Eke Angélával videóinterjúban beszélgettünk arról, hogyan bírta és bírja a koronavírus hozta helyzetet, színészként hogyan tudja átvészelni ezt az időszakot így, hogy a színházba még mindig nem tud visszatérni. Megsúgta nekünk elsőként, hogy ezt az időt többek között arra is használja, hogy egy olyan művészi dologba vágja a fejszéjét, amire eddig nem volt még példa!

A JOY Social Media Award Ökoharcos kategóriánk jelöltje, Angi azt is elmesélte, hogyan vezeti továbbra is tudatosan a háztartását, nehezített körülmények között is, és beavatott minket "pékbalesete" körülményeibe is... ITT szavazhatsz rá: https://sma.marquardmedia.hu/nominee/

Na és, hogy miért hagyja a színésznő, hogy idegenek bámulják őt alvás közben? A videóból kiderül!

