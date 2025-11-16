Horoszkóp
Lélek
Divat
Szépség | Beauty Club
Sztárok
Green StilettoPromóciókVentilátor
  1. Főoldal
  2. Egészség

Ez a 6 jel még időben figyelmeztethet a hasnyálmirigyrákra: életmentő lehet a korai felismerés!

#Kezelés
#hasnyálmirigyrák
#diagnózis
#felismerés
#hasnyálmirigy
#korai tünetek
Frey-Kovács Brigitta
Mutasd a cikkeit
Egészség
Utoljára frissült: 2025. november 13. 09:07

Forrás: chormail / Envato

Egy orvos tollal mutogat a hasnyálmirigy modelljén.
A nap cikke

Heti horoszkóp november 17-23.: a Rákok igazi maximalisták, a Szüzek túlságosan magabiztosak a sikert illetően

Az előtted álló hét is számos izgalmat tartogat, azt azonban, hogy pontosan mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a heti horoszkópot!

Önismeret

Őszi fáradtság? Te biztosan megúszod, ha beszerzed az alábbiakat otthonra

Receptre írjuk fel neked a megoldást a hangulatingadozások, a rossz kedv és a motiválatlanság ellen! Egyszerűbb a dolgod...

Életmód

7+1 finomság, aminek nem fogsz tudni ellenállni, ha pumpkin spice rajongó vagy

Amikor a napok hűvösebbé válnak, szinte ösztönösen másra sem tudunk gondolni, mint a fűszeres sütőtökkel ízesített étele...

Életmód

4 tipp, hogyan kapcsolj ki úgy, hogy tényleg feltöltődj - testben és lélekben

Az igazi pihenés nem csak arról szól, hogy lefekszel egy órára, vagy hétvégén kicsit később kelsz.

Promóciók

Az egészséges és modern konyha csodafegyvere - így válassz otthonra airfryert

Az airfryer nem véletlenül lett a modern konyhák sztárja: gyors, egészséges és praktikus megoldás, ha finomat ennél, de ...

Promóciók

Őszi könyvújdonságok? Mi tudjuk, mit érdemes olvasnod – ráadásul most kedvezménnyel!

A Joy-napok ideális alkalmat kínálnak arra, hogy feltöltsd a könyvespolcodat inspiráló, humoros vagy éppen elgondolkodta...

Promóciók

Egy csillag minden hangulathoz

A mikulásvirág már rég kinőtte a klasszikus „karácsonyfa melletti szobadísz” szerepét! Lágy pasztell, élénk piros színei...

Szerelem

24 napnyi vágy, intimitás és felfedezés – így lesz igazán különleges az idei karácsony

Az adventi időszak legtöbbünk számára a várakozásról, a hangolódásról és a meghittségről szól.

Promóciók

Fedezze fel az őszi nyugalom és kényelem tökéletes kombinációját szállodánk exkluzív ajánlatával!

Napi áraink a foglaltság szerint változnak, de most ez nem okoz problémát: a JOY napok alatt, fix áron, felár nélkül fog...

Promóciók

Hóemberezés a társkeresésben? 7 tipp, hogy ne csak a gyors összemelegedés motiváljon egy új kapcsolatra

Közeleg az év vége, így nem csoda, ha sokakban ébred fel a vágy, hogy végre megtalálják a társukat, akivel közösen köszö...
Olvasd el!

Napi horoszkóp november 16.: az Ikrek egy bizonyos célkitűzés fontos fázisába érkeznek, az Oroszlánok csúnyán összekülönbözhetnek valakivel

A hét utolsó napja is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a vasárnapi horoszkópot!

Olvasd el!

Egy könyv mindenkinek tökéletes ajándék karácsonyra, mutatjuk, kinek mit szerezz be!

Nem tudod, kit mivel lepj meg a fa alatt idén decemberben? Akkor segítünk! Egy izgalmas, szórakoztató, inspiráló kötettel például egyszerűen nem lőhetsz mellé!

Olvasd el!

7 tünet, amivel a tested azt jelzi, hogy mérgező kapcsolatban élsz

Sokszor nem az első könnycsepp vagy az első vitafelhő jelzi, hogy valami nincs rendben.

Olvasd el!

Napi horoszkóp november 15.: a Kosok új helyzetben próbálhatják ki magukat, a Szüzek munkája végre beérik

A hétvége első napja is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a szombati horoszkópot!

Olvasd el!

