10 dolog, amit ideje elengedned a húszas éveidben

A húszas éveid furcsa időszak. Egyszerre érzed úgy, hogy előtted az egész világ, és közben néha fogalmad sincs, pontosan merre kellene elindulnod benne. Munkahelyek, barátságok, párkapcsolatok, költözések, csalódások és újrakezdések követik egymást, miközben lassan kirajzolódik az is, hogy valójában mit szeretnél és talán még fontosabb, hogy mit nem.

Az önismeret ugyanis nem mindig arról szól, hogy új dolgokat építesz be az életedbe. Sokszor éppen az visz közelebb önmagadhoz, ha képes vagy elengedni olyan szokásokat, embereket és elvárásokat, amelyek már csak fölösleges terhet jelentenek.

1. A folyamatos megfelelési kényszert

Persze, jó érzés, ha szeretnek, elégedettek veled, és úgy érzed, senkinek sem okoztál csalódást. A probléma ott kezdődik, amikor minden döntésed előtt azt mérlegeled, vajon mások mit fognak gondolni rólad. Nem lehet úgy felépíteni a saját életedet, hogy közben folyamatosan valaki más elvárásainak próbálsz megfelelni. A húszas éveid egyik legfontosabb leckéje éppen az lehet, hogy néha teljesen rendben van nemet mondani, másként dönteni vagy egyszerűen saját magadat választani. Ettől még nem leszel önző csak elkezded felismerni, hol vannak a saját határaid.

2. A felesleges drámát

A képernyőn szórakoztató lehet végignézni, ahogy mindenki összeveszik mindenkivel, a való életben azonban a folyamatos konfliktus elképesztően sok energiát tud elvinni. Ha egy társaságban állandóan pletyka, sértődés, kibeszélés és konfliktus van, egy idő után szinte észrevétlenül te is ebben kezded élni a mindennapjaidat. Pedig nem kell minden vitába beszállni, minden megjegyzésre reagálni és minden konfliktust a sajátoddá tenni. Néha az egyik legfelszabadítóbb döntés egyszerűen az, hogy nem veszel részt benne.

3. A barátot, aki csak elvesz, de sosem ad

A húszas éveidben sok barátság átalakul. Van, aki melletted marad gyerekkorod óta, másokkal pedig egyszer csak azt veszed észre, hogy már szinte semmi nem köt össze benneteket. Különösen érdemes figyelni azokra a kapcsolatokra, amelyek teljesen egyoldalúvá váltak. Ha mindig te keresed a másikat, te hallgatod végig a problémáit, te segítesz, amikor szüksége van valamire, de fordított helyzetben sosem számíthatsz rá, az hosszú távon elképesztően fárasztó lehet. Egy jó barátságnak nem kell mindig tökéletesen 50-50 százalékosnak lennie, de valamilyen kölcsönösségre szükség van.

4. A jövőképet, amit valaki más talált ki neked

Talán a családod szerint már pontosan tudnod kellene, milyen karriert akarsz. Talán a környezeted szerint bizonyos életkorra már „illene” stabil kapcsolatban lenned, saját lakást venned vagy pontos ötéves tervvel rendelkezned. Csakhogy attól, hogy valaki más elképzelt számodra egy tökéletes életet, még nem biztos, hogy abban te is boldog lennél. Lehet, hogy karriert váltasz. Lehet, hogy külföldre költözöl. Lehet, hogy egyáltalán nem úgy alakul az életed, ahogy 18 évesen elképzelted. És ez nem azt jelenti, hogy rossz irányba haladsz – csak azt, hogy közben jobban megismerted önmagad.

5. A lakhatási helyzetet, amitől minden este rossz hazamenni

Egy rossz lakótárs elsőre talán csak bosszantónak tűnik, hosszabb távon azonban az otthonod hangulatára is teljesen rányomhatja a bélyegét. Ha a közös élet állandó feszültségből, veszekedésből vagy egymás kerülgetéséből áll, könnyen lehet, hogy változtatni kell. Az otthonodnak annak a helynek kellene lennie, ahol egy hosszú nap után végre kiengedhetsz, nem pedig egy újabb stresszforrásnak. Nyilván nem mindig lehet egyik napról a másikra költözni, de ha van lehetőséged változtatni egy mérgező helyzeten, nem érdemes csak megszokásból benne maradni.

