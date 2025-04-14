Horoszkóp
Lélek
Divat
Szépség | Beauty Club
Sztárok
Green StilettoPromóciókVentilátor
  1. Főoldal
  2. Egészség

Az orvosok elárulták, mi történik a testeddel, ha mindennap szénsavas üdítőt iszol: az eredmény sokkoló

#egészség
#Test
#hatások
#üdítő
#szóda
#következmény
#szénsavas ital
Kamilla
Egészség
Utoljára frissült: 2025. április 12. 09:30

Forrás: gettyimages

szénsavas üdítő
A nap cikke

4 dolog Katalin hercegnéék otthonában, amitől mindig leesik a vendégek álla

Katalin hercegné otthonából érdemes ellesni pár stílustrükköt! Nem sokszor engedi be a kamerákat, de amikor igen, akkor mindenkinek feltűnik ez a pár részlet.

Szerelem

24 napnyi vágy, intimitás és felfedezés – így lesz igazán különleges az idei karácsony

Az adventi időszak legtöbbünk számára a várakozásról, a hangolódásról és a meghittségről szól.

Életmód

A titok, amitől a bőröd és a hajad hálás lesz a reggeli kávédért

Van egy pillanat minden reggelben, ami csak a tiéd.

Életmód

Tudomány a szépség mögött: meglepő tények arról, hogyan születnek a kedvenc bőrápolóid

Amikor reggel a kedvenc arckrémedért nyúlsz, valószínűleg nem gondolsz arra, hány évnyi kutatás, hány kísérlet és mennyi...

Promóciók

Hallgasd az irodalmat – új korszak az e-hangoskönyvekkel!

Ki mondta, hogy az olvasás csak a kanapén ülve, könyvvel a kézben történhet? Az e-hangoskönyvek bebizonyítják, hogy az i...

Promóciók

A luxus új dimenziója az Optic World Exclusive Luxus Cornerben

Egy hely, ahol a stílus, a prémium minőség és a személyre szabott élmény találkozik. Ez az Optic World Exclusive Luxus C...

Promóciók

Fedezze fel az őszi nyugalom és kényelem tökéletes kombinációját szállodánk exkluzív ajánlatával!

Napi áraink a foglaltság szerint változnak, de most ez nem okoz problémát: a JOY napok alatt, fix áron, felár nélkül fog...

Promóciók

Izgalmas programokkal várunk az őszi JOY-napokon, az Allee-ban!

Az ország legnagyobb shopping ünnepe a kedvezményeken kívül szuper programokat kínál! Gyere el az őszi JOY-napok budapes...

Promóciók

Lépj szintet energikusságban – itt a waterdrop® TURBO BOOST!

A megszokott energiaital íz tudatosaknak: 160 mg természetes koffeinnel, 6-féle vitaminnal, cukormentesen és mesterséges...
Olvasd el!

Ezt üzenem apám szeretőjének, aki tönkretette a családunkat

Az emberek azt hiszik, hogy a család akkor ér véget, amikor valaki feláll az asztaltól és becsapja maga mögött az ajtót. Pedig a család nem így szokott széttörni.

Olvasd el!

Napi horoszkóp november 6.: a Kosoknak nagy bátorságra van szükségük, az Oroszlánoknak érdemes nyitniuk mások felé

A hét második felében sem fogsz unatkozni, a csillagok üzenetéből ugyanis az derül ki, hogy számos izgalom vár majd, érdemes tehát mindenképp elolvasnod a csütörtöki horoszkópot is!

Olvasd el!

Fantasztikus hírünk van a magyar Harry Potter-fanoknak: Végre mi is beléphetünk a Roxfort Boszorkány- és Varázslóképző Szakiskolába

Készülj fel minden idők legkülönlegesebb és legnagyobb szabású utazó kiállítására, ami a Harry Potter varázslatos világát és annak elbűvölő, bővített univerzumát mutatja be, a lenyűgöző élmény világszerte már több mint 4 millió rajongót varázsolt el.

Olvasd el!

Napi horoszkóp november 7.: a Rákoknak érdemes megoldáscentrikusan gondolkodniuk, a Halak szokatlan kihívásban mérettethetik meg magukat

Végre elérkezett a hét utolsó munkanapja, amikor átadhatod magad a pihenésnek, mielőtt azonban átadnád magad a pihenésnek, előtte mindenképp érdemes néhány percet a horoszkópodra szánnod, hiszen a csillagok péntekre is izgalmakat ígérnek!

Olvasd el!

Bármelyik pillanatban véget érhet Harry és Meghan házassága: a hercegné túl messzire ment

A bennfentesek szerint Meghan Markle-nek le kellett porolnia a színésztudását, mert a kapcsolata Harry herceggel a színfalak mögött megromlott, ezért el kell játszania, hogy még mindig boldogok.

Facebook
Twitter
Pinterest
A szénsavas üdítők frissítőek, édesek, és sokan el sem tudják képzelni a napjukat nélkülük.
Olvasd el ezt is!
Olvasd el ezt is! 8 élelmiszer, amit minden nap eszel, pedig pattanást okoz: ha aknéval küzdesz, messziről kerüld ezeket!

