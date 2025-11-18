Horoszkóp
Folyton fáj a sarkad és a talpad? Mutatjuk, mi az oka, és mit tegyél ellene

Frey-Kovács Brigitta
Egészség
Utoljára frissült: 2025. november 18. 16:24

Forrás: champzy / Envato

sarok, talp fájdalom
Reggelente felkeléskor vagy hosszabb ülés után élesen belenyilall a fájdalom a sarkadba, és a járás is nehezedre esik ilyenkor? A kellemetlen panasz hátterében valószínűleg a talpi bőnye gyulladása áll, amely egy viszonylag gyakori ortopédiai probléma, mégis kevesen ismerik. Mivel az életminőséget jelentősen ronthatja, érdemes tudni, mi okozza és hogyan szüntethető meg.

Nagyjából fél éve kezdődött nálam, hogy reggel, mikor kikeltem az ágyból, az első néhány lépésnél egyre erősebb fájdalmat éreztem a talpamban, a sarkamnál – mindegy, hogy bal lábbal keltem-e fel vagy jobbal. Nem sokkal később már ott tartottam, hogy mikor munka közben felálltam, szintén jelentkezett az éles fájdalom, és olykor annyira erős volt, hogy sántikáltam, néhány másodpercig nem bírtam a lábamra állni. Nem akartam a Google doktorra bízni magam, ezért mikor legközelebb mentem a pedikűrösömhöz, aki gyógymasszőr végzettséggel is rendelkezik, rákérdeztem a problémára. Ő rögtön rávágta, hogy talpi bőnyegyulladásom lehet, amit később ortopédus is megerősített.

Mit jelent a talpi bőnyegyulladás és mi okozza?

A talpi bőnyegyulladás elsőre úgy hangzik, mintha egy magyar népmesében lévő kitalált dolog lenne, de nagyon is valóságos mozgásszervi panaszról van szó: orvosi nevén plantar fasciitis, és ez a sarokfájdalmak egyik leggyakoribb oka. A talpi bőnye egy erős, kötőszöveti szalag, amely a sarokcsonttól a lábujjakig húzódik, és fontos szerepe van a lábboltozat megtartásában, illetve a járás közbeni ütéscsillapításban. Amikor ez a szalag túlterhelődik, apró mikrosérülések keletkezhetnek rajta, amelyek gyulladáshoz és fájdalomhoz vezetnek.

A gyulladás kialakulásának hátterében leggyakrabban hosszú távú túlterhelés áll, például sok állással vagy gyaloglással járó munka, kemény talajon és/vagy bemelegítés nélkül végzett edzés, nem megfelelő támasztékot nyújtó cipő tartós viselése. Kockázati tényező lehet a túlsúly, a lúdtalp, a terhesség, a magas lábboltozat, valamint a vádli izmainak merevsége is, mivel ezek fokozott terhelést gyakorolnak a bőnyére.

A plantar fasciitis bármely életkorban előfordulhat, de 40 év felett a leggyakoribb.
forrás: Lena_May / Envato

A plantar fasciitis bármely életkorban előfordulhat, de 40 év felett a leggyakoribb.

A talpi bőnyegyulladás tünetei és kezelése

A tünetek közül a legjellemzőbb a sarok alatti, éles fájdalom, amely különösen reggel, az első lépések megtételekor jelentkezik erősen, majd napközben enyhülhet, de hosszabb állás vagy séta után ismét fokozódik. A fájdalom gyakran egy pontra, a sarokcsont belső részére koncentrálódik, és tapintásra is érzékeny lehet. Előrehaladott esetben a fájdalom állandósulhat, sőt a járás megváltozását is okozhatja, ami további panaszokat idézhet elő a láb, a térd vagy a csípő területén is. Ha valaki sokáig nem foglalkozik vele, a gyulladás olyan súlyossá válhat, hogy a sarok megduzzadhat és sarkantyú képződhet rajta.

A plantar fasciitis általában otthoni módszerekkel, eszközökkel is jól kezelhető, orvoshoz akkor érdemes fordulni, ha a sarokfájdalom ezek ellenére sem enyhül, vagy ha annyira erős, hogy akadályozza a járást. Szintén indokolt a kivizsgálás, ha a fájdalom mindkét lábat érinti, vagy ha duzzanat, zsibbadás, bizsergés is társul hozzá, mert ezek más elváltozások (például idegnyomás vagy csontkinövés) jelei is lehetnek.

Az alábbi galériában összegyűjtöttem, mit lehet tenni a talpi bőnyegyulladás megszüntetéséért és megelőzésért, amelyek nekem is segítettek:

Az ÉVA Magazin írása.

