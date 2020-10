Vásárolj tudatosan: Menő ékszerek, amikkel jó ügyeket támogathatsz

Csillapíthatatlan vágyad van a vásárlásra? Üss két legyet egy csapásra, válogass olyan márkák kínálatából, amik nemesebb célt is kitűztek maguknak a profitszerzés mellett.

Mi a JOY-nál szívügyünknek tartjuk azt, hogy ott segítsünk, ahol csak tudunk. A novemberi lapszámunkban már te is láthattad, hogy ezúttal olyan ékszerekre hívtuk fel a figyelmet, amelyek megvásárlásával jót cselekedhetünk. Mutatunk is egy bővebb listát, amiből érdemes csemegézni:

ZÜMMIzéria

Méhecskés ékszerek táskák és pólók sokaságából válogathatunk, amelyek árának 10%-át adományozzák tovább olyan egyesületeknek, akik szívükön viselik kis csíkos barátaink sorsát. Ez jelenleg kettőt takar, az Országos Magyar Méhészeti Egyesületet és a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesületet. zummizeria.hu

4Trees

Minden megvásárolt karkötőjük után 4 fát ültetnek visszamaradott országokban, mint például Nepál, Madagaszkár, Haiti, Indonézia, Mozambik vagy Kenya. A 6 karkötő bármelyikével segíthetünk munkahelyeket és egy zöldebb jövőt teremteni ott, ahol szükség van rá. Egy kis felárért, pedig akár Magyarországon is elültetésre kerülhetnek a fák a My Forest – Közösségi Erdőkért Alapítványnak köszönhetően. 4trees.hu

MME kitűzők

A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület jelvénykampányát se hagyjuk ki a sorból. Országosan több mint 440 helyszínen vásárolhatjuk meg 500 Ft adományért cserébe a madarakat, emlősöket, virágokat és még sok más szépséget ábrázoló kitűzők egyikét. Gyűjteni is érdemes, hiszen egy sosem elég és a 150 féle közül biztosan nem csak egyet fogunk magunkénak érezni, ráadásul a választékuk folyamatosan változik. mme.hu

Hania

Henn Petrától lelkükhöz szóló már kész, vagy akár egyedi megrendelésre is vásárolhatunk ásványkarkötőket és nyakláncokat. Plusz motiváló erőként a karkötőkből befolyó összeg 10%-át a balatonfüredi Ebrendészeti és Gyepmesteri Telep támogatására fordítja. hania.hu

Mályvavirág medál

Külön rendelésre készülnek ezek az egyenként számozott csodaszép mályvavirág medálok, amikkel a nőgyógyászati daganatokban szenvedők megsegítésén és ezen problémák megelőzőséért küzdő Mályvavirág Alapítványt támogathatjuk. Ékszerünkre ráadásul 2 év garanciát is biztosítanak! malyvavirag.hu

CRKL®

Céljuk a fenntartható jövő megteremtése fókuszban tartva a lokális megoldásokat. Non-profit alapon működő szervezeteket for-profit oldalról támogatják újrahasznosított és/vagy újrafelhasznált anyagokból készült karkötőikkel. A terméket mi magunk rakhatjuk össze a különböző kollekciójú, a 4 föld elemre épülő charmokból így döntve el, melyik zöld projektet támogatjuk. A föld, a tűz, a víz és a levegő is különböző alapítványokhoz tartozik. crkl.hu

Retriver Rescue ékszerek

Egy újabb lehetőség azoknak, akiknek szívügyük a kutyák sorsa. 2000 forint alatt simán beszerezhetünk magunknak olyan ékszeret, amivel a Retriver Rescue Fajtamentő Alapítvány munkáját segíthetjük. retrievershop.hu

ahanna

Náluk kizárólag műanyagmentes, természetes, fenntartható anyagokból készült termékeket találunk. Ékszerfronton különféle parafakarkötőket sorakoztatnak fel, amik biológiailag lebomlók, a fém részük pedig újrahasznosítható. Eladásuk után hivatalos partnerükkel a My Forest – Közösségi Erdőkért Alapítvánnyal karöltve egy fát ültetnek itthon Magyarországon. ahanna.hu

