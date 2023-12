Egyedi ajándékötletek a legkülönlegesebbek számára egy zöldbársony ékszerdobozból

A mindössze két hétig elérhető egyedi kezdeményezés azoknak szól, akik tudják, az ünnepi pillanatok nem csak az év végi hajrában értékelődnek fel. A boltot nem pusztán az egyedülálló kínálat, hanem a lenyűgöző kialakítás és a szakértő vendéglátás miatt is érdemes felkeresni. A minőségi ajándékok beszerzése mellett az érdeklődők italkóstolást is szervezhetnek szeretteiknek, mitöbb, vásárlásuk mellé egyedi készítésű parfümgyertyát kapnak, amellyel a The—Bar Giftshop különleges atmoszféráját is otthonaikba csempészhetik.

A Diageo Magyarország és a Zwack Unicum Nyrt. luxus pop-up üzletének kínálatában az érdeklődők többek között bepillantást nyerhetnek a világelső luxus tequila, a Don Julio exkluzív termékpalettájába a Don Julio Reposado és a Don Julio 1942 különlegességek által. Emellett a szakértők által vezetett, online regisztrációhoz kötött kóstolási élmény keretében felfedezhetik a The Singleton of Dufftown 12 éves maláta whisky selymesen gazdag ízét, élvezhetik a Johnnie Walker Blue Label időtlen eleganciáját, valamint a Zacapa XO komplex, aszalt gyümölcsös-fűszeres zamatát. A kínálatban a 2023-as Scotch Whisky Special Releases kollekcióból olyan limitált számú whisky kuriózumok is helyet kapnak, mint a 14 éves Singleton of Glendullan, a 12 éves Roseisle, az 11 éves Oban, a NAD Talisker, vagy a 2022-es kollekcióból származó 26 éves Cameronbridge.

Az ország első prémium pop-up italboltjáról bővebb információ a https://idrinks.hu/giftshop-2023 oldalon található.