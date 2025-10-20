Horoszkóp
Vigyázz! A vitamin, amit szinte mindenki túladagol, és észre sem veszi

Kamilla
Egészség
Utoljára frissült: 2025. október 17. 10:25

Forrás: Unsplash

D-vitamin
A nap cikke

Heti horoszkóp október 20-26.: az Oroszlánok heves vitába keverednek valakivel, a Skorpióknak érdemes megtanulniuk nemet mondani másoknak

Az előtted álló héten sem fogsz unatkozni, a csillagok üzenetéből ugyanis az derül ki, hogy számos izgalom vár majd, érdemes tehát mindenképp elolvasnod a jövő heti horoszkópot is!

Életmód

Ma már szinte mindenkinek ott lapul a polcán egy doboz multivitamin, C-vitamin vagy D-vitamin.

A tudat, hogy ezzel teszünk valamit az egészségünkért, megnyugtató. Csakhogy miközben a legtöbben attól tartanak, hogy nem visznek be elég vitamint, egyre többen esnek át a ló túloldalára, nap mint nap túladagolják azt a tápanyagot, amit a legtöbben nélkülözhetetlennek gondolnak, az a D-vitamint.

Az utóbbi években a D-vitamin valóságos kultuszává vált. Orvosok, influenszerek és táplálkozási tanácsadók is hangsúlyozzák, hogy a magyar lakosság jelentős része D-vitamin-hiányban szenved, különösen a téli hónapokban. Ez a figyelem azonban oda vezetett, hogy sokan már nem mértékkel, hanem megszokásból vagy félelemből szedik, akár napi 4-5 ezer nemzetközi egységnyi mennyiségben, ami hosszú távon komoly veszélyeket rejt.

Kép
forrás: gettyimages

A D-vitamin zsírban oldódó vitamin, ami azt jelenti, hogy a szervezet nem tudja egyszerűen kiválasztani a felesleget, mint például a C-vitamin esetében. A túlzott bevitel idővel hipervitaminózist okozhat, ami kalcium-felhalmozódáshoz vezethet a vérben. Ennek tünetei eleinte ártalmatlannak tűnnek, fejfájás, étvágytalanság, fáradékonyság, később azonban vesekövek, magas vérnyomás és vesekárosodásis kialakulhatnak.

A legnagyobb probléma, hogy a D-vitamin túladagolás lassan, alattomosan jelentkezik. Aki többféle étrend-kiegészítőt szed párhuzamosan, például multivitamint, immunerősítőt és külön D-vitamint, gyakran nem is tudja, hogy ezek összeadódnak. Így könnyen elérhető az a mennyiség, amit a szervezet már nem tud biztonságosan feldolgozni. A szakemberek szerint napi 2000 NE D-vitamin felnőttek számára még biztonságos, de a legtöbb embernél már ez is elegendő a normál szint fenntartásához. A téli hónapokban, amikor kevesebb napfény éri a bőrt, indokolt lehet a pótlás, ám a mértékletesség itt is kulcsfontosságú. Érdemes évente egyszer laborvizsgálattal ellenőriztetni a D-vitamin-szintet, mielőtt magas dózisú készítményeket szednénk.

Az egészségünk megőrzéséhez valóban szükségünk van D-vitaminra, de a több nem mindig jobb. A vitaminokkal kapcsolatban is igaz a régi mondás, hogy a kevesebb néha több. Mert ami kis adagban gyógyít, nagyban éppolyan könnyen árthat.

Jó, ha tudod!

2025. november 13-16. között jönnek a Joy-napok, az ősz legnagyobb kuponarzenálja, ahol szokás szerint bevásárolhatsz a legjobb árakon. Akár 50%-os kedvezményre is szert tehetsz, több mint 1000 üzletben és online beválthatod őket, és tényleg minden kategóriában találhatsz egy jó kupont. Így természetesen egy jó kis vitamint is beszerezhetsz otthonra magadnak és a családnak is. Kattints és tudj meg minden részletet már most!

Ha kíváncsi vagy, mely 6 vitamint szedik ősszel az orvosok, akkor kattints a galériára!

Kép
