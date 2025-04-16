Horoszkóp
10 érdekesség a Halálos fegyverről, amiről talán még nem is hallottál

Nesicz Máté
Életmód, Film
Utoljára frissült: 2025. április 16. 11:21

Forrás: IMDb / Warner Bros.

10 érdekesség a Halálos fegyverről, amiről talán még nem is hallottál
A VHS-korszak egyik ékköve lett a film, pedig a stúdió egyáltalán nem számított komolyabb sikerre.

A legjobb filmes párosok toplistáján mindenhol szerepel Mel Gibson Mel Gibson színész, rendező, producer 16cikk 4galéria 0videó Még több róla és Danny Glover neve a Halálos fegyver-szériának köszönhetően. Persze az együtt szereplés még nem jelenti azt, hogy elválaszthatatlan duóról beszéljünk, de esetükben olyan tökéletesen működött az összhang eltérő habitusú karaktereik között, ahogy nagyon ritkán látni a vásznon. Mel Gibson Mel Gibson színész, rendező, producer 16cikk 4galéria 0videó Még több róla ekkorra már bebetonozta nevét Hollywoodban a Mad Max-filmekkel, Danny Glover viszont pont a Halálos fegyvernek köszönhette, hogy globális ismertségre tett szert, ahogy maga a film is, amire még a Warnernél sem számítottak.

Egy hamisítatlan haverkodós zsarufilm készítése szerepelt a tervek között, megfűszerezve humorral és akcióval, Shane Black forgatókönyvíró pedig azt is hozzátette, hogy egy "urbánus westernt" képzelt el alapnak. A műfaj már akkoriban sem tartogatott nagy meglepetéseket a mozinézőknek, az viszont egészen meglepő volt, milyen sokat emelt a film színvonalán Riggs züllött figurája és az ő teljes inverze, Murtaugh közötti kémia. A nézők kedvelték az alkotást, a mozipénztáraknál majd tízszeresét hozta vissza a film a gyártási költségeknek, nem beszélve arról, hogy a VHS-korszakban a Halálos fegyver lett az egyik alapmű a gyűjteményekben. Belegondolni is furcsa, hogy nézne ki a Halálos fegyver más színészekkel a főszerepben, pedig nem sokon múlt, hogy Bruce Willis kapja Riggs szerepét.

Kattints galériánkra, és megmutatunk 10 érdekességet a Halálos Fegyverről, amiről talán még nem is hallottál!

10 érdekesség a Halálos fegyverről

Az InStyle MEN Magyarország írása.

