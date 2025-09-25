Divat
10 dinoszaurusz, aminek valóban sikerült beazonosítani a színét
6 frizura, ami karcsúbb arcot varázsol
Egy kiváló frizurával kilókat is lecsalhatunk magunkról, így pedig egy sokkal frissebb és fiatalosabb megjelenést kaphatunk.
Két hétig csak ezt az arctisztító gélt használtam: a bőröm most hálásabb, mint valaha
Őszi rétegezési kisokos: így kombináld a ruháidat a következő időszakban
Back to office: tippek a tökéletes őszi kapszulagardrób összeállításához
Megnyílt a Huawei hivatalos webshopja Magyarországon – az újonnan bemutatott a GT 6 széria
Ördög Nóra őszintén vallott a meddőség megéléséről
7 lélekmelegítő könyvújdonság bekuckózós, őszi estékre
Nicole Kidman szakítós frizurája letarolta a netet: először jelent meg a vörös szőnyegen a válás bejelentése óta
És te is elkészítheted legújabb frizuráját, melyet válás után azonnal be is újított magának Nicole! Nem véletlenül hívják sokan bosszú hajnak.
Különleges szépségű kutyák, amelyekhez hasonlót még sosem láttál
Vannak kutyák, akik nemcsak aranyosak, hanem igazi természeti csodák. Ezek a ritka, különleges külsejű fajták a kutyavilág rejtett gyöngyszemei, és garantáltan elolvad a szíved, amint meglátod őket.
Napi horoszkóp október 8.: a Bikák hatalmas nyomás alól szabadulhatnak fel, a Nyilasoknak számukra ismeretlen szituációban kell boldogulniuk
A hét közepe is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a szerdai horoszkópot!
8 zöldség és gyümölcs, amit sose tarts hűtőben
Nem minden zöldség és gyümölcs érzi jól magát a hűtőben. Mutatjuk, melyek veszítenek ízükből és állagukból hidegben, és hogyan tárold őket helyesen.
12 dolog a Szörnyeteg: Az Ed Gein-sztoriban, ami fikció - És íme minden, ami tényleg megtörtént
A Szörnyeteg: Az Ed Gein-sztori című sorozatban a Netflix a valós eseményekre épít - de sok minden máshogy történt a valóságban. Cikkünkben összevetjük a sorozatbeli és a valós Ed Gein történetét, és eláruljuk, melyik jelenet volt igaz, és melyik csak kitaláció.
A dinoszauruszok évtizedenként változó ábrázolásával lehet igazán érzékletesen szemléltetni, mennyire biztonságot nyújtó fogalom a "tudomány jelenlegi álláspontja alapján". Azt üzeni nekünk, hogy ne legyünk biztosak semmiben, a változás joga folyamatosan fenntartva, kiváltképp olyan témákban, mint ami az őslények küllemét illeti. Eleinte, a 19. században még minden fajt varánusz-szerűnek képzeltek el, majd második körben megjelent némi diverzitás az egyre több kiásott fosszília nyomán. Így lettek később a dínók hatalmas, lomha, az egyensúly miatt farkukat a földön húzó állatok, amiknek anatómiai jellegeit csak a későbbiekben sikerült pontosítani. Ma már tudjuk, hogy többségük egészen fürge volt, leszármazottaikhoz hasonlóan több fajnak tollak borították a testét, csökevényes karjaik pedig apró szárnyakban végződtek. Legalábbis a tudomány jelenlegi álláspontja szerint...
De jól lehetne szemléltetni ezt a metódust filmeken, vagy éppenséggel olyan sorozatokon keresztül, mint a 2000-ben megjelent Dinoszauruszok, a Föld urai valamint az idén a BBC Earth-csatornán futó folytatás. Az ismét 6 epizódos miniszériában az új, paleo-pontos ábrázolás nem csak küllemre, hanem az időközben megváltoztatott életmód-tézisékre is értendő. Sajnálatosan viszont a külső egyik legsarkalatosabb pontjáról, a színekről vajmi keveset tudunk. A lágyrészek, mint a bőr és a tollak nem kövesednek meg, a pigmentáció pedig szinte mindig elvész a fosszíliákban. Szerencsére csak szinte, ugyanis néhány igen ritka esetben mégis sikerül olyan tollal vagy lenyomattal rendelkező leleteket felfedezni, ami teret enged új kutatási módszereknek. Így a megkövesedett melanoszómák mérete és formája alapján, valamint jelenleg élő állatok pigmentációjának összehasonlításával egészen pontosan tudnak következtetni a paleontológusok néhány dinoszaurusz színére. Most pedig el is hoztunk néhány olyan dinót, aminek - a tudomány jelenlegi álláspontja szerint - ismerjük a színét.
Kattints galériánkra, és megmutatunk 10 dinoszauruszt, aminek ismerjük a színét!
Az InStyle MEN Magyarország írása.