Grelo

Mihállyffy Anna roppant stílusos agaras kiegészítőivel az Agár Fajtamenést támogathatjuk. Az ékszerek mellett gyönyörű dolgokat találunk még a kínálatában, érdemes jobban körbenézni nála. Ráadásul ha valami igazán különlegeset akarnánk, itt is lehetőségünk van leadni egyedi megrendeléseinket. etsy.com/shop/GreyhoundloveStudio

Természetesen a külföldi különlegességek sem maradhatnak ki a sorból, hiszen ott is találunk bőven ilyen ékszereket:

Emi Hope

A szervezet egy Emi nevű ohio-i állatkertben élő orrszarvúról kapta a nevét, aki igazán sokat tett fajának fenntartásáért. Termékeikből befolyó nyereségük 10% -át az International Rhino Foundation kapja. Ékszereik mellett orrszarvús ruhák és kiegészítők közül is válogathatunk. emihope.com

ISLA IDA®

A márka egy sorsszerű és tanulságos találkozásból született, amikor is az alapító pár Mike és Peng megtanulta, hogy mindenki életében fontos lehet a visszaadás gyakorlása. Ezért minden eladott termékük után egy fát ültetnek olyan helyeken ahol kifejezetten nagy szükség van rá, mint például az amazóniai esőerdők, Ausztrália vagy Indonézia területén. Ráadásul a befolyó összeg 10%-át jótékonysági szervezeteket támogatnak. islaidabracelets.com

JNGLSNTMSSV

A márka egy már meglévő „JUNGLE IS NOT MASSIVE” kampányból nőtte ki magát. Kagylós ékszereik kizárólag újrahasznosított műanyagból készülnek, így mindegyik egyedi. Céljuk, hogy felhívják a figyelmet a világ erőszakos kőolajbányászatára, ami a erdőirtáshoz, szennyezéshez és kizsákmányoláshoz vezet. Nem mellesleg az őslakosok és az ott élő fajok életkörülményeit is veszélyeztetik. Nyereségük 10% -át az ausztrál esőerdők erőszakos kőolajbányászatának és erdőirtásának megállítására szánják. Ha vásárolni szeretnénk, ne felejtsük el használni a JUNGLE kuponkódot, mert így világszerte ingyenes lesz a postaköltség. jnglsntmssv.com

Tiffany Save the Wild

Az elefántok, orrszarvúk és az oroszlánok védelméért léptek fel egy ragyogó állatmotívumos kollekciójukkal. Az ebből befolyó összeg 100%-át a Wildlife Conservation Network kapja, hogy megmentsék a természet csodálatos teretményeit. tiffany.com

Treevotion

Céljuk nem más, mint az erdőirtás megállítása és 1 milliárd fa ültetése világ szerte, ezzel hívva fel mindenki figyelmét az apró cselekedetek fontosságára. Karkötőik után legalább két fát telepítnek és követnek nyomon buzdítva minket is arra, hogy tegyünk jövőnkért és a #BillionTreesChallenge megvalósításáért. treevotion.com

Lokai

A márka szívügyének tekinti az adni és kapni harmóniáját, ezért a bevételük 10%-át adományozásra fordítják, mint például az állatmentésre, iskolák építésére, fák ültetésére, vízkutak építésére és még sorolhatnánk, hiszen rengeteg alapítvánnyal karöltve teszik ezt a sok jót példamutató hozzáállásukkal. lokai.com

Clean Waves Jewellry

Elköteleződtek a világ egyik fő problémájának megoldása mellett, ami nem más, mint az óceánba jutó műanyagszennyezés megállítása. A kifinomult ékszerkínáltukból származó bevétel 20%-ával támogatják a The Big Blue Ocean Cleanup óceántisztító szervezet munkáját. cleanwavesjewellery.com

