Húsleves alaplevet ittam egy hétig, majd elképesztő dolog történt a bőrömmel

Ó, az az isteni vasárnapi húsleves, amit anyukád főz! Megannyi másnap megmentője!
Nálunk szerves része a tradícióknak, ám sok országban felhúzzák az orrukat, ha meghallják: húsleves/csontleves alaplé (bone broth). Olyan, mintha egy mesebeli boszorkányfőzetről beszélnénk!
Ám nem véletlen, hogy már nagyanyáink is erre esküdtek megfázás, levertség, vagy rossz kedv esetén: a csontlevesnek ugyanis számos, bizonyított egészségügyi előnye van.
Egyes tanulmányok kimutatták például, hogy gyulladáscsökkentő hatása segíthet a fáradtságon és a rossz hangulat leküzdésében is. Olyan aminosavakat tartalmaz továbbá, mint a glicin és a glutamin, amelyek az immunrendszer és a bélrendszer megfelelő működésében játszanak kardinális szerepet. És azt se felejtsük el, hogy a leves a húsok és a csont miatt tele van kollagénnel, ami a bőr és az ízületek, valamint a körmök és a haj legjobb barátja!
Még Salma Hayek is erre esküszik (márpedig ránézünk, és neki 58 évesen simán elhisszük, hogy kb rátalált a fiatalság elixírjére). "Tele van zselatinnal és jó zsírral, újrastrukturálja a bőrt, a hajat, a körmöt. Szerintem neki köszönhetem, hogy sosem kellett botoxoltatnom"- mondta egy 2015-ös interjúban.
Ezzel a mindsettel indult neki kísérletének Daisy Jones újságíró, aki megfogadta, hogy egy hétig minden nap fogyaszt egy pohárkával - és leírja, mit tapasztalt közben.
1-3. nap
"Az első néhány nap könnyű volt. A leves elkészítéséhez megsütöttem egy csirkét, lefejtettem a nagyja húst, majd néhány órán keresztül alacsony lángon főztem a csontot. Az egyik szuper dolog a csontlevesben (vagy ha több hússal csinálod, húslevesben), hogy mindent fel tudsz használni benne, a legkisebb húsdarabig, és tulajdonképpen kedvedre ízesítheted. Én egy kis citromlevet és egy csipet cayenne-borsot adtam hozzá, de ha bírja a gyomrod, nyugodtan fogyaszthatod natúran is."
3-5. nap
"Ekkor kezdődtek a nehézségek. Belefáradtam a folyamatos újraforralásba és kevergetésbe, mert hát ez a cucc forrón jó. De sebaj, ha már cél, tartsuk be!
Ez volt az az időszak, amikor néhány pozitív változást is megfigyeltem már a bőrömön. Sajnos felnőttkori aknéval küszködöm, és elég pattanásos a bőröm, de esküszöm, mintha kevesebb jött volna ki ebben a pár napban! A leves lenne, vagy a több folyadékfogyasztás?"
5-7. nap
"Az ötödik vagy hatodik napra már profi szintre emeltem a csontleves fogyasztását. Egy csésze leves reggelire kenyérrel és vajjal? Imádtam Egy kis csontleves rizzsel ebédre? Jöhet! És még mindig esküszöm rá, hogy a bőröm mintha kezdene tisztulni! Ilyen évek óta nem történt, pedig 13 éves korom óta nagyon szigorú arcápolási rutint követek... most mégis láttam a javulást! Nem hittem a szememnek! Tényleg nem tudom, placebo volt-e vagy bizonyított tény, de valami megváltozott!"
A konklúzió
"Sajnos pont lebetegedtem (ennyit az immunerősítő hatásról?!), így nem tudtam villogni a munkahelyemen az egyre szebb arcbőrömmel. De az tuti, hogy gyorsabban gyógyultam, mint korábban, szóval valahol mégis közrejátszik szerintem a leves.
Nem gondolnám, hogy minden nap fogyasztani fogom egyébként, mármint kísérletnek szuper volt, de így magában azért elég erős az íze. Ezután is heti rendszerességgel szeretném enni, csak akkor zöldséggel, más fűszerekkel turbózva. Azt pedig figyelni fogom, merre alakul a bőröm állapota, mert ha tényleg a húslevestől lett szebb, akkor kénytelen leszek beiktatni a mindennapi rutinomba!"
Te kipróbálnád a húsleves-kúrát?
Ha igen, akkor olvass tovább, hogy megtudd a tökéletes receptet!
