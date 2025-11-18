Folyton fáj a sarkad és a talpad? Mutatjuk, mi az oka, és mit tegyél ellene

Nagyjából fél éve kezdődött nálam, hogy reggel, mikor kikeltem az ágyból, az első néhány lépésnél egyre erősebb fájdalmat éreztem a talpamban, a sarkamnál – mindegy, hogy bal lábbal keltem-e fel vagy jobbal. Nem sokkal később már ott tartottam, hogy mikor munka közben felálltam, szintén jelentkezett az éles fájdalom, és olykor annyira erős volt, hogy sántikáltam, néhány másodpercig nem bírtam a lábamra állni. Nem akartam a Google doktorra bízni magam, ezért mikor legközelebb mentem a pedikűrösömhöz, aki gyógymasszőr végzettséggel is rendelkezik, rákérdeztem a problémára. Ő rögtön rávágta, hogy talpi bőnyegyulladásom lehet, amit később ortopédus is megerősített.

Mit jelent a talpi bőnyegyulladás és mi okozza?

A talpi bőnyegyulladás elsőre úgy hangzik, mintha egy magyar népmesében lévő kitalált dolog lenne, de nagyon is valóságos mozgásszervi panaszról van szó: orvosi nevén plantar fasciitis, és ez a sarokfájdalmak egyik leggyakoribb oka. A talpi bőnye egy erős, kötőszöveti szalag, amely a sarokcsonttól a lábujjakig húzódik, és fontos szerepe van a lábboltozat megtartásában, illetve a járás közbeni ütéscsillapításban. Amikor ez a szalag túlterhelődik, apró mikrosérülések keletkezhetnek rajta, amelyek gyulladáshoz és fájdalomhoz vezetnek.

A gyulladás kialakulásának hátterében leggyakrabban hosszú távú túlterhelés áll, például sok állással vagy gyaloglással járó munka, kemény talajon és/vagy bemelegítés nélkül végzett edzés, nem megfelelő támasztékot nyújtó cipő tartós viselése. Kockázati tényező lehet a túlsúly, a lúdtalp, a terhesség, a magas lábboltozat, valamint a vádli izmainak merevsége is, mivel ezek fokozott terhelést gyakorolnak a bőnyére.

A talpi bőnyegyulladás tünetei és kezelése

A tünetek közül a legjellemzőbb a sarok alatti, éles fájdalom, amely különösen reggel, az első lépések megtételekor jelentkezik erősen, majd napközben enyhülhet, de hosszabb állás vagy séta után ismét fokozódik. A fájdalom gyakran egy pontra, a sarokcsont belső részére koncentrálódik, és tapintásra is érzékeny lehet. Előrehaladott esetben a fájdalom állandósulhat, sőt a járás megváltozását is okozhatja, ami további panaszokat idézhet elő a láb, a térd vagy a csípő területén is. Ha valaki sokáig nem foglalkozik vele, a gyulladás olyan súlyossá válhat, hogy a sarok megduzzadhat és sarkantyú képződhet rajta.

A plantar fasciitis általában otthoni módszerekkel, eszközökkel is jól kezelhető, orvoshoz akkor érdemes fordulni, ha a sarokfájdalom ezek ellenére sem enyhül, vagy ha annyira erős, hogy akadályozza a járást. Szintén indokolt a kivizsgálás, ha a fájdalom mindkét lábat érinti, vagy ha duzzanat, zsibbadás, bizsergés is társul hozzá, mert ezek más elváltozások (például idegnyomás vagy csontkinövés) jelei is lehetnek.

Az alábbi galériában összegyűjtöttem, mit lehet tenni a talpi bőnyegyulladás megszüntetéséért és megelőzésért, amelyek nekem is segítettek:

