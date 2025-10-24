Horoszkóp
Megérkezett az Emily Párizsban 5. évadjának előzetese: váratlan fordulatok jönnek a Netflix sikersorozatában

Barna Borbála
Életmód, Film
Utoljára frissült: 2025. október 24. 13:17

Forrás: CAROLINE DUBOIS/NETFLIX - © 2025 Netflix, Inc.

Emily Párizsban
Lily Collins karaktere egy időre au revoirt int Franciaországnak, és Rómába költözik, ahol a jelek szerint nem csak a városba szeret bele...

Buongiorno Emily Párizsban-rajongók, szuper hírünk van nektek! Most már hivatalos, hogy december 18-án debütál a Netflix sikersorozatának ötödik évadja, ám ezúttal Franciaország helyett minden út Rómába vezet, hiszen Emily Cooper (Lily Collins) egy időre búcsút int Sylvie Grateau (Philippine Leroy-Beaulieu) francia irodájának, és segít neki felépíteni egyet Olaszországban.

Persze nem egyedül élvezi a dolce vitát, hanem a szexi új pasija, Marcello (Eugenio Franceschini) oldalán, szóval a jelek szerint a főhősnő most már talán készen áll(hat) arra, hogy lezárja az életében a Gabriel (Lucas Bravo) és az Alfie (Lucien Laviscount) fejezeteket. (De NYUGI, az tuti, hogy ők sem maradnak ki ebből a szezonból!, annak ellenére, hogy a szexi séfet alakító francia színész nagyon ki akart szállni a szériából.)

Az új epizódokról azt már biztosan tudni lehet, hogy Emily a sztori egy pontján Velencébe is becsekkol, illetve az alkotók annyit elárultak, hogy azért a mesébe illő pillanatok mellett hullámvölgyekre is számíthat a főszereplő: munkahelyi kudarcokkal, szívfájdalommal is szembe kell néznie, ráadásul az egyik legfontosabb, legközelebbi kapcsolatát egy súlyos titok fenyegeti.

Olvasd el ezt is!
Olvasd el ezt is! Megvan, kik térnek vissza az Emily Párizsban 5. évadjában és kik nem: durva, de az egyik főszereplő távozik

A szezonban a már jól ismert szereplők, mint Mindy (Ashley Park), Julien (Samuel Arnold), Luc (Bruno Gouery) vagy Antoine (William Abadie) mellett újakat is köszönhetünk, például az Oscar-jelölt Minnie Drivert, aki egy, a royal családba beházasodó, Jane nevű nőt alakít, na meg újabb vonzó karakterrel bővül a lista, ezúttal Jake (Bryan Greenberg) személyében.

Itt az ideje, hogy alaposabban megismerd Emily olasz szeremét, Marcellót!

Galéria / 8 kép

Team Marcello: minden, amit az Emily Párizsban új szívtiprójáról tudni érdemes

Megnézem a galériát