Wildlife Collections

Ékszereikkel 3 egyesületet és 4 missziót támogathatunk, pontosabban a teknősök, a cápák, az elefántok és az orkák megmentését. A Save The Elephants, a Sea Turtle Conservancy és az Orca Research Trust munkásságát segítik a befolyó összeg egy részével. Tisztelet és megbecsülés a vadvilág élőlényeinek! wildlifecollections.com

4ocean

Azért munkálkodnak, hogy megtisztítsák az óceánokat és azok partvonalait. Emellett pedig nem titkolják, hogy gondolkodásunk és fogyasztási szokásaink gyökeres megváltozatásáért küzdenek. A vízből kihalászott műanyagszemétnek új életet adnak. Különféle karkötőikkel a veszélyeztetett fajokra hívják fel a figyelmet és terjesztik általunk a hírt, hogy fontos ügyért kell tennünk. 4ocean.com

Devoted to the Ocean

Egy webáruház és egy online magazin egyben, ami elszántan hirdeti az óceánok és a bennük élő állatok kiemelten fontos szerepét. Oldalukon pedig ismeretterjesztő, oktató anyagokat osztanak meg azokkal, akiket érdekli a téma. A webshopnak köszönhető bevételük egy részével pedig szeretnének hozzájárulni az ezeket a törekvéseket segítő természetvédelmi kutatásokhoz. devotedtotheocean.com

Bvlgari- Save the Children

2009-ben a cég partneréül választotta a Save the Children alapítványt, hogy jobb jövőt építhessenek az oktatás révén. Ezidáig több mint 1,5 millió gyerek álmát váltották már valóra. Hogy megünnepljék ezt a csodás barátságot, egy ékszerkollekciót dobtak piacra, hogy további adományokkal támogassák a hátrányos gyerekeket. bulgari.com

Pura Vida

Amellett, hogy termékeik a tiszta életre hívják fel a figyelmet, a kézműves családoknak biztosítanak munkát világszerte, Costa Rica, El Salvador, India és még több elmaradott országban. Emellett több mint 175 jótékonysági szerezettel együtt dolgoznak, hogy a befolyó összegből gazdálkodva tegyék jobb hellyé a Földet. puravidabracelets.com

Honu

Az Egyesült Királyságban készült óceán ihlette ezüst ékszerekből szerzett profit egy részével lépnek fel a tengeri teknősök védelméért. A Sea Turtle Conservancy munkáját segítik minden termék árának 10%-ával. Különösen figyelnek arra is, hogy a csomagolás során se használjanak műanyagot. shophonu.com

GreaterGood®

Ékszerek, dekortárgyak, arcmaszkok, ruhák és még sok minden beszerezhető náluk. Ráadásul különféle programokat is támogathatunk velük, legyen az katasztrófavédelem, a rászoruló emberek és állatok élelmezése, kutatások finanszírozása az autizmus, az Alzheimer-kór, a cukorbetegség és az emlőrák területén vagy a veszélyeztetett élőhelyek megőrzése, újratelepítése, de segíthetünk abban is, hogy ösztöndíjakat és új könyveket biztosítsanak gyermekek számára. Idáig több mint 60 millió dollárt és jótékonysági adományokat sikerült kiosztaniuk. greatergood.com

One Happy Leaf

Az ausztál márkának is a fák ültetése lett a küldetése a csodaszép és fenntartható bambusz ékszerek készítése mellett. Azért választották a bambuszt egyik fő alapanyaguknak, mert kevés vizet igényel és igencsak gyorsan növekszik. Szerintük könnyedén lehet mindneki egyszerre szép és környezettudatos is. onehappyleaf.com

Reméljük te is találtál magadnak legalább egyet amire benevezel a közeljövőben. Ha esetleg kimaradt volna valami szerinted a felsorolásból, okvetlenül oszd meg velünk és frissítjük a listát, segítségedet előre is köszönjük!

Természetesen nem csak ékszer vásárlással tudsz segíteni. Nézd meg galériánkban azokat az oldalakat, ahol online is könnyedén küldhetsz egy kis gyors segélyt!

forrás: JOY magazin