10 érdekesség a Dallasról, amiről talán nem is hallottál
A Dallas nemzetközi és hazai hatását a popkultúrára szavakban nehéz kifejezni, ezért beszéljenek most a száraz tények. Az 1978 és 1991 között sugárzott széria átlagosan 40-50 millió nézőt ültetett le a tévéképernyők elé Amerikában, ami az akkori népesség nagyjából ötödét jelentette. A Ki volt a tettes? című epizód jelentette a csúcsot majd 90 millió nézővel, ez pedig még a tengerentúlon is példa nélküli szám volt, főleg annak tükrében, hogy eredetileg csupán egy ötrészes minisorozatban gondolkodtak a készítők. Magyarországon mondhatni a rendszerváltás utáni televíziózás szimbóluma lett a Dallas, ami első ízben adott betekintés az elképzelt nyugati társadalom mindennapjaiba az olajmágnás család hétköznapjain keresztül.
Hazánkban akkor indult el a Dallas, amikor az Egyesült Államokban már pont vége lett, ennek ellenére a Magyar Televízió zászlóshajójaként vonult be a köztudatba a sorozat, komoly ideológiai hatást kifejtve a nézőkre. Így lett a manipulátor, whiskey-t kortyolgató Jockey Ewing egy jó ideig a legutáltabb karakter a közbeszédben, és így lett Pamela az a nő, aki már-már izaurai magasságokban részesült kollektív empátiában. Nem számolva az ismétléseket, 14 évadon keresztül összesen 357-szer csendült fel az ikonikus főcímzene, kitörölhetetlenül beleégve a hallójáratokba, megőrizve egy olyan kor lenyomatát, amikor még azt néztük, ami volt, nem pedig azt, amit választhattunk. Egy olyan időszak volt ez, amikor a péntek esti program egyet jelentett a Dallas új részére való várakozással, hogy aztán a következő epizód érkezéséig mindenki megvitathassa saját álláspontját a Ewing-család tetteit illetően. A nosztalgia jegyében most pedig megmutatunk néhány érdekességet a sorozatról, amiről az internet előtti korszakban aligha szereztünk volna tudomást.
Kattints galériánkra, és megmutatunk 10 érdekességet a Dallasról, amiről talán nem is hallottál!
Az Éva Magazin írása.
