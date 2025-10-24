Promóciók
A neurológusok ezeket a reggeliket sosem fogyasztják: az agyat roncsolják
Forrás: Unsplash
Napi horoszkóp október 23.: a Kosok kettesben lehetnek a szerelmükkel végre, a Skorpiók félreismernek valakit
A hosszú hétvége első napja is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a szerdai horoszkópot!
Életmód
Teszt: Kipróbáltam a legújabb mentes terméket, és végre bűntudat nélkül nassolhatok
Életmód
Egy fiatal nő vallomása: „A rák tett engem a saját életem főszereplőjévé”
Szépség
Összeszedtük az ősz legjobb sminktermékeit: a szakértők szerint kihagyhatatlanok
Életmód
5 vitamin, amit minden modern nőnek érdemes beiktatnia az őszi rutinjába
Életmód
Nem csak port szív, hanem stresszt is: így szabadítottam fel rengeteg időt takarítás közben
Sztárok
Hollywoodi sztárok, akik legyőzték a mellrákot - és nem féltek beszélni róla
Életmód
Pár perc önvizsgálat életet menthet: így előzheted meg a mellrákot
7 sztárpár, akiknek egy forgatás tette tönkre az életét
Ők azok, akik csak dolgozni mentek egy forgatásra, majd annyira egymásba bonyolódtak a kollégájukkal, hogy ez egy kapcsolat végét jelentette. És elég sok másétis.
Dua Lipa kedvenc csizmája tarol idén ősszel
Mi már most imádjuk, na meg persze Dua Lipa is!
5 őszi gyümölcs, aminek fogyasztásával megelőzheted a szív- és érrendszeri betegségeket
Az ősz a természet egyik legbőkezűbb időszaka, tele ízekkel és vitaminokkal. Néhány szezonális gyümölcs nemcsak finom, hanem a szívednek is igazi támasz: segíthetnek csökkenteni a koleszterinszintet, javítják a vérkeringést és támogatják az erek egészségét.
Már most mindenki ezeket a táskákat akarja – 2025 őszének kedvencei
Ha igazán naprakész szeretnél lenni, ne hagyd ki 2025 őszének legmenőbb táskáit! A szezon ugyanis tele van különleges darabokkal.
Hahó, ne feledd!
2025. november 13-16. között jönnek a Joy-napok, az ősz legnagyobb kuponarzenálja, ahol szokás szerint bevásárolhatsz a legjobb árakon. Akár 50%-os kedvezményre is szert tehetsz, több mint 1000 üzletben és online beválthatod őket, és tényleg minden kategóriában találhatsz egy jó kupont. Kattints és nézd meg előre a kuponokat már most!
A nap legfontosabb étkezése a reggeli, ezt már gyerekkorunkban is sokszor hallottuk. De lefogadjuk, hogy felnőttként mégsem fordítasz akkora figyelmet erre, mint kellene. És abban is biztosak vagyunk, hogy sokszor annyira rohansz, hogy csak bekapsz egy-két falatot valamiből, ami valószínűleg nem éppen a legegészségesebb fogás.
Ez tudod, miért gond? Mert a reggeli az az étkezés, ami lehetőséged ad a testednek, hogy megtörje az éjszakai böjtöt, és az agyad is megkapja az első energiát a naphoz. Táplálkozási szakértők pontosan tudják, hogy mennyire kulcsfontosságú a testet és az agyat „üzemanyaggal” ellátni, hogy egész nap tudj fókuszálni, gondolkodni és energikus maradj.
Számos kiváló reggeli létezik, ami támogatja az agy egészségét — de vannak olyanok is, amelyek egyáltalán nem tesznek jót neki. Íme a hét legrosszabb reggeli étel, amit az agyad szempontjából érdemes elkerülni, és amit a neurológusok sosem fogyasztanának:
Hogy tetszett a cikk?
Promóciók
Gyors út a szebb bőrért: Horváth Éva kedvenc krémje, amelyet a szakértők is ajánlanak
Életmód
Teszt: Kipróbáltam a legújabb mentes terméket, és végre bűntudat nélkül nassolhatok
Életmód
Elképesztően jó hatással lehet a mentális egészségedre egy hétköznapi program a barátaiddal: és még olcsó is
Életmód
Egy fiatal nő vallomása: „A rák tett engem a saját életem főszereplőjévé”
Szépség
Összeszedtük az ősz legjobb sminktermékeit: a szakértők szerint kihagyhatatlanok
Életmód
5 vitamin, amit minden modern nőnek érdemes beiktatnia az őszi rutinjába
Életmód
Nem csak port szív, hanem stresszt is: így szabadítottam fel rengeteg időt takarítás közben
Sztárok
Hollywoodi sztárok, akik legyőzték a mellrákot - és nem féltek beszélni róla
Életmód
Pár perc önvizsgálat életet menthet: így előzheted meg a mellrákot
Timothée Chalamet óragyűjteménye olyan változatos, mint a szerepei
A fiatal sztárnak nemcsak alakításai sokszínűek, hanem megjelenése is – és ez nemcsak a ruhákat, hanem a kiegészítőket is magába foglalja.
5 pénzügyi szokás, amit a sikeres nők követnek: Oprah szerint a tanulás befektetés a jövőbe
Fontos megérteni, hogy a pénzügyi tudatosság nem egyszerűen arról szól, hogyan költsünk kevesebbet, hanem arról, hogyan építsünk stabil, független és önazonos életet. Egy sikeres nő ma már nemcsak a karrierjében vagy a magánéletében hoz tudatos döntéseket, hanem a pénzügyeiben is. A modern gazdaság kiszámíthatatlansága, a növekvő infláció és az online fogyasztás bősége folytán az anyagi stabilitás nem luxus, hanem biztonság. Aki érti a saját pénzügyi mintáit, az a döntéseit is sokkal magabiztosabban hozza meg – legyen szó befektetésről, karrierváltásról vagy családi tervezésről. Az alábbiakban 5 sikeres nőt hoztunk el, akik elárulják, mely pénzügyi szokásokra esküsznek!
Dua Lipa kedvenc csizmája tarol idén ősszel
Mi már most imádjuk, na meg persze Dua Lipa is!
Már most mindenki ezeket a táskákat akarja – 2025 őszének kedvencei
Ha igazán naprakész szeretnél lenni, ne hagyd ki 2025 őszének legmenőbb táskáit! A szezon ugyanis tele van különleges darabokkal.
5 őszi gyümölcs, aminek fogyasztásával megelőzheted a szív- és érrendszeri betegségeket
Az ősz a természet egyik legbőkezűbb időszaka, tele ízekkel és vitaminokkal. Néhány szezonális gyümölcs nemcsak finom, hanem a szívednek is igazi támasz: segíthetnek csökkenteni a koleszterinszintet, javítják a vérkeringést és támogatják az erek egészségét.
Napi horoszkóp október 23.: a Kosok kettesben lehetnek a szerelmükkel végre, a Skorpiók félreismernek valakit
A hosszú hétvége első napja is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a szerdai horoszkópot!