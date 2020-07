Végre! Megvan, mikor érkezik hivatalosan az élőszereplős Mulan

Többek között a Mulan című élőszereplős Disney-filmre is, amelyet az egész világ tűkön ülve vár, hiszen az év egyik legizgalmasabb és legjobban újragondolt alkotása lesz, amely amellett, hogy a klasszikus mese alaptörténetét is életre kelti, visz bele egy kis frissességet is azzal, hogy a mesétől eltérően nem a zenére, hanem az akcióra fogja a nagyobb hangsúlyt helyezni.

Nem hisszük el! Jude Law kapta a gonosz Hook kapitány szerepét Sztárok Nem érdekel Elolvasom

A pandémia miatt többször is el lett tolva a produkció premierje, ám most hivatalosan is megerősítették, hogy augusztus 20-án nemcsak amiatt örülhetünk, hogy nem kell dolgozni, hanem amiatt is, hogy végre megnézhetjük minden idők egyik legimádottabb Disney történetének első élőszereplős változatát, amelyre sokan azt mondják az előzetesek alapján, hogy sokáig fogjuk még emlegetni.

A Disneynek egyébként a járvány nem igazán okozott nagy kárt. Az elmúlt évet több mint egy milliárd dollárnyi bevétellel zárta, amely nagy valószínűséggel idén is így lesz.

Ha kíváncsi vagy a 10 legrosszabbra értékelt Disney-rajzfilmre, akkor kattints a galériára!

Galéria / 10 kép A 10 legrosszabbra értékelt Disney-rajzfilm Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria