A tavaszi-nyári időszakban az az egyik legjobb dolog, hogy a hűtőnket végre friss gyümölcsökkel is fel tudjuk tölteni, amik igazi vitaminbombának számítanak. Persze néha mindenkivel előfordul, hogy egy kicsit megfeledkezik arról, hogy néhány napja lecsapott a jól kinéző banánokra vagy megkívánta az áfonyát, ami pár nap elteltével már nem biztos, hogy olyan friss, mint a megvásárlás pillanatában. Ez pedig pont kapóra jön, amikor olyan receptet szeretnél készíteni, amihez érett gyümölcsökre van szükséged.

Ilyen az egyik kedvenc, könnyen elkészíthető desszert receptem is, amit gyakran fogyasztok reggelire és igazi maradékmentőnek tartok. Ennél különösen fontos, hogy minél barnább legyen a felhasznált banán, hiszen az olyankor a legédesebb. A recept emellett azért is nagyszerű választás, mert csak össze kell keverni a hozzávalókat, vagyis pillanatok alatt összedobható, könnyen variálható, azaz egyáltalán nem probléma, ha egy-két összetevőt kicserélsz vagy teljesen kihagysz belőle. Az pedig már csak hab a tortán, hogy isteni íze van és nemcsak muffin formába töltve süthető meg, de akár olyan gofrit is készíthetsz belőle, amit még a legmenőbb bruncholós kávézók is megirigyelnének.

A legjobb hír pedig, hogy május 18-21. között jönnek a JOY-napok, ami alatt akár 30% kedvezménnyel is beszerezheted a kedvenc termékeidet a PENNY üzleteiben. Összesen 12 PENNY kupont találsz a legfrissebb JOY magazinban, amit többek között szemes és instant kávéra, száraz tésztára, magokra és popcornra, a myBIO termékekre, tisztítószerekre, alkoholra és még állateledelre is beválthatsz. Emellett számos más kuponnal is készültünk neked, hogy pontosan milyenekkel, azt ITT tudod kideríteni.

Most pedig lássuk, mi mindenre lesz szükséged a recepthez!

Recept Elkészítési idő: 30 perc

4 személyre Egészséges muffin vagy gofri Hozzávalók 2 db érett banán

1 db tojás

1 bögre növényi ital (lehet zab/mandula/rizs, bármi)

1,5 bögre aprószemű zabpehely (a felét le is darálhatod zablisztnek)

1 ek mogyoróvaj

1 tk fahéj

1 ek vanília aroma

1 ek méz (lehet több, ha édesebben szereted)

bogyós gyümölcs 1. lépés

Keverd össze alaposan a tésztát, majd adagold ki muffin formába. Ezután mehet rá dísznek a bogyós gyümölcs is. 2. lépés

Keverd össze alaposan a tésztát, majd adagold ki muffin formába. Ezután mehet rá dísznek a bogyós gyümölcs is. Sütőbe tolva 180 fokon 30 perc alatt készül el, de a tészta gofrisütőben is kisüthető.

