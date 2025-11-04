Életmód
10 érdekesség a Ragadozóról, amiről talán nem is hallottál
Napi horoszkóp november 4.: a Vízöntők kiállhatnak a saját érdekeikért, a Halaknak érdemes kockázatot vállalniuk
A mai nap is bővelkedik majd izgalmakban, azt azonban, hogy pontosan mit tartogatnak számodra a csillagok, csak akkor tudhatod meg, ha néhány percet szánsz a keddi horoszkópra!
A titok, amitől a bőröd és a hajad hálás lesz a reggeli kávédért
Elképesztően jó hatással lehet a mentális egészségedre egy hétköznapi program a barátaiddal: és még olcsó is
A születési dátumod elárulja, ki az a személy a környezetedben, akit már előző életedben is ismertél
Egyetlen szám is elég ahhoz, hogy felfedd: ki az, akivel nem most találkoztál először, hanem már egy előző életben is összekötött titeket a sors.
Az utolsó szám a telefonszámodban elárulja, mennyi idős a lelked valójában
Egyetlen szám is sokat elmondhat rólad – derítsd ki, mennyire fiatal vagy öreg a lelked a telefonszámod utolsó számjegye alapján!
A születési dátumod elárulja, melyik történelmi korban éltél előző életedben
A születésed napja megmutathatja, melyik korszakban éltél korábban - ókori harcosként vagy talán a viktoriánus Anglia gyermeke voltál?
Végre az önazonosság a szexi? Egyre többen mennek smink nélkül az első randira az új TikTok trend miatt
Ha valaki randira hív, órákat töltesz a tükör előtt, hogy megpróbáld minden hibádat elrejteni és a legjobb oldaladat hozni? Az új trend nemet mond erre!
Egyszerű, de nagyszerű - akár így is jellemezhetnénk az 1987-es Ragadozót, ami a legkisebb erőfeszítés nélkül vált kultfilmmé a műfajon belül. A sűrű dzsungel elszigetelt atmoszférája, a sebezhetetlennek tűnő izomkolosszusok, a láthatatlan fenyegetés és Arnold Schwarzenegger egysorosai mind-mind hozzátettek egy szeletet ahhoz a különleges hangulathoz, ami miatt a mai napig érdemes megnézni a filmet.
A Ragadozó dizájnja egyszerre lett különleges, borzasztó és groteszk, de a csúcstechnológiás fegyverarzenál és a vérprofi vadászat mégiscsak intelligens entitásról árulkodott, ambivalens zavart okozva a nézők fejében. A megtestesült tesztoszteront szimbolizáló katonák egyesével történő likvidálása tökéletesen plántálta el az esélytelenség fojtogató érzetét, hogy aztán a záróakkord felé közeledve a yautja és Dutch macska-egér párharca egy olyan csúcspontban bontakozzon ki, amit aligha lehet elfelejteni. Sokáig méltathatnánk a film erényeit, de a Ragadozó sikerét a legérzékletesebben az szemlélteti, hogy indulása óta ez idáig négy produkciót szült a franchise, amihez két Alien-crossover is társult. A hamarosan érkező Predator: Halálbolygó lesz az ötödik rész a széria történetében, de mielőtt mozikba kerül a rajongók által várva várt film, felelevenítjük a 87-es nagy klasszikust, amivel hajdanán elkezdődött a vadászat.
Kattints galériánkra, és megmutatunk 10 érdekességet a Ragadozóról, amiről talán nem is hallottál!
Az InStyle Men magazin írása.
24 napnyi vágy, intimitás és felfedezés – így lesz igazán különleges az idei karácsony
Az adventi időszak legtöbbünk számára a várakozásról, a hangolódásról és a meghittségről szól.
A TOP3 legkényelmesebb magas sarkú csizma, ami meghódította a sztárokat is
Nem véletlen, hogy egyre többen választják ezeket a kényelmes magas sarkú csizmákat a téli szezonban.
6 zseniális trükk, hogy stílusosan tudd hordani a széles szárú farmert
Igenis lehet sikkes bő szárú farmerral is!
Őszi rendrakás: 8 tipp, amivel harmonikussá és rendezetté varázsolhatod az otthonod
Elérkezett az idő, amikor a nappalok egyre hűvösebbek, az esték pedig a bekuckózásról szólnak. Nem véletlen, hogy ilyenkor több időt töltünk a négy fal között – ez pedig tökéletes alkalom arra, hogy rendet tegyünk otthon, magunk körül és kicsit magunkban is. Az őszi nagytakarítás remek lehetőség arra, hogy tisztábban, rendezettebben és harmonikusabban induljunk neki a lassabb hónapoknak. Hiszen egy bögre forró tea és a kedvenc filmmaraton is sokkal jobban esik egy friss, átlátható térben. Mutatjuk, hogyan varázsolhatod újjá az otthonod ősszel – sok-sok inspirációval és apró, mégis látványos ötlettel!
A bankszámlád utolsó számjegye elárulja, mikor jutsz rengeteg pénzhez az év utolsó hónapjaiban
A bankszámlaszámod utolsó számjegye felfedi, mikor számíthatsz nagyobb pénzbevételre 2025 végén, akár teljesen váratlan forrásból is.