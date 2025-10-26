Promóciók
Az influenza elleni oltás 7 mellékhatása, amiről tudnod kell
Ez már gáz! 5 szokás, aminek jobb, ha búcsút intesz 40 felett
Komoly szívességet teszel magadnak, ha elhagyod ezeket a szokásokat, mire betöltöd a 40-et!
Életmód
Teszt: Kipróbáltam a legújabb mentes terméket, és végre bűntudat nélkül nassolhatok
Életmód
Egy fiatal nő vallomása: „A rák tett engem a saját életem főszereplőjévé”
Szépség
Összeszedtük az ősz legjobb sminktermékeit: a szakértők szerint kihagyhatatlanok
Életmód
5 vitamin, amit minden modern nőnek érdemes beiktatnia az őszi rutinjába
Életmód
Nem csak port szív, hanem stresszt is: így szabadítottam fel rengeteg időt takarítás közben
Sztárok
Hollywoodi sztárok, akik legyőzték a mellrákot - és nem féltek beszélni róla
Életmód
Pár perc önvizsgálat életet menthet: így előzheted meg a mellrákot
Napi horoszkóp október 25.: a Mérlegeknek érdemes rugalmasabban gondolkodniuk, a Bakoknak pihenésre van szükségük
A szombat is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy mire számíthatsz pontosan, csak akkor tudhatod meg, ha elolvasod a mai horoszkópot is!
Kipróbáltam a 3 összetevős, elalvást segítő italt, és úgy aludtam, mint a bunda
Ha tudjuk, hogy csupán ennyin múlik a pihentető alvás, lehet, hogy hamarabb összeütjük mi is az itókát!
Sztárok, akik több évtized után váltak el egymástól
Hollywoodban a szerelem gyorsan lobban és gyorsan hamvad, de vannak párok, akiknek kapcsolatát évtizedeken át tartó kitartás, közös munka és mély kötődés jellemezte.
Így legyél a saját életed főszereplője: a legújabb hajtrend visszahozza a romantikus komédiák aranykorát
Ezerszer láttad már a kilencvenes évek, illetve a kétezres évek elejének legnépszerűbb romantikus filmjeit és még mindig imádod őket? Akkor jó hírünk van, mert most trendi olyanná válni, mint a romkomok főhősei!
Az évente ismétlődő influenzajárvány elleni legjobb védekezési mód még mindig az oltás. Hazánkban télen és kora tavasszal szoktak a legtöbben betegek lenni, ezért a mostani időszak éppen ideális lehet a beadatására. Az influenza alapvetően nem egy nagyon komoly betegség, 2 hét alatt szinte mindenki meggyógyul belőle. Ez azonban pár napra is rövidülhet oltással, ráadásul a tünetek sem jönnek elő olyan intenzíven. Ugyanakkor vannak természetesen bizonyos mellékhatások, amelyekkel érdemes tisztában lenni, hogy ne ijedj meg tőlük, ha mégis tapasztalnád őket.
Tudd meg galériánkból, melyek ezek a mellékhatások!
