Ez a típusú tea öregedésgátló hatással rendelkezik: hosszabbítja az élettartamot is

Forrás: Lisa Hobbs on Unsplash
Az őszi-téli szezonban szinte mindenki megkívánja otthon a forró, finom teát. Egyszerűen jól esik úgy hátradőlni a fotelben, hogy közben kortyoljuk a meleg italt, beszélgetünk, olvasunk vagy tévét nézünk, és ezt igazából nem nehéz megérteni. Azonban gondoltad volna, hogy létezik HAT olyan tea, ami igazi csodaszer is?
Egy új, Kínában végzett felmérés során a kutatók arra jutottak, hogy bizony hatféle tea is képes meghosszabbítani az élettartamot és fiatalítanak – ráadásul akad köztük egy, ami különösen hatékony ezen a téren. A kutatással azt vizsgálták, hogy a teák közül melyeknek vannak valóban öregedésgátló összetevői, amiket gyakran fogyasztva valóban fiatalíthatjuk magunkat.
Melyik tea a legjobb a testünknek?
Nos, először is fontos tudni, hogy a tea hat fő típusba sorolható: zöld, fehér, sárga, oolong, fekete és sötét tea. A sötét tea talán még ismeretlen fogalom számodra, pedig megéri kipróbálni! Ez ugyanis abban különbözik a többitől, hogy mind közül ez az egyetlen, amely mikrobiális fermentáción megy keresztül. Ez egy olyan folyamat, amely során jótékony mikrobákat, például hasznos baktériumokat, élesztőt vagy penészt adnak hozzá, és bár ez nem hangzik olyan gusztusosan, valójában annál hatásosabb a végeredmény!
Miközben a tea öregedésre és hosszú élettartamra gyakorolt hatásáról szóló kutatások többsége eddig a zöld, fekete, illetve oolong teára koncentrált, a mostani vizsgálat mind a hat fajtát összehasonlította. Különösen az érdekelte a kutatókat, hogy a tea miként segíthet az öregedés elleni harcban sejtszinten, főleg ahogy az életkor előrehaladtával a szervek változnak. Ahogy ugyanis idősödünk, a tanulmány szerint a májban, az agyban és a vesékben hajlamos felhalmozódni a vas. Ez felgyorsíthatja az öregedést és növelheti a betegségek kockázatát. A kutatók ezúttal azonban egy ferroptózis nevű folyamatra fókuszáltak, ami egy olyan sejthalálforma, amelyet túl sok vas és más káros molekulák okoznak. És úgy vélik, a teafogyasztás segíthet felvenni ezzel a harcot.
Hogyan vizsgálták a sötét tea hatásait?
Elméletük teszteléséhez a tudósok a Caenorhabditis eleganshoz, vagyis C. eleganshoz fordultak; ezek olyan apróférgek, amelyeket gyakran használnak öregedéskutatásban, mert számos genetikai hasonlóságot mutatnak az emberrel. A férgek mind a hat teatípus kivonataiból kaptak, és az élettartamukat, valamint a különféle élettani stresszmarkereket követték.
Az eredmények lenyűgözőek voltak: az összes teatípus segített a férgeknek tovább élni azokhoz képest, amelyek nem kaptak teát. A leghalványabbtól a legnagyobb hatásig sorrendbe rakva a teák az alábbi mértékben növelték az élettartamot:
- Fekete tea: 14,34%
- Sárga tea: 14,52%
- Zöld tea: 15,55%
- Oolong tea: 18,64%
- Fehér tea: 20,67%
- Sötét tea: 24,44%
A sötét tea, amely majdnem egynegyedével növelte a férgek átlagos élettartamát, messze a leghasznosabbnak bizonyult. A kutatók azt fedezték fel, hogy a sötét tea „öregedésgátló hatása több mechanizmuson keresztül valósul meg”: fokozza az antioxidánsok működését, védi a mitokondriumokat (a sejtek „erőműveit”) és csökkenti a ferroptózist.
Tehát bár további kutatásokra – különösen emberi kísérletekre – még szükség van, ezek az eredmények arra utalnak, hogy a sötét tea segíthet megvédeni a sejteket a károsodástól és késleltetni az öregedést.
A sötét teát gyakran egyébként hei cha vagy pu-erh néven is említik, és gyakran „pogácsa” vagy „tea-torta” formában kapható – ez is egy olyan különleges jellemzője, ami megkülönbözteti attól, amit a legtöbben hagyományos teaként ismerünk.
