Napi Horoszkóp
Életmód
Divat
Szépség
Sztárok
Kult
Promóciók
  1. Főoldal
  2. Életmód

10 bizarr és furcsa mitológiai istenség, akiről talán nem is hallottál

#Egyiptom
#Mezopotámia
#mitológia
#görög mitológia
#sumér
#azték
#istenek
#istenség
#Sterculius
#Púca
#Kámadéva
#Febris
#Cardea
Nesicz Máté
Mutasd a cikkeit
Életmód
Utoljára frissült: 2026. március 8. 21:03

Forrás: Wikipedia / Sailko

mitológia
A nap cikke

Napi horoszkóp március 8.: az Ikrek túlreagálnak egy bizonyos helyzetet, a Mérlegek nagyobb sikerekre vágynak

A hét utolsó napja is bővelkedik majd izgalmakban, azt azonban, hogy pontosan mit tartogatnak számodra a csillagok, csak akkor tudhatod meg, ha néhány percet szánsz a vasárnapi horoszkópra!

Életmód

Tudtad? 3 mindennapi probléma, amit a telefonod már képes megoldani helyetted

Az AI funkcióinak köszönhetően a telefonod számos olyan helyzetben is megállja a helyét, amikor jól jön egy kis plusz se...

Promóciók

Az ikonikus kollekció új ékköve: ez a lenyűgöző árnyalat ihlette a Versace új illatát

Megérkezett a Versace új női illata!

Promóciók

Miért válaszd a természetes illóolajokat parfümként?

Egy illat nemcsak kiegészítő. Hangulat. Üzenet. Energetikai tér. És ami talán a legfontosabb: idegrendszeri hatás.

Promóciók

Három nagyszabású jótékonysági programmal készül az MVM Budapest Comic Con 2026

Az MVM Budapest Comic Con szervezői örömmel jelentik be, hogy a 2026. március 21–22-én, a Hungexpo Budapest Kongresszusi...
Olvasd el!

10 sztárpár, akik teljes titokban házasodtak össze

Hollywoodban sokáig az számított természetesnek, hogy a sztárok esküvői grandiózus, médiával telezsúfolt események.

Olvasd el!

8 frizura, ami szinte egy nőnek sem áll jól - mégis sokan viselik

Egy új frizura teljesen megváltoztathatja a megjelenésedet – persze nem mindig a jó értelemben. Vannak hajtrendek, amelyek újra és újra visszatérnek, pedig a valóságban csak kevés embernek állnak igazán jól.

Olvasd el!

Heti horoszkóp március 9-15.: a Rákoktól valaki szokatlanul nagy szívességet kér, a Mérlegeknek érdemes bizalmat szavazniuk bizonyos személyeknek

Az előtted álló héten is izgalmas kalandok, váratlan fordulatok, sikerek vagy épp tanulságok várnak, azt azonban, hogy pontosan mire számíthatsz, csak akkor tudhatod meg, ha elolvasod a heti horoszkópot!

Olvasd el!

8 növény, ami hihetetlen hatással van az egészségünkre

Egyre többen fedezik fel újra a gyógynövények erejét.

Olvasd el!

8 szőke árnyalat tavaszra, amitől gyönyörűbb lesz a hajad, mint valaha

Az idei tavasz legmenőbb hajszíne kétségkívül a szőke lesz.

Facebook
Twitter
Pinterest
Ha a kilincseknek van istennője, a sörnek miért ne lehetne?

Egyes kultúrákban gyakorlatilag mindennek van istene. Az ókori egyiptomiak például méltán híresek összetett, sokszínű mitológiájukról, de ugyanez elmondható az aztékokról, a görögökről és többek között a sumerekről is.

Ezek az entitások általában az emberi viselkedés és természet különböző aspektusainak manifesztációiként írhatók le, akik vagy támogatnak, vagy éppenséggel félelemben tartanak. Zeuszt, Thort és Hóruszt sokan ismerik, de akadnak olyan kevésbé köztudatban mozgó istenek is, akiknek létjogosultsága bár megkérdőjelezhető, tulajdonképpen ókori szemmel nézve abszolút van értelme tevékenységüknek. Most pedig el is hoztunk 10 furcsa, különös, vicces és helyenként bizarr istent, akinek a létezéséről talán nem is hallottál!

Kattints galériánkra, és megmutatunk 10 különleges mitológiai alakot, akiről talán nem is hallottál!

Galéria / 10 kép

10 bizarr és furcsa mitológiai istenség

Megnézem a galériát
Bezár
Bezár, vissza a cikkhez
Kép betöltése
A galéria folytatódik, lapozz tovább →
Hirdetés
Galéria

Az InStyle MEN Magyarország írása.

Hogy tetszett a cikk?

Egynek jó.
Nice job!
Imádom!

Videók

Életmód

Tudtad? 3 mindennapi probléma, amit a telefonod már képes megoldani helyetted

Az AI funkcióinak köszönhetően a telefonod számos olyan helyzetben is megállja a helyét, amikor jól jön egy kis plusz se...

Promóciók

Az ikonikus kollekció új ékköve: ez a lenyűgöző árnyalat ihlette a Versace új illatát

Megérkezett a Versace új női illata!

Promóciók

Három nagyszabású jótékonysági programmal készül az MVM Budapest Comic Con 2026

Az MVM Budapest Comic Con szervezői örömmel jelentik be, hogy a 2026. március 21–22-én, a Hungexpo Budapest Kongresszusi...
Kép
Kult

Titokban randizunk, a Vogue szerint szégyen, ha pasink van, viszont rajongunk A Bridgerton család tündérmeséjéért: Félünk a szerelemtől, de vágynánk rá?

Egy újságíró kijelentette, ma már inkább az a flex, ha büszke szinglik vagyunk, terjed a quiet dating, de igazából imádjuk a Hamupipőke love storyját idéző sorozatot is. Szeretnénk kapcsolatot, de félünk elveszíteni a függetlenségünket: Akkor mégis hogyan is ismerkedjünk?

Kép
Életmód

8 növény, ami hihetetlen hatással van az egészségünkre

Egyre többen fedezik fel újra a gyógynövények erejét.

Kép
Életmód

Heti horoszkóp március 9-15.: a Rákoktól valaki szokatlanul nagy szívességet kér, a Mérlegeknek érdemes bizalmat szavazniuk bizonyos személyeknek

Az előtted álló héten is izgalmas kalandok, váratlan fordulatok, sikerek vagy épp tanulságok várnak, azt azonban, hogy pontosan mire számíthatsz, csak akkor tudhatod meg, ha elolvasod a heti horoszkópot!

Kép
Életmód

Napi horoszkóp március 8.: az Ikrek túlreagálnak egy bizonyos helyzetet, a Mérlegek nagyobb sikerekre vágynak

A hét utolsó napja is bővelkedik majd izgalmakban, azt azonban, hogy pontosan mit tartogatnak számodra a csillagok, csak akkor tudhatod meg, ha néhány percet szánsz a vasárnapi horoszkópra!

Kép
Életmód

10 sztárpár, akik teljes titokban házasodtak össze

Hollywoodban sokáig az számított természetesnek, hogy a sztárok esküvői grandiózus, médiával telezsúfolt események.

Kép
Szépség

8 frizura, ami szinte egy nőnek sem áll jól - mégis sokan viselik

Egy új frizura teljesen megváltoztathatja a megjelenésedet – persze nem mindig a jó értelemben. Vannak hajtrendek, amelyek újra és újra visszatérnek, pedig a valóságban csak kevés embernek állnak igazán jól.