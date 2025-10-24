Hahó, ne feledd! 2025. november 13-16. között jönnek a Joy-napok, az ősz legnagyobb kuponarzenálja, ahol szokás szerint bevásárolhatsz a legjobb árakon. Akár 50%-os kedvezményre is szert tehetsz, több mint 1000 üzletben és online beválthatod őket, és tényleg minden kategóriában találhatsz egy jó kupont. Kattints és nézd meg előre a kuponokat már most!

A nap legfontosabb étkezése a reggeli, ezt már gyerekkorunkban is sokszor hallottuk. De lefogadjuk, hogy felnőttként mégsem fordítasz akkora figyelmet erre, mint kellene. És abban is biztosak vagyunk, hogy sokszor annyira rohansz, hogy csak bekapsz egy-két falatot valamiből, ami valószínűleg nem éppen a legegészségesebb fogás.

Ez tudod, miért gond? Mert a reggeli az az étkezés, ami lehetőséged ad a testednek, hogy megtörje az éjszakai böjtöt, és az agyad is megkapja az első energiát a naphoz. Táplálkozási szakértők pontosan tudják, hogy mennyire kulcsfontosságú a testet és az agyat „üzemanyaggal” ellátni, hogy egész nap tudj fókuszálni, gondolkodni és energikus maradj.

Számos kiváló reggeli létezik, ami támogatja az agy egészségét — de vannak olyanok is, amelyek egyáltalán nem tesznek jót neki. Íme a hét legrosszabb reggeli étel, amit az agyad szempontjából érdemes elkerülni, és amit a neurológusok sosem fogyasztanának:

A neurológusok ezeket a reggeliket sosem fogyasztják: az agyat roncsolják