De vajon mi történik a testünkkel, ha ezek a cukros italok évekig a napi menün vannak? Az orvosok szerint a mindennapi szénsavas üdítőfogyasztás számos következménnyel járhat, amelyek nemcsak a vonalainkat, hanem az egészségünket is befolyásolják. Vannak rövid távú hatások, mint egy vérnyomás emelkedés vagy vércukorszint kiugrás, és vannak komoly hosszú távú problémák is, ezért nem árt egészségesebb alternatívákat felfedezni.

A szénsavas üdítők időnkénti fogyasztása nem ártalmas, de a napi rutinból érdemes száműzni őket. Ráadásul manapság már nem is nehéz. Nézzük, mit érdemes tudni minderről!

Nézzük, mi történik?

Galéria / 6 kép

Az orvosok elárulták, mi történik a testeddel, ha mindennap szénsavas üdítőt iszol: az eredmény sokkoló

Megnézem a galériát
Bezár
Bezár, vissza a cikkhez
Kép betöltése
A galéria folytatódik, lapozz tovább →
Hirdetés
Galéria

Hogy tetszett a cikk?

Egynek jó.
Nice job!
Imádom!

Videók

Szerelem

24 napnyi vágy, intimitás és felfedezés – így lesz igazán különleges az idei karácsony

Az adventi időszak legtöbbünk számára a várakozásról, a hangolódásról és a meghittségről szól.

Életmód

A titok, amitől a bőröd és a hajad hálás lesz a reggeli kávédért

Van egy pillanat minden reggelben, ami csak a tiéd.

Életmód

Tudomány a szépség mögött: meglepő tények arról, hogyan születnek a kedvenc bőrápolóid

Amikor reggel a kedvenc arckrémedért nyúlsz, valószínűleg nem gondolsz arra, hány évnyi kutatás, hány kísérlet és mennyi...

Promóciók

Hallgasd az irodalmat – új korszak az e-hangoskönyvekkel!

Ki mondta, hogy az olvasás csak a kanapén ülve, könyvvel a kézben történhet? Az e-hangoskönyvek bebizonyítják, hogy az i...

Promóciók

A luxus új dimenziója az Optic World Exclusive Luxus Cornerben

Egy hely, ahol a stílus, a prémium minőség és a személyre szabott élmény találkozik. Ez az Optic World Exclusive Luxus C...

Promóciók

Fedezze fel az őszi nyugalom és kényelem tökéletes kombinációját szállodánk exkluzív ajánlatával!

Napi áraink a foglaltság szerint változnak, de most ez nem okoz problémát: a JOY napok alatt, fix áron, felár nélkül fog...

Promóciók

Izgalmas programokkal várunk az őszi JOY-napokon, az Allee-ban!

Az ország legnagyobb shopping ünnepe a kedvezményeken kívül szuper programokat kínál! Gyere el az őszi JOY-napok budapes...

Promóciók

Lépj szintet energikusságban – itt a waterdrop® TURBO BOOST!

A megszokott energiaital íz tudatosaknak: 160 mg természetes koffeinnel, 6-féle vitaminnal, cukormentesen és mesterséges...
Kép
Szépség

Ezek most messze a legjobb hialuronsavas arcszérumok

Ezekkel a hialuronos termékekkel a ragyogóan feszes bőr szinte garantált.

Kép
Sztárok

Bármelyik pillanatban véget érhet Harry és Meghan házassága: a hercegné túl messzire ment

A bennfentesek szerint Meghan Markle-nek le kellett porolnia a színésztudását, mert a kapcsolata Harry herceggel a színfalak mögött megromlott, ezért el kell játszania, hogy még mindig boldogok.

Kép
Önismeret

Napi horoszkóp november 7.: a Rákoknak érdemes megoldáscentrikusan gondolkodniuk, a Halak szokatlan kihívásban mérettethetik meg magukat

Végre elérkezett a hét utolsó munkanapja, amikor átadhatod magad a pihenésnek, mielőtt azonban átadnád magad a pihenésnek, előtte mindenképp érdemes néhány percet a horoszkópodra szánnod, hiszen a csillagok péntekre is izgalmakat ígérnek!

Kép
Életmód

Ezt üzenem apám szeretőjének, aki tönkretette a családunkat

Az emberek azt hiszik, hogy a család akkor ér véget, amikor valaki feláll az asztaltól és becsapja maga mögött az ajtót. Pedig a család nem így szokott széttörni.

Kép
Sztárok

10 sztárpár, akik szinte teljesen ugyanúgy néznek ki

Ezek a híres párosok nemcsak személyiségükben hasonlítanak egymásra, hanem külsőleg is. Nem kicsit!

Kép
Green Stiletto

Hódítanak a gumicsizmák, és nem csak a kertben! Íme a szezon legmenőbb darabjai

Az idei ősz must have-je, ami egyik nő gardróbjából sem hiányozhat.