6. A haragot, amit már túl régóta cipelsz

Vannak dolgok, amelyeken egyszerűen nehéz túllépni. Egy barát árulása, egy fájdalmas szakítás vagy valaki viselkedése akár évekkel később is eszedbe juthat. Az elengedés azonban nem ugyanaz, mint azt mondani, hogy ami történt, rendben volt. Sokkal inkább arról szól, hogy nem akarod tovább magaddal cipelni az egészet. Ráadásul előfordulhat, hogy soha nem kapod meg azt a bocsánatkérést vagy magyarázatot, amelyre vártál. Ilyenkor néha neked kell lezárnod a történetet saját magad miatt.

7. A munkát, amit minden egyes nap utálsz

Nyilván nem minden hétfő reggel lesz életed legjobb élménye, és nincs olyan munkahely, ahol minden pillanat tökéletes. Más azonban az, ha időnként eleged van, és megint más az, ha hónapok vagy akár évek óta gyomorgörccsel indulsz munkába.

Sokszor azért maradunk egy helyen, mert biztonságos, megszoktuk, vagy félünk attól, hogy máshol sem lesz jobb. Pedig a húszas éveid éppen arra is jók, hogy próbálkozz, irányt válts, tanulj és rájöjj, milyen közegben érzed igazán jól magad. Természetesen nem mindenkinek van lehetősége azonnal felmondani, de már az is sokat számít, ha elkezdesz dolgozni egy következő lépésen.

8. A kapcsolatot, amely több energiát vesz el, mint amennyit ad

Egy párkapcsolatért időnként dolgozni kell – ettől még nem lesz automatikusan rossz. Ha azonban szinte minden napod veszekedéssel, bizonytalansággal, féltékenységgel vagy szorongással telik, érdemes feltenni magadnak a kérdést: tényleg ezt szeretnéd?

Egy kapcsolatnak nem kell az identitásod teljes középpontjává válnia. Különösen a húszas éveidben fontos megtanulni azt is, ki vagy a másik ember nélkül. Ha folyamatosan csak alkalmazkodsz, magyarázkodsz vagy próbálod megmenteni a kapcsolatot, könnyű közben elveszíteni saját magadat.

9. A késztetést, hogy az egész életedet kiposztold

Az elmúlt években ez talán még aktuálisabb lett. Már nemcsak arról van szó, hogy feltöltesz egy-egy képet a nyaralásodról: néha szinte természetessé válik, hogy minden program, vacsora, kapcsolat és fontos életesemény azonnal felkerül valamilyen platformra.

Pedig nem kell mindennek tartalommá válnia. Bizonyos élmények attól még megtörténtek, hogy nem került róluk Instagram-sztori. Sőt, néha kifejezetten felszabadító úgy megélni valamit, hogy közben nem azon gondolkodsz, milyen képet készíts róla vagy mások mit fognak hozzá szólni.

10. Az elképzelést, hogy mindennek terv szerint kell történnie

Diploma 23 évesen. Álommunkád 25 évesen. Esküvő 28 évesen. Lakás, gyerek, tökéletes karrier és természetesen mindez lehetőleg pontosan abban a sorrendben, ahogy elképzelted. Csakhogy az élet ritkán működik ilyen szépen összeállított checklistként. Nincs olyan univerzális határidő, amely szerint 25 éves korodra már tudnod kellene, mihez kezdesz a következő negyven évben, ahogy 30 éves korod előtt sem kötelező kipipálnod egy sor mérföldkövet. A húszas éveid egyik legjobb része éppen az, hogy még rengetegszer újratervezhetsz. Változhatnak a céljaid, változhat az ízlésed, változhatnak azok az emberek is, akiket magad mellett szeretnél látni. Nem az számít, hogy minden pontosan úgy történjen, ahogy évekkel korábban elképzelted, hanem hogy egyre inkább olyan életet alakíts ki, amelyben valóban jól érzed magad.

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