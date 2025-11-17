Nem csak fizikai: a lábfájdalom 7 lelki üzenete és oka

Önismeret
Nem csak fizikai: a lábfájdalom 7 lelki üzenete
Valószínűleg te is hallottad már, hogy rengeteg olyan testi fájdalmunk van, melyek lelki okokból fakadnak. Hogy amikor belül nem vagyunk rendben, nyomaszt minket valami, annak idővel fizikai jelei is lesznek. Erre legtöbbször gyógyszert veszünk be, háziorvoshoz megyünk, de van, hogy a tünetek így sem múlnak. Mert lehet, hogy a lelki problémákat kell először megoldani!
A lábfájdalom pedig épp az a testi probléma, ami rengeteg embernél jelentkezik. Egyeseknél időszakosan, másoknál szinte állandóan, és nem is sejtik, hogy akár lelki okok is állhatnak a háttérben. Gyász. Félelem. Alacsony önbizalom. Ezek mind kiválthatják a lábfájdalmat. Most felfedjük, az, hogy hol fáj a lábad és milyen módon, mely lelki problémákra világít rá, és mit érdemes tenned ellene.
Csípő
Persze mi is tudjuk, hogy a csípőnk NEM a lábunk, de mivel szoros kapcsolatban állnak egymással, fontos itt megemlíteni. A csípőnk az életben hozott döntéseket szimbolizálják, különösen az előrehaladással kapcsolatosakat. Ha itt fáj, az bizony annak jele, hogy "megrekedtünk", képtelenek vagyunk döntést hozni, vagy nem látjuk tisztán, mi a következő lépés. A csípőt érintő problémák ebből kifolyólag gyakran arra utalnak, hogy nem merünk továbblépni fontos döntésekben. A fájdalom vagy kellemetlenség arra figyelmeztet, hogy lassítsunk, álljunk meg, nézzünk körül, és ne féljünk segítséget kérni, ha elvesztünk.
A folytatást a galériában találod, ahol leírjuk, a boka, térd, comb és egyéb lábfájdalmak mire utalnak!
