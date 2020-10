„A jó DJ technikás és sokszínű produkciót nyújt" - interjú Egri Dominikával, az ország egyik legfiatalabb női DJ-jével

Sokan lenézik a DJ-ket, pedig valljuk be: egy jó DJ-nek igenis nagy tudása van a szakmában...

Azt gondolják könnyű gombokat nyomkodni és közben bulizni. Pedig ez nem erről szól. A jó DJ technikás és sokszínű produkciót nyújt. Arról nem beszélve, hogy ahogy minden szakmánál, itt is fontos, hogy az ember folyamatosan tanuljon és fejlessze magát. Legalábbis, ha lépést akar tartani a közönség igényeivel.

A kreativitásodat nemcsak a zenében, hanem "magadon" is szereted kiélni. Csodálatos tetoválások díszítik a bőrödet, amelyek között saját készítésű is van. Ezt mégis mikor és hogy kezdted el?

Egy időben elég csapongó voltam. Mindenkinek van egy korszak az életében, amikor felmerülnek benne olyan kérdések, hogy vajon „Ki vagyok én?” és „Mihez is értek igazán?”. Mivel a művészeten kívül semmi sem hoz lázba, így annak többféle ágával próbálkoztam. A tetoválás is így került képbe. 16 évesen arról álmodoztam, hogy egyszer tokától bokáig össze legyek firkálva, ezért még egy tetováló gépet is kértem a Jézuskától. Aznap este, amikor megkaptam öt tetoválást varrtam magamra, és ez így van a mai napig. Most 38 tetoválásnál tartok, amit még mindig kevésnek érzek.

Sajnos az elmúlt években, a DJ szakma is felhígult. Sokan hiszik azt, hogy könnyű kitanulni, és közönséget építeni sem olyan nagy ördöngősség. Mi a jó DJ titka?

Nagyon sok minden múlik a marketingen. Manapság már annyira felszínesek az emberek, hogy szinte mindegy milyen zenész vagy DJ vagy, ha jól nézel ki, és jó képeket posztolsz a közösségi oldalakra, akkor elképesztő nagyságú embert tudsz elérni. Ezzel alapvetően semmi baj addig, amíg ezek a zenészek ki nem szorítják azokat, akiknek kevésbé jó a önmarketingje viszont tehetségesebbek. Sok múlik a kapcsolatokon is. Ha valahol ismered a tulajnak a fiának a kutyájának a macskáját, több mint valószínű, hogy szólni fognak az érdekedben. Éppen ezért büszke vagyok rá, hogy én önerőből, kemény munkával értem el eddig mindent.

forrás: Egri Dominika

Lehet, hogy sokan kérdezték már, de van példaképed a zenei szakmában?

Ha nagyon ki kell emelni valakit, akkor az mindenképpen Lady Gaga lenne, hiszen ő egy elég megosztó személyiség és én pont ezért nézek fel rá. Az állandóan változó identitását újra és újra a világ elé tárja nem törődve a negatív kritikával, ami nagy bátorságra vall.

Szerinted mi segített ahhoz, hogy 20 évesen ilyen sikereket érj el?

A nagy adag szerencsén kívül a magamba vetett hit is elengedhetetlen volt. Ha hiszel abban, hogy bármire képes vagy, akkor így is lesz. Sosem hagytam, hogy mások negatív véleménye a földbe tiporja az önbizalmam.

Egri Dominikával készült teljes interjúnkat megtaláljátok az aktuális JOY magazinban!