Viszlát, puffadás! 3 őszi tea, ami csodát tesz a gyomroddal

A puffadás nagyon alattomos egészségügyi probléma. Egyrészt, mert tuti, hogy a legcikisebb pillanatokban jelentkezik, másrészt pedig azért, mert sokszor úgy érezzük, semmi sem segít a megszüntetésében. Ilyenkor felfújodsz, mint egy lufi, teltnek érzed a hasad, beindul a gázképződés, és ez többnyire igazán kínos hangokkal jár. Arról nem is beszélve, hogy ha épp egy randira vagy szépen kiöltözős eseményre indulsz, a hasad biztosan kikerekedik a ruhából, úgyhogy tutira feszengve töltheted ezt a pár órát.

Mi lehet a megoldások ilyenkor? Mi az, ami segíthet a puffadás leküzdésében? Szerencsére akad néhány házi módszer, amire az idősebb generációk is esküsznek, így ősszel pedig kifejezetten aktuális a teákra helyezni a fókuszt. Vannak ugyanis olyan szezonális teák, melyek nagyon gyorsan csökkentik a puffadás mértékét, nyugtatják a gyomrot, sőt, a görcsöket is elmulasztják.

Mutatjuk, melyek ezek, és melyiket válaszd a puffadás mértékétől függően:

Galéria / 3 kép TOP3 őszi tea, ami csodát tesz az emésztéssel és puffadással Megnézem a galériát

