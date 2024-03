„Egy hétig figyelmen kívül hagytam az e-mailjeimet a mentális egészségem érdekében - elárulom, miért kéne neked is ezt tenned"

Amber újságíróként dolgozik, és az e-mailfiókját naponta akár 100 új levél is elárasztja: korábban azt érezte, egyfolytában elérhetőnek kell lennie, még munkaidőn túl is, mert szakmaiatlan, ha nem reagál azonnal az e-maijeire – esetleg megsért vele másokat. De megfogadta, hogy változtat ezen, ezért beállított egy automatikus válaszüzenetet, méghozzá a következő szöveggel: „Köszönöm szépen a leveled. Megpróbálok 3-5 munkanapon belül válaszolni. Sajnos nem minden üzenetre tudok azonnal reagálni a nagyszámú megkeresések miatt, de ha sürgős a kérdésed, mindenképpen küldj majd egy emlékeztető e-mailt róla.”

Az ötlet amúgy attól a Sophie Williamstől származik, aki 2021-ben vezető poziban kezdett el dolgozni a Netflixnél: ő volt az, aki az e-mailjei végére, az aláírása után beszúrt néhány sort, amivel nemcsak a saját, hanem mások lelki békéjét is igyekezett megóvni. „Lehet, hogy amikor én dolgozok, neked szabadnapod van. Kérlek, ne érezd kötelességednek, hogy válaszolj erre az üzenetre a munkaidődön kívül” – üzente mindenkinek Sophie Williams, aki nem tagadja, először azért sokan furcsán reagáltak a kezdeményezésre. „De nem kell sürgősként kezelnünk azt, ami tényleg NEM vészhelyzet” – emelte ki, majd hozzátette, azt fontosnak tartja, hogy biztosítson mindenkit arról, megkapta a levelét, így nem kell azt érezniük, ignorálják őket.

Ha minden e-mailedre azonnal válaszolsz, elmosod a határokat a munkád és a magánéleted között: inkább állíts be automatikus válaszüzenetet!

Na persze nem szabad elfelejtkezni arról, hogy ha Amber után te is követni szeretnéd Sophie példáját, akkor először azért egyeztetned kell róla a főnököddel: Kérdezd meg tőle, hogy az általad megírt automatikus válaszüzenet nem ütközik-e a vállalati irányelvekkel! A karriercoachok szerint egyébként ez a taktika segíthet nekünk abban, hogy megóvjuk a mentális egészségünket, mivel tényleg egyfajta keretet ad annak, mikor is kell elérhetőnek lennünk munkajellegű kérdésekben – konkrét határokat húzunk a szakmai-, és a magánéletünk közé. És mivel így korlátozott idő áll rendelkezésünkre a feladatainkra (jelen esetben az e-mailek megválaszolására), ezzel növeljük a hatékonyságunkat is.

„Az automatikus válaszüzenetek bekapcsolását egy apró változtatásnak tartottam, mégis óriási változást hozott az életembe” – mesélte az egy hetes kísérlete után Amber. „Már kevesebb időt töltök azzal, hogy a fiókom miatt aggódjak. Korábban óránként többször frissítettem a beérkező üzeneteket és azonnal válaszoltam rájuk, de már akarok görcsösen mindent azonnal elolvasni. Megkönnyebbültem, mert figyelmeztettem mindenkit, aki egy különösen sűrű időszakban keres, ezért nem eshetnek pánikba, ha a válaszra várniuk kell egy kicsit. (…) És senki sem panaszkodott rá.”