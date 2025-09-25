10 dinoszaurusz, aminek valóban sikerült beazonosítani a színét

A dinoszauruszok évtizedenként változó ábrázolásával lehet igazán érzékletesen szemléltetni, mennyire biztonságot nyújtó fogalom a "tudomány jelenlegi álláspontja alapján". Azt üzeni nekünk, hogy ne legyünk biztosak semmiben, a változás joga folyamatosan fenntartva, kiváltképp olyan témákban, mint ami az őslények küllemét illeti. Eleinte, a 19. században még minden fajt varánusz-szerűnek képzeltek el, majd második körben megjelent némi diverzitás az egyre több kiásott fosszília nyomán. Így lettek később a dínók hatalmas, lomha, az egyensúly miatt farkukat a földön húzó állatok, amiknek anatómiai jellegeit csak a későbbiekben sikerült pontosítani. Ma már tudjuk, hogy többségük egészen fürge volt, leszármazottaikhoz hasonlóan több fajnak tollak borították a testét, csökevényes karjaik pedig apró szárnyakban végződtek. Legalábbis a tudomány jelenlegi álláspontja szerint...

De jól lehetne szemléltetni ezt a metódust filmeken, vagy éppenséggel olyan sorozatokon keresztül, mint a 2000-ben megjelent Dinoszauruszok, a Föld urai valamint az idén a BBC Earth-csatornán futó folytatás. Az ismét 6 epizódos miniszériában az új, paleo-pontos ábrázolás nem csak küllemre, hanem az időközben megváltoztatott életmód-tézisékre is értendő. Sajnálatosan viszont a külső egyik legsarkalatosabb pontjáról, a színekről vajmi keveset tudunk. A lágyrészek, mint a bőr és a tollak nem kövesednek meg, a pigmentáció pedig szinte mindig elvész a fosszíliákban. Szerencsére csak szinte, ugyanis néhány igen ritka esetben mégis sikerül olyan tollal vagy lenyomattal rendelkező leleteket felfedezni, ami teret enged új kutatási módszereknek. Így a megkövesedett melanoszómák mérete és formája alapján, valamint jelenleg élő állatok pigmentációjának összehasonlításával egészen pontosan tudnak következtetni a paleontológusok néhány dinoszaurusz színére. Most pedig el is hoztunk néhány olyan dinót, aminek - a tudomány jelenlegi álláspontja szerint - ismerjük a színét.

Kattints galériánkra, és megmutatunk 10 dinoszauruszt, aminek ismerjük a színét!

Az InStyle MEN Magyarország írása.