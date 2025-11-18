Szépség
Folyton fáj a sarkad és a talpad? Mutatjuk, mi az oka, és mit tegyél ellene
Forrás: champzy / Envato
3 csillagjegy, aki lezár egy nagyon nehéz időszakot az életében november 18-a után
Vannak csillagjegyek, akiknek elképesztő megkönnyebbülést ígérnek az égiek az év végére. Csekkold, hogy a szerencsések közé tartozol-e!
Életmód
7+1 finomság, aminek nem fogsz tudni ellenállni, ha pumpkin spice rajongó vagy
Promóciók
Az egészséges és modern konyha csodafegyvere - így válassz otthonra airfryert
Promóciók
Őszi könyvújdonságok? Mi tudjuk, mit érdemes olvasnod – ráadásul most kedvezménnyel!
Promóciók
Egy csillag minden hangulathoz
Szerelem
24 napnyi vágy, intimitás és felfedezés – így lesz igazán különleges az idei karácsony
Életmód
4 tipp, hogyan kapcsolj ki úgy, hogy tényleg feltöltődj - testben és lélekben
Napi horoszkóp november 18.: az Oroszlánok a csapatjáték hívei, a Bakoknak érdemes nyitottabban gondolkodniuk
A mai nap is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a keddi horoszkópot!
Téli műszőrme kabát mustra: ezek a legdivatosabbak idén
Készülj! Az idei szezon egyik legnagyobb sztárja a műszőrme kabát.
Sztárok, akik 100 évig éltek és a titkukat is elárulták
Ha az ember a hollywoodi csillogásra gondol, sokszor extrém diéták, hajnali edzések és különc wellness-szokások jutnak eszébe.
A születési dátumod felfedi, mi a lelked küldetése a Földön
Sokan úgy gondolunk a születésnapunkra, mint egy egyszerű dátumra a naptárban.
Nagyjából fél éve kezdődött nálam, hogy reggel, mikor kikeltem az ágyból, az első néhány lépésnél egyre erősebb fájdalmat éreztem a talpamban, a sarkamnál – mindegy, hogy bal lábbal keltem-e fel vagy jobbal. Nem sokkal később már ott tartottam, hogy mikor munka közben felálltam, szintén jelentkezett az éles fájdalom, és olykor annyira erős volt, hogy sántikáltam, néhány másodpercig nem bírtam a lábamra állni. Nem akartam a Google doktorra bízni magam, ezért mikor legközelebb mentem a pedikűrösömhöz, aki gyógymasszőr végzettséggel is rendelkezik, rákérdeztem a problémára. Ő rögtön rávágta, hogy talpi bőnyegyulladásom lehet, amit később ortopédus is megerősített.
Mit jelent a talpi bőnyegyulladás és mi okozza?
A talpi bőnyegyulladás elsőre úgy hangzik, mintha egy magyar népmesében lévő kitalált dolog lenne, de nagyon is valóságos mozgásszervi panaszról van szó: orvosi nevén plantar fasciitis, és ez a sarokfájdalmak egyik leggyakoribb oka. A talpi bőnye egy erős, kötőszöveti szalag, amely a sarokcsonttól a lábujjakig húzódik, és fontos szerepe van a lábboltozat megtartásában, illetve a járás közbeni ütéscsillapításban. Amikor ez a szalag túlterhelődik, apró mikrosérülések keletkezhetnek rajta, amelyek gyulladáshoz és fájdalomhoz vezetnek.
A gyulladás kialakulásának hátterében leggyakrabban hosszú távú túlterhelés áll, például sok állással vagy gyaloglással járó munka, kemény talajon és/vagy bemelegítés nélkül végzett edzés, nem megfelelő támasztékot nyújtó cipő tartós viselése. Kockázati tényező lehet a túlsúly, a lúdtalp, a terhesség, a magas lábboltozat, valamint a vádli izmainak merevsége is, mivel ezek fokozott terhelést gyakorolnak a bőnyére.
