10 érdekesség a 20 éves Sin City kapcsán, amiről talán nem is hallottál

2005 egyik legkülönlegesebb filmje volt a Sin City – A bűn városa, ami visszahozta a neo-noir stílust a köztudatba, egyúttal nemcsak az év, hanem az évtized legkülönlegesebb képregény-adaptációja lett. A fekete-fehér vásznat vérrel befestő képi világ, Frank Miller bűnnel beszennyezett városának története és a karakterekhez tökéletes passzoló színészek olyan atmoszférát teremtettek, amiről ma is csak szuperlatívuszokban lehet beszélni.
Robert Rodriguez pedig három, valójában nem túl komplex cselekményszálból kerekített ki egy olyan sodró érzelmekkel teli hullámvasutat, amiről nem lehetett leszállni a film bő kétórás játékideje alatt. Ez a két óra bőven elég volt arra, hogy Rodriguez felső polcra rakja a nevét Hollywoodban, pedig nem minden jelenet köthető hozzá, ugyanis egy sokkal elismertebb rendező is részt vállalt egy szekvencia megkomponálásában, aki nem más volt, mint Quentin Tarantino Quentin Tarantino rendező, forgatókönyvíró, színész 14cikk 1galéria 2videó Még több róla .
Kattints galériánkra, és megmutatunk 10 érdekességet a Sin Cityről, amiről talán még nem is hallottál!
Az InStyle Men magazin írása.
