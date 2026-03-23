10 meglepő érdekesség a DeLorean-időgépről

A hamar kultikussá váló Vissza a jövőbe-trilógia megtestesíti mindazt, amiért annyira szeretjük a filmeket: kerek történet, nagyszerű színészi alakítások, őszintén kedvelhető és utálható karakterek, a praktikus effekteknek köszönhetően aligha kopó látványvilág, és egy autó, ami legalább annyira ikonikus lett, mint maga a filmtrilógia.

John DeLorean álma volt megalkotni egy sportkocsit, aminek megjelenése és kivitelezése egyaránt merész, szembemenve a korabeli unalmas amerikai trendekkel. A gyártás 1981-ben kezdődött, de a cég alapítója hamar realizálta, hogy nagy fába vágta a fejszéjét. A DMC-12 előállítási költsége rendkívül drága volt, ugyanakkor a kereslet elmaradt a várttól, mivel az autó teljesítményével és az árával sem voltak kibékülve a potenciális vásárlók.



A finanszírozási problémák hatására a cég 1982-ben fizetésképtelenné vált, a gyártást leállították, ami pedig igazán nagy tragédia DeLorean számára a történetben, hogy három évvel később már sorban álltak a vevők az autóért a film hatására, csak más nem lévén, már a használtpiacon. Ki tudja, ha a mozi hamarabb érkezik, akár meg is menthette volna a gyártót a csődtől, így viszont a járgány sokkal különlegesebb maradt a rajongók számára.

Az InStyle MEN Magyarország írása.