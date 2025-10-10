Az ősz narancssárga szupersztárja: 8 ok, amiért megéri sütőtököt fogyasztanod

Ha berobban az ősz, egyre több piaci standon és a boltok polcain megjelennek a narancssárga sütőtökök. Ez az élelmi rostban gazdag finom zöldség számos pozitív hatással van az egészségünkre, nem mellesleg remek kalóriaszegény nasi készíthető belőle. Tele van A-, B2-, C- és E-vitaminnal, magnéziummal és vassal, és narancssárga élénk színét adó béta-karotin tartalma sem elhanyagolható. Antioxidánsai pedig védik és erősítik a szervezetünket.

Ha sütőtököt szeretnél termeszteni...

...érdemes előre gondolkodnod, mert ez a növény igen tápanyag- és helyigényes. A sütőtök a legjobban napos, meleg kertekben érzi jól magát, ahol sok fény és hő éri. A sütőtök ültetésénél figyelni kell, hogy a talaj laza legyen, jó vízelvezetésű, és sose locsoljuk túl, mert a pangó vizet nem szereti, ellenben rendszeres öntözést igényel – kiváltképp az aszályos időszakban. A növény előnyben részesíti a jól megtrágyázott, bőséges komposzttal átforgatott földet.

Arra azonban figyelni kell, hogy a palántákat vagy magokat csak a fagy elmúltával érdemes elültetni, ugyanis a sütőtök rettentően érzékeny a hidegre. Méretéből adódóan olyan helyre kell elültessük, ahol nagy terület áll rendelkezésére, mivel terjeszkedő indái akár több méteren keresztül is elterülhetnek. Ha mindent jól csináltunk, ősz elejére csodás sütőtökök érhetnek be a kertünkben, amiket akkor jó leszedni, ha a héjuk már kemény, a száruk pedig elszáradt. Hűvös, száraz helyen sokáig eláll, így hónapok múltán, még télen is szuper immunerősítő csemege lehet belőle.

Galériánkból megtudhatod, miért érdemes a sütőtököt rendszeresen beiktatnod ősszel az étrendedbe!

Az ÉVA Magazin írása.