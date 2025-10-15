Horoszkóp
7 gyógyszer, amit a szavatossági idő után életveszélyes lehet felhasználni

Egészség
Utoljára frissült: 2025. október 14. 10:37

Forrás: Ksenia Yakovleva on Unsplash

7 gyógyszer, amit a szavatossági idő után életveszélyes lehet felhasználni
Ezeket inkább sose szedd be, ha már lejárt a szavatossági idő! Az alábbi folyamatok zajlódnak le ugyanis bennük.

FONTOS INFORMÁCIÓ!

Az egészségünkre nagyon oda kell figyelnünk, az év minden szakában. A vitaminok fontos szerepet töltenek be az immunrendszerünk erősítésében, és ha te is szeretnéd a legjobbakat a legjobb áron megvásárolni, van egy jó hírünk! 2025. november 13-16. között jönnek a Joy-napok, az ősz legnagyobb kuponarzenálja, ahol szokás szerint bevásárolhatsz a legjobb árakon. Akár 50%-os kedvezményre is szert tehetsz, több mint 1000 üzletben és online beválthatod őket, és tényleg minden kategóriában találhatsz egy jó kupont. Kattints és tudj meg minden részletet már most!

Nagyon sokan gondolják úgy, hogy amikor egy gyógyszer szavatossági ideje lejárt, nos, az maximum azt jelenti, hogy némileg csökken a hatékonysága. Ezért aztán nyugodtan beszedik, hogy "ne vesszen kárba", ám ez nem feltétlenül jó döntés. Számos olyan gyógyszer létezik, ami tényleg csak annyi gondot okoz, hogy kevésbé hatékony, de akadnak olyanok is, amelyek akár életveszélyesek is lehetnek a szavatossági idő lejárta után. Ezekről az tehet, hogy a bomlástermékek mérgezővé vagy irritálóvá válnak, késleltetett hatást nyújtanak vagy veszítenek a sterilitásból. Jó, ha tudod, mi az, amivel nagyon óvatosnak kell lenni!

Tetraciklin típusú antibiotikumok

Kezdjük ott, hogy antibiotikumokat mindig az orvos utasítása szerint kell szedni, és csak akkor, ha ő javasolja. Hiába érzed úgy, hogy nagyon fáj a torkod, és találsz a szekrényben még egy korábbi betegség után megmaradt antibiotikumot, sose vedd be, ha nem az orvosod javasolja. Pláne, ha a szavatossági idő lejárt! Bizonyos típusok, például a tetraciklinek bomlástermékei toxikusak lehetnek, így ilyen formában akár vesekárosodást okozhatnak.

Nitroglicerin és egyéb nitrátok

Ezek a gyógyszerek az ereket tágítják, és főleg szív- és érrendszeri betegségek kezelésére használják őket. Mivel idővel bomlanak a benne lévő összetevők, főleg fény, hő, vagy levegő hatására, a hatóanyag-tartalom csökken, és nem biztos, hogy megfelelően tágítják az ereket. Ezért nem szabad lejárt szavatossági idejű nitroglicerint vagy nitrátos gyógyszert használni: ha nem elég hatékonyak, életveszélyes állapot alakulhat ki nélkülük.

Inzulin

Nagyon, de nagyon fontos, hogy megfelelő időközönként, megfelelő mennyiségű inzulint használjunk, ha szükséges. Épp ezért nem meglepő, hogy a lejárt szavatossági idő nagyon nem szerencsés ennél a gyógyszernél. A hatékonyság ugyanis gyorsan csökkenni kezd ilyenkor, ezáltal viszont nem szabályozza megfelelően a vércukrot, ami hyperglykaemiához vagy ketoacidózishoz vezethet.

Szem- és fülcseppek, orrcseppek

Azt gondolnánk, egy orrcsepp esetén nem számít, ha kicsit lejárt a szavatossági idő, ám valójában nagyon is komolyan kell venni. Ugyanez a szem- és fülcseppekre is igaz. Lejárat után ugyanis sterilitásuk megszűnik, szennyeződhetnek, baktériumok kerülhetnek a folyadékba, és ezek fertőzést okozhatnak (különösen a szemcseppek veszélyesek ebből a szempontból).

Folyékony antibiotikumok / szuszpenziók, szirupok

Ahogy írtuk is, az antibiotikum nem játék, és csak háziorvos javaslatára szedhető, szavatossági idő lejárta után pedig ne vedd be. A folyékony antibioikumokra, különféle szirupokra pedig abszolút igaz ez: nemcsak hatékonyságuk csökkenhet, hanem szennyeződhetnek is.

Hormonális gyógyszerek (pl. pajzsmirigyhormon, fogamzásgátlók stb.)

Egy lejárt szavatossági idejű, hormonális gyógyszer hatása jelentősen lecsökken, ami nagyon nem szerencsés. Például a pajzsmirigyhormon nem szabályozza megfelelően az anyagcserét, ha olyan tablettát szedsz, ami már lejárt, és bizony a kis ingadozások is zavaróak lehetnek. Arról nem is beszélve, hogy fertőződhetnek, így végképp nem érdemes kockáztatni.

Altatók, antiepileptikumok, egyéb neurológiai gyógyszerek

Az agyunk nagyon különleges szerv, bonyolult kémiai folyamatok játszódnak le benne, épp ezért fontos odafigyelni arra, hogy ha olyan gyógyszert szedünk, ami erre hat, akkor az biztosan ne járjon le. Amikor ezek ugyanis nem megfelelően hatnak, rohamszerű vagy egyéb komplikációk léphetnek fel, így aztán biztonsági okból nem érdemes lejárt készítményre hagyatkozni.

Létezik olyan gyógyszer, amit szavatossági idő lejárta után lehet szedni?

Nos, akadnak olyanok, amiket valameddig be lehet venni, de egyébként NEM AJÁNLOTT, szóval ha nagyon SOS kéne, akkor belefér egyszer, de egyébként irány a patika. Ilyenek a:

  • tablettás fájdalomcsillapítók (pl. paracetamol, ibuprofen) – max. pár hónapután;
  • vitaminok – egyszerűen csak gyengül a hatásuk;
  • kenőcsök – ha nem változott a szín/szag/állaguk.
6 gyógyszer, ami súlyos elhízáshoz vezet, hiába nem eszel többet: durván bezavarnak az anyagcsere-folyamatokba

Azt tudtad, hogy egyébként ezeket az ételeket nyugodtan eheted a lejárati idő után is?

6+1 étel, ami még hónapokig fogyasztható a szavatossági idő lejárta után

Forrás: 1, 2, 3

