Az influenza elleni oltás 7 mellékhatása, amiről tudnod kell

Az évente ismétlődő influenzajárvány elleni legjobb védekezési mód még mindig az oltás. Hazánkban télen és kora tavasszal szoktak a legtöbben betegek lenni, ezért a mostani időszak éppen ideális lehet a beadatására. Az influenza alapvetően nem egy nagyon komoly betegség, 2 hét alatt szinte mindenki meggyógyul belőle. Ez azonban pár napra is rövidülhet oltással, ráadásul a tünetek sem jönnek elő olyan intenzíven. Ugyanakkor vannak természetesen bizonyos mellékhatások, amelyekkel érdemes tisztában lenni, hogy ne ijedj meg tőlük, ha mégis tapasztalnád őket.

Tudd meg galériánkból, melyek ezek a mellékhatások!

Galéria / 7 kép 7 mellékhatás, amit az influenza elleni oltás okozhat Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria