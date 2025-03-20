Divat
A végzetes inszomnia egy örökletes betegség, amire nincs gyógyír - Minden, amit tudni kell erről az alvászavarról
Forrás: Sage Friedman on Unsplash
Az álmatlanság, vagy másnéven inszomnia sokak számára ismerős lehet. Szakértők úgy írják ezt le, mint egy állapotot, amikor nem tudunk elaludni, pedig lenne rá lehetőségünk, fekszünk az ágyban, és csak forgolódunk órákig. De ebbe a kategóriába tartozik az is, amikor valaki elalszik ugyan, de megébred éjjel, és nem képes ismét álomba merülni. Ilyenkor napközben is jelentkeznek a rossz alvás következményei: nyűgösség, kimerültségérzet, koncentrációs zavarok, de extrém esetben akár hallucinációk is megjelenhetnek.
Az orvosok annak függvényében kezelik a betegséget, hogy mi a kiváltó ok; van, hogy bizonyos praktikák, gyógynövények is segítenek, ám olyan is, amikor komolyabb gyógyszerre van szükség. Azt viszont kevesen tudják, hogy létezik az álmatlanságnak egy veszélyes fajtája, amit "halálos családi inszomniának" hívnak. Olaszországban él egy család, akik 200 éve szenvednek a betegségtől, amely örökletes, és generációkon át még egymás előtt is titokban tartották ezt.
D.T. Max író írt egy könyvet "The Family That Couldn't Sleep" címmel, a családtagok pedig vezetéknevük elhallgatása mellett meséltek arról a két évszázados "örökségről", amelyre nincs gyógyír. Egy generáción belül 14 gyermek született, 6-7 pedig végül ebben a végzetes álmatlanságban halt meg, de az okára csak akkor kezdtek rájönni, amikor a 80-as évek elején több családtag is elhunyt inszomnia miatt.
A 63 éves Lucia tagja a családnak, és apját, testvérét, húgát is elvesztette ebben. Amikor egy másik rokonuk is kezdte észrevenni magán a tüneteket - erőteljes izzadást, változást tapasztalt a pupilláján, ahogy az a többieknél is megtörtént -, úgy döntött, utánajár, mi a gond. 1984-et írtak ekkor, mindössze 53 éves volt. Ellátogatott a Bolognai Egyetemre, ahol kutatók élete utolsó hónapjait végigkövették, adatokat gyűjtöttek, majd megállapították, hogy halálos inszomniában szenved. A férfi nem tudott elaludni, hiába volt rendkívül fáradt, amikor pedig mégis sikerült neki elbóbiskolni, félig éber volt, és nem tudott az agya mélyalvásba átmenni. Amint végre elaludt volna, rögtön kizökkent.
Akármilyen gyógyszert, altatót adtak neki, az agya akkor sem tudott mélyalvási fázisba menni, sosem tudott pihenni, és teljesen kimerült a férfi. Egy idő után aztán hallucinációk jelentkeztek nála, nem tudta a valóságot megkülönböztetni a képzelettől, majd 1984-ben elhunyt. Agyát ezt követően alaposan tanulmányozták, és felfedeztek benne egy szivacsszerű képletet. Ezt egy fehérje mutációja okozta, amely mindenki agyában jelen van, de nem így; az elváltozás kiváltó okát pedig egyáltalán nem tudták meghatározni. Napjainkig sem. Az viszont biztos, hogy folyamatosan rombolja az agyi sejteket, melyek aztán meggátolják a mélyalvást is.
Amire azonban rájöttek, hogy 50%-os eséllyel öröklődik ez a mutáció, amely garantáltan az adott személy halálát okozza idővel. Jelenleg többen is vannak, akiknél megtalálták ezt a mutációt: Hayley és Lachlan Webb például mindössze a 30-as éveikben járnak, de már most tudják, hogy egy nap megjelenik náluk a végzetes álmatlanság. Jelenleg is részt vesznek kutatásokban, ők maguk is elkezdtek biológiát tanulni, képzik magukat, hátha sikerül gyógyírt találni erre az örökletes betegségre.
Az alvászavarnak számtalan fajtája van, a fent említett típus pedig nagyon ritka, ám remekül mutatja be, milyen komoly hatása van a kevés alvásnak az emberi agyra. Nem szabad félvállról venni, ha te magad is inszomniával küzdesz, az orvosi kivizsgálás nagyon fontos!
