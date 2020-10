Egy énekesnő nyilvánosan Johnny Depp mellé állt a válási ügyben

Évek óta húzódik a botrányos válási folyamat és Amber Heard között. Eleinte az a hír terjedt el a színészről, hogy a válás oka az, hogy bántalmazta egykori szerelmét, azonban hamarosan lehullt a lepel arról, hogy Amber volt valójában az agresszív fél a kapcsolatban. A bulvármagazinok folyamatosan cikkeztek arról, hogy hány alkalommal verte meg exfeleségét a színész, azonban Depp állította, hogy egy szó sem volt igaz ezekből, sőt, több magazint be is perelt becsületsértésért.

A válóper alatt Depp továbbra is tagadta, hogy fiatal nejéhez ért volna egy ujjal is, amelyet első felesége, Vanessa Paradise és barátai, Penelope Cruz és Elton John is alátámasztottak tanúvallomásaikkal.

Amber Heard mellett is sokan kiálltak, Johnny pedig teljesen összerogyott lelkileg a meghurcolástól. Most a híres énekesnő, Sia állt ki mellette, és egy nyilvános Twitter-posztban szólt többmillió követőjéhez.

Nyilvános támogatásomat fejezem ki Johnny Deppnek. Persze, szeretném, ha tiszta lenne, letenné a káros szereket, viszont azt tudnotok kell, hogy ebben az ügyben egyértelműen ő az áldozat. Hallottam a felvételeket - írta Sia a Twitteren.

Ezek szerint Sia mostanság hallgatta meg azokat a felvételeket, amiket tett nyilvánossá exfelesége agresszív kirohanásairól és fenyegetéseiről.

Rengetegen kommenteltek Siának, sokan megköszönték, hogy megfogalmazta véleményét. Remélhetőleg hamarosan pont tud kerülni az ügy végére.

Úgy fest, vele csalta Amber Heard Johnny Deppet Sztárok Nem érdekel Elolvasom

Galéria / 8 kép Sztárok, akik megbánták, hogy levetkőztek a kamerák előtt Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria