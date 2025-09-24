Horoszkóp
Ébredéskor homályos a látásod? Mutatjuk, mi okozhatja és mikor kell orvoshoz fordulni

Frey-Kovács Brigitta
Egészség, Betegség, Élj egészségesen!
Utoljára frissült: 2025. szeptember 24. 17:29

Forrás: nikki_meel / Envato

Fiatal nő dörzsöli a szemét szemüveg használata után szemfájdalom, homályos látás vagy f
Olvasd el!

Nicole Kidman szakítós frizurája letarolta a netet: először jelent meg a vörös szőnyegen a válás bejelentése óta

És te is elkészítheted legújabb frizuráját, melyet válás után azonnal be is újított magának Nicole! Nem véletlenül hívják sokan bosszú hajnak.

Olvasd el!

Különleges szépségű kutyák, amelyekhez hasonlót még sosem láttál

Vannak kutyák, akik nemcsak aranyosak, hanem igazi természeti csodák. Ezek a ritka, különleges külsejű fajták a kutyavilág rejtett gyöngyszemei, és garantáltan elolvad a szíved, amint meglátod őket.

Olvasd el!

Napi horoszkóp október 8.: a Bikák hatalmas nyomás alól szabadulhatnak fel, a Nyilasoknak számukra ismeretlen szituációban kell boldogulniuk

A hét közepe is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a szerdai horoszkópot!

Olvasd el!

8 zöldség és gyümölcs, amit sose tarts hűtőben

Nem minden zöldség és gyümölcs érzi jól magát a hűtőben. Mutatjuk, melyek veszítenek ízükből és állagukból hidegben, és hogyan tárold őket helyesen.

Olvasd el!

12 dolog a Szörnyeteg: Az Ed Gein-sztoriban, ami fikció - És íme minden, ami tényleg megtörtént

A Szörnyeteg: Az Ed Gein-sztori című sorozatban a Netflix a valós eseményekre épít - de sok minden máshogy történt a valóságban. Cikkünkben összevetjük a sorozatbeli és a valós Ed Gein történetét, és eláruljuk, melyik jelenet volt igaz, és melyik csak kitaláció.

Gyakori probléma, hogy valaki közvetlenül ébredés után nem lát élesen. Általában néhány pislogás, esetleg szemdörzsölés után elmúlik a homályos látás. De lássuk, mi okozhatja ezt a panaszt, és mikor kell komolyabban foglalkozni vele!

Az emberi test egyik legkülönlegesebb és legösszetettebb szerve a szem, amelyet sokan természetesnek veszünk mindaddig, amíg hibátlanul teszi a dolgát. Pedig valójában olyan precíz „optikai műszerként” működik, amely a szív állandó lüktetéséhez vagy az agy felfoghatatlan információfeldolgozó képességéhez hasonlóan lenyűgöző teljesítményt nyújt. Egyetlen pillantással képes vagyunk több millió színt megkülönböztetni, távoli és közeli tárgyakat fókuszba hozni, vagy akár fényviszonyokhoz igazodni néhány másodperc alatt. Ez a csodálatos érzékszerv a külvilág és az agyunk közötti „tolmács”: a szem rögzíti a látványt, az agy pedig értelmezi a képet, amelyből tudatos élmény lesz.

A szem működését több mint kétmillió apró részlet összehangolt játéka teszi lehetővé. A szaruhártya és a lencse irányítja a fényt, a pupilla szabályozza a bejutó mennyiséget, a retina fényérzékeny sejtjei pedig elektromos jelekké alakítják a képet. E jelek az ideghálózat sztrádáin keresztül jutnak el az agyba, ahol pillanatok töredéke alatt tudatosítjuk a látványt. Az emberi szem bizonyos szempontból fejlettebb az állatvilág tagjaihoz képest (bár van, amiben elmarad, például a sötétben látás terén): a háromféle csapsejtnek köszönhetően a színek széles skáláját érzékeljük, míg sok állat csupán korlátozott palettát lát. A részletek észlelésében is kiemelkedünk: a fovea centralis (a retina kis és középső régiója), vagyis az éleslátás helye, rendkívül gazdag idegsejtekben, így apró részleteket is képesek vagyunk észrevenni.

Az ébredés utáni homályos látásnak számos oka lehet.
forrás: YuriArcursPeopleimages / Envato
Az ébredés utáni homályos látásnak számos oka lehet.

Szembetegség, látásprobléma vagy csak átmeneti panasz a reggeli homályos látás?

De amennyire összetett szerv a szem, annyira érzékeny és sérülékeny. A WHO adatai szerint világszerte több mint kétmilliárd ember él valamilyen látás- vagy szemproblémával, és közülük sokan nem jutnak megfelelő korrekcióhoz vagy kezeléshez. Rövid- és távollátás, szürkehályog, zöldhályog, makuladegeneráció – a szem leggyakoribb betegségei milliók mindennapjait nehezítik meg. Ráadásul a modern életmód sem kíméli látásunkat: az órákon át tartó monitorhasználat, a kevés pihenés vagy a környezeti hatások (például a fűtés és a klíma miatti száraz levegő) mind-mind terhelést jelentenek látószervünknek.

Nem kell azonban rögtön komoly problémára, szembetegségre gondolnunk, ha reggelente homályosan látunk. Sokan tapasztalják, hogy ébredés után nem tökéletes a fókusz, a kép „ködösebb”, mint napközben. Ez legtöbbször ártalmatlan jelenség, amelynek hátterében nem tartós látásromlás, vagy más szervi panasz áll.

Az alábbi galériában összegyűjtöttük a homályos látás lehetséges okait:

Az ÉVA Magazin írása.