A plantar fasciitis bármely életkorban előfordulhat, de 40 év felett a leggyakoribb.
A talpi bőnyegyulladás tünetei és kezelése
A tünetek közül a legjellemzőbb a sarok alatti, éles fájdalom, amely különösen reggel, az első lépések megtételekor jelentkezik erősen, majd napközben enyhülhet, de hosszabb állás vagy séta után ismét fokozódik. A fájdalom gyakran egy pontra, a sarokcsont belső részére koncentrálódik, és tapintásra is érzékeny lehet. Előrehaladott esetben a fájdalom állandósulhat, sőt a járás megváltozását is okozhatja, ami további panaszokat idézhet elő a láb, a térd vagy a csípő területén is. Ha valaki sokáig nem foglalkozik vele, a gyulladás olyan súlyossá válhat, hogy a sarok megduzzadhat és sarkantyú képződhet rajta.
A plantar fasciitis általában otthoni módszerekkel, eszközökkel is jól kezelhető, orvoshoz akkor érdemes fordulni, ha a sarokfájdalom ezek ellenére sem enyhül, vagy ha annyira erős, hogy akadályozza a járást. Szintén indokolt a kivizsgálás, ha a fájdalom mindkét lábat érinti, vagy ha duzzanat, zsibbadás, bizsergés is társul hozzá, mert ezek más elváltozások (például idegnyomás vagy csontkinövés) jelei is lehetnek.
Az alábbi galériában összegyűjtöttem, mit lehet tenni a talpi bőnyegyulladás megszüntetéséért és megelőzésért, amelyek nekem is segítettek:
Az ÉVA Magazin írása.
Hogy tetszett a cikk?
Szépség
Teszt: Kipróbáltam egy szőrtelenítési módszert, ami után végre búcsút inthettem a borotvának
Életmód
7+1 finomság, aminek nem fogsz tudni ellenállni, ha pumpkin spice rajongó vagy
Önismeret
Őszi fáradtság? Te biztosan megúszod, ha beszerzed az alábbiakat otthonra
Promóciók
Az egészséges és modern konyha csodafegyvere - így válassz otthonra airfryert
Promóciók
Őszi könyvújdonságok? Mi tudjuk, mit érdemes olvasnod – ráadásul most kedvezménnyel!
Promóciók
Egy csillag minden hangulathoz
Szerelem
24 napnyi vágy, intimitás és felfedezés – így lesz igazán különleges az idei karácsony
Életmód
4 tipp, hogyan kapcsolj ki úgy, hogy tényleg feltöltődj - testben és lélekben
Gigi Hadid szerint a nagymama loafer lesz az idei tél legmenőbb cipője - És tényleg!
A modell lábbelije nem véletlenül kapott nagy figyelmet legutóbb.
Téli műszőrme kabát mustra: ezek a legdivatosabbak idén
Készülj! Az idei szezon egyik legnagyobb sztárja a műszőrme kabát.
5 dolog, amit a pasik tesznek, ha szakítani akarnak: ezekből a red flagekből tudhatod, hogy véget akar vetni a kapcsolatotoknak
Hidd el, mindig van jele annak, ha a párod már nem veled képzeli el a jövőjét, csak ezek a red flagek eleinte egyáltalán nem feltűnőek. De mi most leleplezzük azokat!
Eddig Murphy először beszélt arról, milyen érzés 10 gyermek apjának lenni
Eddie Murphy nemcsak a vígjátékok királya, hanem saját szavaival élve, igazi szuperapa is.
3 csillagjegy, aki lezár egy nagyon nehéz időszakot az életében november 18-a után
Vannak csillagjegyek, akiknek elképesztő megkönnyebbülést ígérnek az égiek az év végére. Csekkold, hogy a szerencsések közé tartozol-e!
Napi horoszkóp november 18.: az Oroszlánok a csapatjáték hívei, a Bakoknak érdemes nyitottabban gondolkodniuk
A mai nap is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a keddi horoszkópot!