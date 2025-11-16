Ez a 6 jel még időben figyelmeztethet a hasnyálmirigyrákra: életmentő lehet a korai felismerés!

A hasnyálmirigy az egyik legcsendesebb, mégis legszorgosabb szervünk, amely a gyomor mögött, „rejtett pályán” dolgozik éjjel-nappal. Két fontos feladatot lát el: egyrészt emésztőenzimeket termel, amelyek segítik a zsírok, fehérjék és szénhidrátok lebontását, másrészt hormonokat állít elő, köztük az inzulint, amely nélkülözhetetlen a vércukorszint szabályozásához. Viszonylag apró szervről van szó, mégis kulcsfontosságú szerepet tölt be tehát a szervezetünk működésében.

A hasnyálmirigyrák kialakulása is csendben zajlik, éppen ez teszi alattomossá. Olyan betegség, amely hosszú ideig észrevétlen maradhat, miközben szinte némán teret hódít. Leginkább az 50 év feletti korosztályt érinti, és férfiaknál valamivel gyakoribb. A dohányzás, a nagymértékű alkoholfogyasztás, a zsíros és a cukros ételek túlzott fogyasztása, az elhízás, a krónikus hasnyálmirigy-gyulladás és bizonyos környezeti ártalmak (vegyszerekkel való gyakori érintkezés) fokozzák a rizikóját, ritka esetben öröklött hajlam is állhat a kialakulása mögött.

A hasnyálmirigyrák diagnózisa és kezelése

A hasnyálmirigyrák azért vált az egyik legrettegettebb daganattá, mert ritkán ad olyan egyértelmű, korai figyelmeztető jeleket, mint például az emlőrák esetén a csomók a mellben. A szerv anatómiai elhelyezkedése is megnehezíti az észlelését: mélyen a hasüregben bújik meg, így a daganat sokáig rejtve maradhat. Mire komoly tüneteket okoz, gyakran már átterjedt a környező szervekre vagy a nyirokrendszerre, és megnehezíti a hatékony beavatkozást. A késői diagnózis az egyik fő oka annak, hogy a túlélési arány világszerte a legalacsonyabbak közé tartozik, a betegek kevesebb mint 10%-a él 5 évnél tovább a diagnózisa után.

Ideális esetben a műtéti eltávolítás adja a legjobb esélyt a gyógyulásra, de az operáció csak akkor lehetséges, ha a daganat még nem terjedt tovább, vagy nem nőtte be túlságosan a környező szerveket. Folyamatosan újabb és újabb kutatásokat és kísérleteket végeznek, hogy javítsák a hasnyálmirigyrák gyógyulási esélyeit, de egyelőre nem értek el áttörő eredményt. Éppen ezért kap nagy hangsúlyt az, hogy a lehető leghamarabb orvoshoz forduljanak az érintettek. A hasnyálmirigyrák kezdeti tünetei más, ártatlanabb oknak is betudhatóak, de inkább menjünk „feleslegesen” vizsgálatra, minthogy túl későn jussunk el a diagnózisig.

Az alábbi jeleket nem érdemes figyelmen kívül hagyni:

Az ÉVA Magazin írása.