérthetik a párjuk gesztusait

Azt, hogy mi vár rád a szerelemben novemberben, boldogság vagy tanulságos leckék, azt megtudhatod, ha elolvasod a szerelmi horoszkópot, egy biztos, izgalmas fordulatokra bőséggel számíthatsz!

Olvasd el!

Megcsaltam a férjem, ami után jobb anya lett belőlem

Nem tudom, mikor tűnt el belőlem az a nő, aki valaha voltam.

Olvasd el!

Heti horoszkóp november 3-9.: a Bakok nagyobb volumenű projektre készülnek, a Halak új kihíváson törik a fejüket

Az előtted álló héten sem fogsz unatkozni, a csillagok üzenetéből ugyanis az derül ki, hogy számos izgalom vár majd, érdemes tehát mindenképp elolvasnod a heti horoszkópot is!

Olvasd el!

Napi horoszkóp november 2.: az Ikreket a bizonytalanság frusztrálja, a Nyilasok több türelemmel könnyebben érhetik el a céljukat

A hét utolsó napja is izgalmasnak ígérkezik, a csillagok ugyanis minden csillagjegy számára tartogatnak valamit, azt azonban, hogy pontosan mi vár rád, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a vasárnapi horoszkópot!

Facebook
Twitter
Pinterest
Kevés film adott több szállóigét a VHS-korszak vígjátékaiból az utókornak, mint Gene Wylder és Richard Pryor klasszikusa

Egészen elképesztő utat járt be a Vaklárma, amit a kritikusok a maga idejében úgy lehúztak, ahogy csak tudtak, cserébe viszont a közönség beintett a szakmának, jelezve a VHS-korszak egyik legjobb vígjátéka iránt érzett megbecsülést. Az 1989-es produkció azon kevés alkotások egyike, ami bohókás úriember módjára csinált viccet a testi fogyatékkal élő emberekből olyan elegáns, laza és szarkasztikus humorral, ami miatt képtelenség megorrolni rá.

Sőt, a filmben látott karakterek olyan érzékletesen mutatták be a vakság és a süketség szociális és társadalmi hátrányait, ahogy arra még a témával foglalkozó riportok sem feltétlenül képesek, ráadásul mindezt fergeteges poénokkal fűszerezve. Más kérdés, hogy napjainkban már vélhetően nem lehetne olyan filmet készíteni, amiben egy siket és egy vak szereplő lesz egy gyilkosság fül- és szemtanúja. Most pedig, mielőtt belevágnánk az érdekességek bemutatásába, álljon itt felvezetésnek az első párbeszéd, ami Dave és Wally között hangzik el:

Dave: Mondja, maga kihez beszél?
Wally: Hogyhogy "kihez"? Hát magához, maga s...fej!
Dave: Akkor miért nem néz ide?
Wally: Néznék én, csak tudja, vak vagyok.
Dave: Maga vak?
Wally: Igen.
Dave: Tényleg vak?
Wally: Igen, tényleg vak vagyok, mi van magával, süket maga?!
Dave: Igen, képzelje! Süket vagyok!
Wally: Tényleg? Igazán süket?
Dave: Igen, igen, tök süket! Na kell az állás vagy nem?

Kattints galériánkra, és megmutatunk 10 érdekességet a Vaklármáról, amiről talán nem is hallottál!

Galéria / 7 kép

7 érdekesség a Vaklármáról, amiről talán nem is hallottál!

Megnézem a galériát
Bezár
Bezár, vissza a cikkhez
Kép betöltése
A galéria folytatódik, lapozz tovább →
Hirdetés
Galéria

Az InStyle Men írása.

Hogy tetszett a cikk?

Egynek jó.
Nice job!
Imádom!

Videók

Divat

A TikTok már odáig van érte: így lesz teljesen egyedi az ékszered

Emma Watson hisz abban, hogy nincs szükségünk partnerre ahhoz, ha különleges kiegészítőt szeretnénk hordani. Sőt, kifeje...

Promóciók

Kifejező és ragyogó – az új NINE WEST kollekció már a CCC-nél!

Az őszi trendek sokszínűsége igazán meglepő, és a CCC-ben elérhető NINE WEST kollekció, ennek remek példája. A márka éve...

Promóciók

Hallgasd az irodalmat – új korszak az e-hangoskönyvekkel!

Ki mondta, hogy az olvasás csak a kanapén ülve, könyvvel a kézben történhet? Az e-hangoskönyvek bebizonyítják, hogy az i...

Életmód

Elképesztően jó hatással lehet a mentális egészségedre egy hétköznapi program a barátaiddal: és még olcsó is

Emlékszel, milyen izgalmas volt a takaró alá bújva, elemlámpát szorongatva megosztani egymással a titkaitokat a BFF-jeid...

Életmód

Nem csak port szív, hanem stresszt is: így szabadítottam fel rengeteg időt takarítás közben

Őszintén? Én sosem voltam az a típus, aki élvezi a takarítást.

Életmód

Egy fiatal nő vallomása: „A rák tett engem a saját életem főszereplőjévé”

Azt gondolnánk, hogy a mellrák nem érinti a fiatal nőket, és csak 40 felett kell kiemelten foglalkozni ezzel. A valóság ...
Kép
Életmód

Minden idők 7 legjobb boszorkányos filmje, ha borzongós hangulatban vagy

Van az a hangulat, amikor nem akarsz vígjátékot, se romantikát, csak valami sötétebbet.

Kép
Sztárok

8 sztár, aki egy horrorfilmmel robbant be a köztudatba

A horror az a műfaj, amit sok színész karrierje elején kipróbál, néha kényszerből, néha kíváncsiságból.

Kép
Önismeret

Heti horoszkóp november 3-9.: a Bakok nagyobb volumenű projektre készülnek, a Halak új kihíváson törik a fejüket

Az előtted álló héten sem fogsz unatkozni, a csillagok üzenetéből ugyanis az derül ki, hogy számos izgalom vár majd, érdemes tehát mindenképp elolvasnod a heti horoszkópot is!

Kép
Önismeret

Napi horoszkóp november 2.: az Ikreket a bizonytalanság frusztrálja, a Nyilasok több türelemmel könnyebben érhetik el a céljukat

A hét utolsó napja is izgalmasnak ígérkezik, a csillagok ugyanis minden csillagjegy számára tartogatnak valamit, azt azonban, hogy pontosan mi vár rád, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a vasárnapi horoszkópot!

Kép
Életmód

Megcsaltam a férjem, ami után jobb anya lett belőlem

Nem tudom, mikor tűnt el belőlem az a nő, aki valaha voltam.

Kép
Egészség

Ezt történt a testemmel, amikor nem ettem húst egy hónapig: eszméletlen hatása volt!

Az utóbbi időben egyre gyakrabban éreztem, hogy a húsfogyasztás valahogy nem tesz jót nekem. Gyomorpanaszok, fáradékonyság, és az a furcsa teltségérzet, ami nem múlt el órákon át, és tulajdonképpen használhatatlanná tett, mind arra utalt, hogy el kellene hagynom egy kis időre a húst. Úgy döntöttem, adok magamnak egy hónapot hús nélkül, kíváncsi voltam, mi történik majd a testemmel és a közérzetemmel. Nem volt könnyű elhatározás, de garantáltan megérte!