6 sztárpár, akik egynél többször is összejöttek: nem tudnak elszakadni egymástól

A hollywoodi szerelem ritkán egyszerű és boldog történet, ugyanis sokszor inkább hullámvasút, újrakezdésekkel, nagy kibékülésekkel és még nagyobb drámákkal.

Facebook
Twitter
Pinterest
A hasnyálmirigyrák az egyik legalattomosabb daganattípus, mert agresszíven terjeszkedik, és sokszor csak későn veszik észre, ezért az ötéves túlélési aránya rendkívül alacsony: kevesebb mint 10 százalék. Ennek tekintetében nagyon igaz a mondás, miszerint jobb félni, mint megijedni, vagyis érdemes figyelni testünk jelzéseit, kicsit is gyanús tünetek esetén pedig mihamarabb orvoshoz fordulni.

A hasnyálmirigy az egyik legcsendesebb, mégis legszorgosabb szervünk, amely a gyomor mögött, „rejtett pályán” dolgozik éjjel-nappal. Két fontos feladatot lát el: egyrészt emésztőenzimeket termel, amelyek segítik a zsírok, fehérjék és szénhidrátok lebontását, másrészt hormonokat állít elő, köztük az inzulint, amely nélkülözhetetlen a vércukorszint szabályozásához. Viszonylag apró szervről van szó, mégis kulcsfontosságú szerepet tölt be tehát a szervezetünk működésében.

A hasnyálmirigyrák kialakulása is csendben zajlik, éppen ez teszi alattomossá. Olyan betegség, amely hosszú ideig észrevétlen maradhat, miközben szinte némán teret hódít. Leginkább az 50 év feletti korosztályt érinti, és férfiaknál valamivel gyakoribb. A dohányzás, a nagymértékű alkoholfogyasztás, a zsíros és a cukros ételek túlzott fogyasztása, az elhízás, a krónikus hasnyálmirigy-gyulladás és bizonyos környezeti ártalmak (vegyszerekkel való gyakori érintkezés) fokozzák a rizikóját, ritka esetben öröklött hajlam is állhat a kialakulása mögött.

A hasnyálmirigyrák gyakoribb az 50 év feletti férfiak körében.
forrás: svitlanah / Envato
A hasnyálmirigyrák gyakoribb az 50 év feletti férfiak körében.

A hasnyálmirigyrák diagnózisa és kezelése

A hasnyálmirigyrák azért vált az egyik legrettegettebb daganattá, mert ritkán ad olyan egyértelmű, korai figyelmeztető jeleket, mint például az emlőrák esetén a csomók a mellben. A szerv anatómiai elhelyezkedése is megnehezíti az észlelését: mélyen a hasüregben bújik meg, így a daganat sokáig rejtve maradhat. Mire komoly tüneteket okoz, gyakran már átterjedt a környező szervekre vagy a nyirokrendszerre, és megnehezíti a hatékony beavatkozást. A késői diagnózis az egyik fő oka annak, hogy a túlélési arány világszerte a legalacsonyabbak közé tartozik, a betegek kevesebb mint 10%-a él 5 évnél tovább a diagnózisa után.

Ideális esetben a műtéti eltávolítás adja a legjobb esélyt a gyógyulásra, de az operáció csak akkor lehetséges, ha a daganat még nem terjedt tovább, vagy nem nőtte be túlságosan a környező szerveket. Folyamatosan újabb és újabb kutatásokat és kísérleteket végeznek, hogy javítsák a hasnyálmirigyrák gyógyulási esélyeit, de egyelőre nem értek el áttörő eredményt. Éppen ezért kap nagy hangsúlyt az, hogy a lehető leghamarabb orvoshoz forduljanak az érintettek. A hasnyálmirigyrák kezdeti tünetei más, ártatlanabb oknak is betudhatóak, de inkább menjünk „feleslegesen” vizsgálatra, minthogy túl későn jussunk el a diagnózisig.

Az alábbi jeleket nem érdemes figyelmen kívül hagyni:

Galéria / 6 kép

Ez a hasnyálmirigyrák 6 korai tünete

Megnézem a galériát
Bezár
Bezár, vissza a cikkhez
Kép betöltése
A galéria folytatódik, lapozz tovább →
Hirdetés
Galéria

Az ÉVA Magazin írása.

Hogy tetszett a cikk?

Egynek jó.
Nice job!
Imádom!

