Magyarországon is terjed a hepatitis A – így ismerd fel mielőbb a tüneteket

Beköszöntött az őszi időszak, úgyhogy a szezonális felsőlégúti megbetegedések is egyre gyakoribbá váltak. Jó eséllyel már át is estél rajta, ha van kisgyermeked, aki közösségbe jár, de igazából azok sem nagyon tudják megúszni, akik csak dolgozni és bevásárolni mennek el otthonról. Azonban az utóbbi időben egyre több felől hallani Magyarországon, hogy egy másik betegség is sorra fertőzi az embereket: ez a hepatitis A, amivel kapcsolatban fontos képben lenni. Már csak azért is, mert kisgyerekek és felnőttek is könnyedén elkaphatják, óvodákban és bölcsődékben is terjedhet, ráadásul hetekig is tarthat a lappangási időszak!

Pontosan mi az a hepatitis A?

A hepatitis A a máj gyulladása, amelyet a hepatitis A vírus (HAV) okozza. Ez a vírus elsősorban akkor terjed, amikor egy fertőzésen át nem esett (és nem oltott) személy szennyezett ételt vagy vizet fogyaszt, amely egy fertőzött ember székletével érintkezett. A betegség szorosan összefügg a nem biztonságos víz- és élelmiszerfogyasztással, az elégtelen higiénés körülményekkel, a rossz személyi higiéniával, így az már egy jó kiindulópont lehet a megelőzésben, ha ezekre odafigyelsz.

A hepatitis B-vel és C-vel ellentétben a hepatitis A nem okoz krónikus májbetegséget, de enyhe vagy súlyos tüneteket válthat ki, és ritkán akut májelégtelenséget okoz, ami viszont halálos kimenetelű lehet. Ezért nem szabad félvállról venni! Egyébként maga a hepatitis A világszerte előfordul szórványosan és járványok formájában, ciklikusan visszatér, így nem meglepő, hogy most is egyre több helyen diagnosztizálják. Ami viszont nehezítő körülmény, hogy hosszan elhúzódhat, hónapokon át fertőzve a közösségeket emberről emberre terjedve. A környezetben tartósan fennmarad, és képes ellenállni az élelmiszer-előállításban rutinszerűen alkalmazott folyamatoknak, amelyek a bakteriális kórokozók elpusztítását vagy visszaszorítását szolgálják.

Kik veszélyeztetettek és meddig lappang a betegség?

Bárki, aki nem kapott védőoltást, és korábban nem esett át a fertőzésen, megfertőződhet a hepatitis A vírussal. Azokon a területeken, ahol a vírus széles körben elterjedt, a legtöbb hepatitis A-fertőzés kora gyermekkorban jelentkezik. A kockázati tényezők a következők:

elégtelen higiénés körülmények,

biztonságos ivóvíz hiánya (nyers vagy nem kellően hőkezelt ételek pl. saláták, tenger gyümölcsei is közvetíthetik a vírust, ha fertőzött vízzel érintkeztek)

együttélés fertőzött személlyel,

szexuális kapcsolat valakivel, aki akut hepatitis A-fertőzésben szenved,

rekreációs droghasználat,

férfiak közötti nemi együttlét,

illetve utazás magas endémiás területekre oltás nélkül.

De általánosságban véve elmondható, hogy veszélyeztetettek az idősebbek, a májbetegségben szenvedők, az immunhiányosak, mert őket különösen megviselheti a betegség. Jó hír, hogy legtöbbször egyébként a gyerekek enyhe tünetekkel átvészelik a hepatitis A-t, ezért is lehet az, hogy nagyon sokan még fiatalon esnek át ezen a betegségen.

Mik a hepatitis A tünetei?

Először is említsük meg, hogy a hepatitis A lappangási ideje általában 14–28 nap. A tünetei enyhétől súlyosig terjedhetnek, és a következőket foglalhatják magukban: láz, rossz közérzet, étvágytalanság, hasmenés, hányinger, hasi diszkomfortérzés, sötét színű vizelet és sárgaság (a szem és a bőr besárgulása). Azonban nem minden fertőzöttnél jelentkezik az összes tünet!

A felnőttek körében gyakoribbak a betegség tünetei, mint a gyermekeknél, náluk sokszor enyhébben mutatkoznak meg a hepatitis A jelei. A 6 év alatti fertőzött gyermekek például általában nem tapasztalnak észrevehető tüneteket, és csak 10%-uknál alakul ki sárgaság.

Hogyan kezelhető?

A hepatitis A-ra nincs specifikus vírusellenes kezelés, inkább a tünetek enyhítésére, valamint a megfelelő folyadék- és tápanyagbevitel biztosítására kell törekedni. A felépülés lassú lehet, és több hétig vagy akár hónapokig is eltarthat. Fontos kerülni ilyenkor azokat a szükségtelen gyógyszereket, amelyek károsan hathatnak a májra, például az acetaminofent (paracetamolt).

Mire figyeljünk a megelőzésben?

A hepatitis A ellen legjobban úgy lehet felvenni a harcot, ha higiénikus a környezetünk (kezet mosunk WC előtt és után), figyelünk az élelmiszerbiztonságra (az ivóvíz megfelelő minőségű), a nemi együttlétek során óvatosak vagyunk, valamint nagyon hatásos ellene a védőoltás. Nemzetközileg többféle, inaktivált hepatitis A elleni injekciós vakcina is elérhető. Mindegyik hasonló védelmet nyújt a vírus ellen, és a mellékhatásaik is hasonlóak. Fontos azonban kiemelni, hogy egyetlen oltóanyag sincs engedélyezve 1 év alatti gyermekek számára!

Forrás: WHO