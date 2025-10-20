Vigyázz! A vitamin, amit szinte mindenki túladagol, és észre sem veszi

A tudat, hogy ezzel teszünk valamit az egészségünkért, megnyugtató. Csakhogy miközben a legtöbben attól tartanak, hogy nem visznek be elég vitamint, egyre többen esnek át a ló túloldalára, nap mint nap túladagolják azt a tápanyagot, amit a legtöbben nélkülözhetetlennek gondolnak, az a D-vitamint.

Az utóbbi években a D-vitamin valóságos kultuszává vált. Orvosok, influenszerek és táplálkozási tanácsadók is hangsúlyozzák, hogy a magyar lakosság jelentős része D-vitamin-hiányban szenved, különösen a téli hónapokban. Ez a figyelem azonban oda vezetett, hogy sokan már nem mértékkel, hanem megszokásból vagy félelemből szedik, akár napi 4-5 ezer nemzetközi egységnyi mennyiségben, ami hosszú távon komoly veszélyeket rejt.

forrás: gettyimages

A D-vitamin zsírban oldódó vitamin, ami azt jelenti, hogy a szervezet nem tudja egyszerűen kiválasztani a felesleget, mint például a C-vitamin esetében. A túlzott bevitel idővel hipervitaminózist okozhat, ami kalcium-felhalmozódáshoz vezethet a vérben. Ennek tünetei eleinte ártalmatlannak tűnnek, fejfájás, étvágytalanság, fáradékonyság, később azonban vesekövek, magas vérnyomás és vesekárosodásis kialakulhatnak.

A legnagyobb probléma, hogy a D-vitamin túladagolás lassan, alattomosan jelentkezik. Aki többféle étrend-kiegészítőt szed párhuzamosan, például multivitamint, immunerősítőt és külön D-vitamint, gyakran nem is tudja, hogy ezek összeadódnak. Így könnyen elérhető az a mennyiség, amit a szervezet már nem tud biztonságosan feldolgozni. A szakemberek szerint napi 2000 NE D-vitamin felnőttek számára még biztonságos, de a legtöbb embernél már ez is elegendő a normál szint fenntartásához. A téli hónapokban, amikor kevesebb napfény éri a bőrt, indokolt lehet a pótlás, ám a mértékletesség itt is kulcsfontosságú. Érdemes évente egyszer laborvizsgálattal ellenőriztetni a D-vitamin-szintet, mielőtt magas dózisú készítményeket szednénk.

Az egészségünk megőrzéséhez valóban szükségünk van D-vitaminra, de a több nem mindig jobb. A vitaminokkal kapcsolatban is igaz a régi mondás, hogy a kevesebb néha több. Mert ami kis adagban gyógyít, nagyban éppolyan könnyen árthat.

