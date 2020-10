Ha próbáltál már diétázni vagy egészségesebb életvitelt folytatni, biztosan hallottad, hogy mennyire fontos szerep jut a vacsorának. Bár sokak szerint a reggeli a nap legfontosabb étkezése, tény, hogy az esti étkezésed is óriási hatással van rád. Persze az magától értetődő, hogy a túlságosan zsíros, szénhidráttal megturbózott, cukros fogások nem ajánlottak, de akkor mi az, amit érdemes enni? Ebben segítenek a dietetikusok által adott tanácsok!

1. Egy ideális vacsora

Natalie Rizzo amerikai dietetikus szerint a megfelelő vacsora segít, hogy éjjel már ne legyen kedved nassolni. Ezért fontos, hogy a tányérod fele zöldségekből álljon, negyede fehérjéből, a másik negyede pedig rostokból tevődjön össze. Például egy grillezett lazac quinoával és roston sült zöldségekkel, vagy egy zöldségtál tofuval és barna rizzsel kifejezetten egészséges. A legjobb ötlet pedig az, ha nem napraforgó olajban, hanem extraszűz olívaolajban készíted el őket.

2. Egytálételek helyett

Sokan imádják az egytálételeket, mert könnyű elkészíteni őket, ráadásul finomak is, de az esetek többségében ez tésztát vagy burgonyát jelent. Márpedig vacsorára egyik sem a legjobb ötlet! A dietetikus szerint ha ennek ellenére is erre vágysz, érdemes az egytálételt köretként fogyasztani, és mellé csirkemellet, zöldséget is készíteni. Így kiegyensúlyozottabbá válik az étel, de mégsem kell lemondanod a kedvenceidről.

3. Egyél olyat, amit szeretsz

Azonban nem szabad elkövetni azt a hibát, hogy csupa olyan dolog kerül a tányérodra, amit nem szeretsz vagy nem is kívánsz. Ez ugyanis általában a késő esti nasizáshoz vezet, ami még többet árt, mint ha egyszer-egyszer vacsorára megengednéd magadnak a kevésbé egészséges kaját. Úgyhogy mindig határozd el magadban, hogy ha egész héten betartod az esti szabályt, akkor meglepheted magad egy kis "bűnözéssel" például tészta formájában.

4. Cseréld le!

Vannak ételek, amikről tudjuk, hogy este nem a legjobbak. Ilyenek a tészták, fehér kenyerek, burgonyák, amelyek szénhidrát-tartalmukkal hátráltatják a diétánkat. Mi lenne, ha megpróbálnád az egészségesebb változatot fogyasztani belőlük? Amit lehet, cserélj le teljes kiőrlésűre, a krumpli helyett adj esélyt az édes burgonyának, és a cukros italok helyett inkább teát, kókuszvizet vagy cukormentes szörpöt fogyassz! Ne feledd, sok kicsi sokra megy!

