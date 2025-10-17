Magyarországon is egyre többen válnak orrsrpay függővé: és ez EZÉRT nagy baj

Beköszöntött az ősz, és ha még nem kaptál el valamilyen felsőségúti betegséget, akkor a kevés szerencsés ember közé tartozol. Most ugyanis nagyon könnyű megfázni, összeszedni valahonnan egy kis vírust: hűvösebb, szárazabb a levegő, így az orrnyálkahártya sérülékenyebb, ráadásul ebben az időjárásban a rhinovírus, az influenza vagy akár a koronavírusok stabilabbak és fertőzőképesebbek. Arról nem is beszélve, hogy elkezdődött az iskola, az óvoda, újraindulnak a közösségi programok - ez az egyik legfőbb „indítója” a fertőzési láncoknak. A gyerekek gyakran tünetmentesen hordozzák a vírusokat, és hazaviszik a családba.

A megfázások során nagyon sokan nyúlnak az orrspray-khez, hiszen nincs is annál idegesítőbb, mint amikor bedugul az orrunk, és nem kapunk normálisan levegőt. Csakhogy sokan nem is sejtik, milyen könnyű "rászokni" az orrsprayre, és mennyire nehéz leállni a használatával.

A szó klasszikus értelmében egyébként nem is beszélnek igaz függőségről, ez nem olyan, mint amikor valaki például alkohol- vagy nicotinfüggőséggel él, hiszen a spray nem okoz eufóriát, vagy pszichés elvonási tüneteket. Viszont kialakulhat egy függőség-szerű állapot, amit gyakran rebound (visszarúgó) orrdugulás vagy rhinitis medicamentosa néven ismernek.

Krónikus, túl hosszú ideig tartó használatnál a nyálkahártya „elengedhet” a normális működéséből, és akkor az ember úgy érzi, csak a spray „segít” lélegezni - de valójában az állapota rosszabbra fordul. Ha napokon át folyamatosan alkalmazod (tipikusan 3–5 napnál tovább), a nyálkahártya “hozzászokik”, és amikor a szer hatása elmúlik, az erek túlságosan kitágulhatnak, az orr visszaduzzadhat; tehát az eredeti problémánál is rosszabb dugulást eredményez. Ezt nevezik rebound-kongeszciónak (visszarúgásnak). Így egy ördögi kör alakul ki: az ember használni akarja a spray-t, mert légzése nehézzé vált, az orrán nem kap levegőt, és azt érzi, csak a gyógyszer segít, ami pedig folyamatos használatra ösztönöz.

Fontos megemlíteni, hogy nem minden orrspray okoz ilyen hatást: például az allergiaellenes (szteroid) orrspray-k általában nem okoznak ilyet, azonban a gyenge vény nélküli decongestáns spray-k, mint például oxymetazoline, xylometazoline vagy phenylephrine alapú készítmények igen. Ezért is FONTOS, hogy az orvosoddal beszélj, ha átlépted az 5-7 napos határt.

Mik a jelei annak, hogy már túlzásba estél az orrspray használatának?

Egyre több orrspray-t kell használnod, mert a korábbi kevés adag nem ér semmit.

Úgy érzed, csak akkor kapsz normálisan levegőt, ha befújtál.

Amikor abbahagyod a spray használatát, a dugulás rosszabb lesz, mint a használat előtt.

Az orrspray hatása csökken egy idő után, már nem segít annyira, és ha igen, akkor is egyre rövidebb ideig.

Mi történik hosszabb távon, ha valaki állandóan orrspray-t használ?

Azon túl, hogy állandósul az orrdugulás, a levegőáramlás beszűkül és a nyálkahártya vékonyabbá, kiszáradtabbá, sérülékenyebbé válik, akad pár mellékhatás. Ilyen például az, hogy kialakulhat orrpolip, krónikus sinusitis (arcüreggyulladás) is.

De lehet gyulladásos váladékozás, orrvérzés, szaglásvesztés és krónikus fertőzéshajlam is a következmény (utóbbi esetében a baktériumok könnyebben megtelepednek).

Ritkán, de megeshet, hogy megemeli a vérnyomást, fokozhatja a szívdobogásérzést (tachycardia), idegességet, remegést is okozhat.

Hogyan lehet “kijönni” ebből a helyzetből?

Lassan csökkented az adagot. Ne hagyd abba hirtelen, ha régóta használod — fokozatos csökkentéssel lehet „kipucolni” az orrot. Például egy idő után csak az egyik orrlyukat permetezed, majd később mindkettőt elhagyod.

Allergiaellenes / szteroid orrspray-k alkalmazása — ezek segíthetnek a gyulladás csökkentésében, de először egyeztess az orvosoddal! Saját magadtól sose kezdj bele kezelésbe!

Sós (sóoldatos) orrspray / öblítés: ez segíthet csökkenteni a duzzanatot, és nem okoz mellékhatásokat.

Orvosi felügyelet szükséges, különösen akkor, ha a duzzanat vagy orrdugulás hosszabb ideje fennáll, és régóta használod az orrspray-t.

Mi a helyzet Magyarországon?

2023-ban már készült egy kutatás a Sterimar jóvoltából, amiből kiderült: minden 20. magyar táskájában, éjjeliszekrényén van ún. érszűkítő, nyálkahártya lohasztó hatóanyagot tartalmazó orrspray, amit, ha nem használna rendszeresen, akkor nem kapna rendesen levegőt. Az akkori kutatás alapján a lakosság 9%-a volt már orrspray-függő, 6%-a pedig a felmérés készítése idején is az volt. 2024-ben a Sterimar ismét készített egy kutatást a témában, és meglepő eredményre jutottak: 2023-hoz képest közel duplájára nőtt az orrspray-függők száma, és akkor saját bevallása szerint minden tizedik magyar nem tudott létezni ún. hatóanyagos orrspray nélkül.

Ezért is fontos beszélni erről, mert sokan nem is sejtik, hogy milyen komoly gondokat okozhat hosszú távon az állandó orrspray-használat!

