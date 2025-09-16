Horoszkóp
10+1 érdekesség a Columbo-sorozatról, amiről talán nem is hallottál

#Sorozat
#érdekesség
#Steven Spielberg
#Nyomozó
#peter falk
#columbo
#Shera Danese
Nesicz Máté
Mutasd a cikkeit
Életmód, Film
Utoljára frissült: 2025. szeptember 16. 14:35

Forrás: Pool DUCLOS/PELLETIER/Gamma-Rapho via Getty Images

Peter Falk mint Columbo hadnagy
Olvasd el!

Peter Falk utánozhatatlanul alakította a különc nyomozót, naná, hogy imádjuk a mai napig!

Napjainkban már azt sem tudjuk a bőség zavarában, melyik sorozatot válasszuk a streamingszolgáltatók palettájáról, de még mindig megdobogtatják a szívünket az olyan klasszikusok, amik a magyar televíziózás történetének mérföldköveiként vonultak be a köztudatba. A Dallas milliókat ültetett le a tévék elé, a Knight Rider miatt még a mai napig rengetegen álmodoznak átalakított fekete Pontiac Firebirdről, és akadnak olyanok is, akik egy Magnum-féle Hawaii-inget tartanának a legnagyobb becsben a ruhatárban. Egyszerű történet, kiváló figurák és olyan sorozatok, amiknek minden hibája ellenére volt lelke, és úgy vártuk a következő epizódot, mint a Szomszédok Vágási Ferije az internet bekötését. És ott volt ő, a legfurfangosabb nyomozó, akinek mindig volt még egy kérdése.

Peter Falk utánozhatatlan volt Columbóként (ahogy Szabó Gyula is szinkronhangként), így hát egyáltalán nem meglepő, hogy még mindig rendkívül népszerű a sorozat, többek között a hazai rajongóknak is köszönhetően, akik rendületlenül tartják életben a karakter legendáját. Viszont Falkkal kapcsolatban félig-meddig le kell rombolnunk egy sokak által tényként kezelt hiedelmet, ugyanis nem állt rokonságban Falk Miksa újságíró-politikussal, viszont tényleg volt magyar felmenője anyai nagyapja révén. Ami viszont igaz, hogy hároméves korában egy rosszindulatú daganat miatt valóban elvesztette az egyik szemét, hogy egészen kiváló tanuló volt, és hogy tényleg CIA-ügynök akart lenni. Bár már 12 évesen színpadra állt, a színészi pályafutás előtt még szakácsként dolgozott a haditengerészetnél, de még a jugoszláv vasúttársaságnál is munkába állt.

Miután felfigyeltek tehetségére, kisebb-nagyobb szerepek után 1968-ban érkezett el a pillanat, amikor először bújt Columbo bőrébe A recept: gyilkosság című filmben, amit aztán három évre rá követett csak a folytatás, a Váltságdíj egy halottért, mivel Peter Falk hezitált, hogy vállalja-e a továbbiakban a szerepet. Végül a legjobb döntést hozta, ugyanis az ezeket követő sorozat nemcsak hazánkban, hanem az egész világon hatalmas siker lett, a népszerűség mellett pedig a színész bezsebelt öt Primetime Emmy- és egy Golden Globe-díjat is. A Columbo 1969-től egészen 2003-ig futott, a különc ballonkabátos figura, akinek feleségét sosem láttuk, pedig 69 epizódon keresztül szorította sarokba a bűnözőket, hogy aztán minden rész végén elégedetten konstatáljuk, hogy az ő eszén tényleg nem lehet túljárni.

Kattints galériánkra, és megmutatunk 10+1 érdekességet a Columbo-sorozatról, amiről talán nem is hallottál!

Az InStyle Men magazin írása.

