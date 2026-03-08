Életmód
10 bizarr és furcsa mitológiai istenség, akiről talán nem is hallottál
Forrás: Wikipedia / Sailko
Egyes kultúrákban gyakorlatilag mindennek van istene. Az ókori egyiptomiak például méltán híresek összetett, sokszínű mitológiájukról, de ugyanez elmondható az aztékokról, a görögökről és többek között a sumerekről is.
Ezek az entitások általában az emberi viselkedés és természet különböző aspektusainak manifesztációiként írhatók le, akik vagy támogatnak, vagy éppenséggel félelemben tartanak. Zeuszt, Thort és Hóruszt sokan ismerik, de akadnak olyan kevésbé köztudatban mozgó istenek is, akiknek létjogosultsága bár megkérdőjelezhető, tulajdonképpen ókori szemmel nézve abszolút van értelme tevékenységüknek. Most pedig el is hoztunk 10 furcsa, különös, vicces és helyenként bizarr istent, akinek a létezéséről talán nem is hallottál!
Kattints galériánkra, és megmutatunk 10 különleges mitológiai alakot, akiről talán nem is hallottál!
Az InStyle MEN Magyarország írása.
