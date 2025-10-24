Megérkezett az Emily Párizsban 5. évadjának előzetese: váratlan fordulatok jönnek a Netflix sikersorozatában

Buongiorno Emily Párizsban-rajongók, szuper hírünk van nektek! Most már hivatalos, hogy december 18-án debütál a Netflix sikersorozatának ötödik évadja, ám ezúttal Franciaország helyett minden út Rómába vezet, hiszen Emily Cooper (Lily Collins) egy időre búcsút int Sylvie Grateau (Philippine Leroy-Beaulieu) francia irodájának, és segít neki felépíteni egyet Olaszországban.

Persze nem egyedül élvezi a dolce vitát, hanem a szexi új pasija, Marcello (Eugenio Franceschini) oldalán, szóval a jelek szerint a főhősnő most már talán készen áll(hat) arra, hogy lezárja az életében a Gabriel (Lucas Bravo) és az Alfie (Lucien Laviscount) fejezeteket. (De NYUGI, az tuti, hogy ők sem maradnak ki ebből a szezonból!, annak ellenére, hogy a szexi séfet alakító francia színész nagyon ki akart szállni a szériából.)

Az új epizódokról azt már biztosan tudni lehet, hogy Emily a sztori egy pontján Velencébe is becsekkol, illetve az alkotók annyit elárultak, hogy azért a mesébe illő pillanatok mellett hullámvölgyekre is számíthat a főszereplő: munkahelyi kudarcokkal, szívfájdalommal is szembe kell néznie, ráadásul az egyik legfontosabb, legközelebbi kapcsolatát egy súlyos titok fenyegeti.

A szezonban a már jól ismert szereplők, mint Mindy (Ashley Park), Julien (Samuel Arnold), Luc (Bruno Gouery) vagy Antoine (William Abadie) mellett újakat is köszönhetünk, például az Oscar-jelölt Minnie Drivert, aki egy, a royal családba beházasodó, Jane nevű nőt alakít, na meg újabb vonzó karakterrel bővül a lista, ezúttal Jake (Bryan Greenberg) személyében.

Itt az ideje, hogy alaposabban megismerd Emily olasz szeremét, Marcellót!

