"Kipróbáltuk a hármast, aztán minden megváltozott" - 10 ember elmesélte, miért döntött a válás mellett

Pedig néha egy videojáték, egy csésze kávé vagy éppen a kutya indítja el azt a folyamatot, amelynek végén már csak a válás marad. Kívülről nézve ugyanis könnyű azt mondani, hogy egy kapcsolatot nem lehet ilyen apróságok miatt feladni. Csakhogy az utolsó csepp ritkán meséli el az egész történetet. Más esetekben pedig egyetlen felfedezés is elég ahhoz, hogy valaki egészen más emberként nézzen arra, akivel addig az életét tervezte. Tíz egészen meghökkentő történet következik, amelyet elvált emberek osztottak meg a neten...

„A feleségem virtuálisan csalt meg”

Mindketten szerettünk online szerepjátékokkal játszani, de a feleségem egyre több időt töltött a virtuális világban. Volt, hogy napi tíz órát játszott, és hiába kértem, hogy változtasson ezen. Végül létrehoztam egy hamis profilt, hogy megnézzem, mit csinál. Így fedeztem fel, hogy az avatárja intim kapcsolatba került egy másik játékos karakterével. Tudom, hogy fizikailag nem történt köztük semmi, nekem azonban ez akkor is megcsalásnak számított. Beadtam a válókeresetet.

„A harmadik fél végül mindkettőnknél fontosabb lett”

A férjemmel úgy döntöttünk, kipróbáljuk a hármast, és találtunk egy nőt, aki mindkettőnknek tetszett. Kezdetben közösen találkoztunk vele, később azonban abban is megállapodtunk, hogy külön-külön is lehetünk vele. Egy alkalommal együtt voltunk, amikor véletlenül a férjem nevét mondta ki. Nem örültem neki, de megpróbáltam továbblépni. Egy héttel később viszont a férjem az ő nevét mondta ki, miközben velem volt. Ekkor jöttem rá, hogy ők ketten valójában jobban akarnak egymással lenni, mint velem. Másnap felkerestem egy ügyvédet.

„Olyat tett az ételembe, amit képtelen voltam elfelejteni”

Nagyon szerelmes voltam a feleségembe, és azt hittem, közös jövőnk lesz. Egy nap azonban főzés közben olyasmit tett az ételembe, amitől teljesen megváltozott minden. Később elmondta, hogy a családjában azt tanácsolták neki: ha meg akarja tartani a férfit, tegyen menstruációs vért az ételébe. Ő azt állította, nem gondolta, hogy ezzel bármi rosszat tesz. Szerettem, de képtelen voltam túltenni magam azon, ami történt. Végül elváltunk.

„Hét év után sem tudta, hogyan iszom a kávémat”

Hét éve voltunk házasok, és minden egyes reggel ugyanaz történt. A feleségem megkérdezte, hogyan kérem a kávémat. Apróságnak hangzik, de számomra egy idő után már nem a kávéról szólt. Hét év együttélés után még mindig nem jegyezte meg az egyik legegyszerűbb napi szokásomat. Egy ponton azt éreztem, ez pontosan megmutatja, mennyire nem figyel rám. Végül beadtam a válókeresetet.

„A kutyáink jobban szerették a férjemet”

Amíg dolgoztam, a férjem rendszeresen elvitte sétálni a kutyáinkat. Egy idő után azt vettem észre, hogy amikor hazaérek, már alig foglalkoznak velem. Inkább hozzá bújtak, őt követték, és láthatóan sokkal jobban ragaszkodtak hozzá. Tudom, kívülről nevetségesnek tűnhet, de engem egyre jobban zavart. Végül ez is szerepet játszott abban, hogy úgy döntöttem: nem akarom tovább folytatni a házasságunkat.

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„A lottószelvényből tudtam meg, milyen ember a feleségem”

Egy reggel vettem egy lottószelvényt, amelyre szándékosan az előző sorsolás nyerőszámait írtam. Csak egy tréfának szántam. Otthon megkértem a feleségemet, ellenőrizze, nyertünk-e. Megnézte a számokat, majd azt mondta, semmit sem nyertünk. Nem sokkal később fogta a gyerekeket és a szelvényt, majd elment az édesanyjához. Ekkor értettem meg, mi történt. Azt hitte, hatalmas összeget nyertünk, és megpróbált eltűnni vele. Természetesen a szelvény valójában semmit sem ért. Nekem viszont megmutatta, mit tenne a feleségem, ha valóban sok pénz kerülne a kezébe. Ezután elváltam tőle.

„A szerencsejáték miatt a közös otthonunkat is feláldoztam volna”

Hetvenezer dollárral tartoztam a bukmékeremnek, és addigra a közös megtakarításainkat is eljátszottam. Nem azért akartam elválni a feleségemtől, mert már nem szerettem. Az volt a tervem, hogy a válás során megkapom a körülbelül hétszázezer dollárt érő házunk értékének felét, és abból rendezem az adósságomat. Mire idáig jutottam, a szerencsejáték már gyakorlatilag az egész közös életünket veszélybe sodorta.

„Több mint 40 ezer dollárt költöttem jósokra”

Egyre többször hívtam telefonos jósokat, míg végül összesen körülbelül 42 ezer dollárt költöttem rájuk. Még a válásom során is nehezen fogadtam el az ügyvédek által javasolt megállapodásokat. Rengeteg pénzt fizettem azért, hogy valaki megmondja, mi fog történni velem, miközben a saját életem egyik legfontosabb döntésében sem tudtam megegyezésre jutni.

„Nem bírtam tovább hallgatni, ahogy eszik”

A férjem csámcsogott evés közben, a kávéját és a levesét pedig hangosan szürcsölte. Más számára ez talán jelentéktelen rossz szokás, engem viszont egy idő után annyira felidegesített, hogy szinte képtelen voltam vele egy asztalnál ülni. Eljutottam arra a pontra, amikor úgy éreztem, inkább kilépek ebből a házasságból, mint hogy továbbra is mindennap ugyanazt a dühöt érezzem.

„A férjem az édesanyámmal csalt meg”

Azt hittem, egy megcsalásnál már önmagában kevés rosszabb dolgot tudnék elképzelni. Aztán kiderült, hogy a férjemnek viszonya van – méghozzá a saját édesanyámmal. Egyszerre veszítettem el a bizalmamat két olyan emberben, akiknek a legközelebb kellett volna állniuk hozzám. Számomra innentől nem volt kérdés, hogy véget ér a házasságunk.