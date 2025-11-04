10 érdekesség a Ragadozóról, amiről talán nem is hallottál

Egyszerű, de nagyszerű - akár így is jellemezhetnénk az 1987-es Ragadozót, ami a legkisebb erőfeszítés nélkül vált kultfilmmé a műfajon belül. A sűrű dzsungel elszigetelt atmoszférája, a sebezhetetlennek tűnő izomkolosszusok, a láthatatlan fenyegetés és Arnold Schwarzenegger egysorosai mind-mind hozzátettek egy szeletet ahhoz a különleges hangulathoz, ami miatt a mai napig érdemes megnézni a filmet.

A Ragadozó dizájnja egyszerre lett különleges, borzasztó és groteszk, de a csúcstechnológiás fegyverarzenál és a vérprofi vadászat mégiscsak intelligens entitásról árulkodott, ambivalens zavart okozva a nézők fejében. A megtestesült tesztoszteront szimbolizáló katonák egyesével történő likvidálása tökéletesen plántálta el az esélytelenség fojtogató érzetét, hogy aztán a záróakkord felé közeledve a yautja és Dutch macska-egér párharca egy olyan csúcspontban bontakozzon ki, amit aligha lehet elfelejteni. Sokáig méltathatnánk a film erényeit, de a Ragadozó sikerét a legérzékletesebben az szemlélteti, hogy indulása óta ez idáig négy produkciót szült a franchise, amihez két Alien-crossover is társult. A hamarosan érkező Predator: Halálbolygó lesz az ötödik rész a széria történetében, de mielőtt mozikba kerül a rajongók által várva várt film, felelevenítjük a 87-es nagy klasszikust, amivel hajdanán elkezdődött a vadászat.

Kattints galériánkra, és megmutatunk 10 érdekességet a Ragadozóról, amiről talán nem is hallottál!

Az InStyle Men magazin írása.