Videók

Önismeret

Őszi fáradtság? Te biztosan megúszod, ha beszerzed az alábbiakat otthonra

Receptre írjuk fel neked a megoldást a hangulatingadozások, a rossz kedv és a motiválatlanság ellen! Egyszerűbb a dolgod...

Életmód

7+1 finomság, aminek nem fogsz tudni ellenállni, ha pumpkin spice rajongó vagy

Amikor a napok hűvösebbé válnak, szinte ösztönösen másra sem tudunk gondolni, mint a fűszeres sütőtökkel ízesített étele...

Életmód

4 tipp, hogyan kapcsolj ki úgy, hogy tényleg feltöltődj - testben és lélekben

Az igazi pihenés nem csak arról szól, hogy lefekszel egy órára, vagy hétvégén kicsit később kelsz.

Promóciók

Az egészséges és modern konyha csodafegyvere - így válassz otthonra airfryert

Az airfryer nem véletlenül lett a modern konyhák sztárja: gyors, egészséges és praktikus megoldás, ha finomat ennél, de ...

Promóciók

Őszi könyvújdonságok? Mi tudjuk, mit érdemes olvasnod – ráadásul most kedvezménnyel!

A Joy-napok ideális alkalmat kínálnak arra, hogy feltöltsd a könyvespolcodat inspiráló, humoros vagy éppen elgondolkodta...

Promóciók

Egy csillag minden hangulathoz

A mikulásvirág már rég kinőtte a klasszikus „karácsonyfa melletti szobadísz” szerepét! Lágy pasztell, élénk piros színei...

Szerelem

24 napnyi vágy, intimitás és felfedezés – így lesz igazán különleges az idei karácsony

Az adventi időszak legtöbbünk számára a várakozásról, a hangolódásról és a meghittségről szól.

Promóciók

Fedezze fel az őszi nyugalom és kényelem tökéletes kombinációját szállodánk exkluzív ajánlatával!

Napi áraink a foglaltság szerint változnak, de most ez nem okoz problémát: a JOY napok alatt, fix áron, felár nélkül fog...

Promóciók

Hóemberezés a társkeresésben? 7 tipp, hogy ne csak a gyors összemelegedés motiváljon egy új kapcsolatra

Közeleg az év vége, így nem csoda, ha sokakban ébred fel a vágy, hogy végre megtalálják a társukat, akivel közösen köszö...
Kép
Életmód

Egy könyv mindenkinek tökéletes ajándék karácsonyra, mutatjuk, kinek mit szerezz be!

Nem tudod, kit mivel lepj meg a fa alatt idén decemberben? Akkor segítünk! Egy izgalmas, szórakoztató, inspiráló kötettel például egyszerűen nem lőhetsz mellé!

Kép
Szerelem

Nők vallottak arról, milyen szexelni egy szellemmel: a paranormális erotika vad kulisszatitkai

Van valami hátborzongatóan izgalmas abban, amikor a vágy és a félelem ugyanabból a forrásból táplálkozik, főleg, ha ez a forrás nem is a fizikai világból érkezik.

Kép
Önismeret

Heti horoszkóp november 17-23.: a Rákok igazi maximalisták, a Szüzek túlságosan magabiztosak a sikert illetően

Az előtted álló hét is számos izgalmat tartogat, azt azonban, hogy pontosan mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a heti horoszkópot!

Kép
Önismeret

Napi horoszkóp november 16.: az Ikrek egy bizonyos célkitűzés fontos fázisába érkeznek, az Oroszlánok csúnyán összekülönbözhetnek valakivel

A hét utolsó napja is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a vasárnapi horoszkópot!

Kép
Szerelem

7 tünet, amivel a tested azt jelzi, hogy mérgező kapcsolatban élsz

Sokszor nem az első könnycsepp vagy az első vitafelhő jelzi, hogy valami nincs rendben.

Kép
Életmód

8 felnőttbarát hotel Magyarországon és a szomszédos országokban, ha gyerekzsivaj nélkül pihennél

Néhány napra jó volna kikapcsolni a szülői szerepből, és az „Anyaaaaa!” felkiáltást nemcsak a saját, de mások gyermekeinek szájából sem szeretnéd hallani? A felnőttbarát hotel koncepcióját éppen ez az igény hívta életre, és ma már hazánkban, illetve a környéken is egyre több ilyen szálloda található. Akár kettesben lazítanátok a pároddal, akár barátnőkkel mennétek anyaszabira, esetleg édesanyáddal kapcsolódnál ki, ezek a gyerekmentes hotelek kiváló helyszínt biztosítanak.