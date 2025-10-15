Életmód
7 gyógyszer, amit a szavatossági idő után életveszélyes lehet felhasználni
Forrás: Ksenia Yakovleva on Unsplash
Így néz ki most a világ legszebb kislánya: Thylane Blondeau már 24 éves
A lány, akit sokáig Palvin Barbi hasonmásának is hívtak, legutóbb a párizsi divathéten jelent meg.
Életmód
Teszt: Kipróbáltam a legújabb mentes terméket, és végre bűntudat nélkül nassolhatok
Divat
Őszi rétegezési kisokos: így kombináld a ruháidat a következő időszakban
Szépség
Két hétig csak ezt az arctisztító gélt használtam: a bőröm most hálásabb, mint valaha
Promóciók
Megnyílt a Huawei hivatalos webshopja Magyarországon – az újonnan bemutatott a GT 6 széria
Lakberendezés
Az 5 leggyakoribb alvási hiba, ami miatt fáradt vagy napközben
Divat
Back to office: tippek a tökéletes őszi kapszulagardrób összeállításához
Életmód
7 lélekmelegítő könyvújdonság bekuckózós, őszi estékre
Napi horoszkóp október 14.: az Ikrek új kalandra indulnak, a Bakokat nagy öröm érheti
A mai nap is izgalmasnak ígérkezik, a csillagok ugyanis minden csillagjegy számára tartogatnak valamit, azt azonban, hogy pontosan mi vár rád, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a keddi horoszkópot!
Soha nem házasodott meg, ezek a férfiak mégis elrabolták Diane Keaton szívét egy kis időre
Diane Keaton Hollywood egyik legkülönösebb és legcsodálatosabb jelensége volt, az nő, aki soha nem félt önmaga lenni.
A rejtett veszély, ami ősszel a lakásodban támad – és lassan az egészségedet is roncsolja
Nemcsak Gilmore Girls-ből áll az ősz sajnos...
A 8 legjobb film Halloween ünnepére, ha jól jönne egy kis borzongás
Ahogy közeledik október vége, egyre többen érzik azt a különös, bizsergető vágyat, hogy elmerüljenek a sötétségben, persze csak biztonságos távolságból, egy pokróc és egy forró tea mögül.
FONTOS INFORMÁCIÓ!
Az egészségünkre nagyon oda kell figyelnünk, az év minden szakában. A vitaminok fontos szerepet töltenek be az immunrendszerünk erősítésében, és ha te is szeretnéd a legjobbakat a legjobb áron megvásárolni, van egy jó hírünk! 2025. november 13-16. között jönnek a Joy-napok, az ősz legnagyobb kuponarzenálja, ahol szokás szerint bevásárolhatsz a legjobb árakon. Akár 50%-os kedvezményre is szert tehetsz, több mint 1000 üzletben és online beválthatod őket, és tényleg minden kategóriában találhatsz egy jó kupont. Kattints és tudj meg minden részletet már most!
Nagyon sokan gondolják úgy, hogy amikor egy gyógyszer szavatossági ideje lejárt, nos, az maximum azt jelenti, hogy némileg csökken a hatékonysága. Ezért aztán nyugodtan beszedik, hogy "ne vesszen kárba", ám ez nem feltétlenül jó döntés. Számos olyan gyógyszer létezik, ami tényleg csak annyi gondot okoz, hogy kevésbé hatékony, de akadnak olyanok is, amelyek akár életveszélyesek is lehetnek a szavatossági idő lejárta után. Ezekről az tehet, hogy a bomlástermékek mérgezővé vagy irritálóvá válnak, késleltetett hatást nyújtanak vagy veszítenek a sterilitásból. Jó, ha tudod, mi az, amivel nagyon óvatosnak kell lenni!
Tetraciklin típusú antibiotikumok
Kezdjük ott, hogy antibiotikumokat mindig az orvos utasítása szerint kell szedni, és csak akkor, ha ő javasolja. Hiába érzed úgy, hogy nagyon fáj a torkod, és találsz a szekrényben még egy korábbi betegség után megmaradt antibiotikumot, sose vedd be, ha nem az orvosod javasolja. Pláne, ha a szavatossági idő lejárt! Bizonyos típusok, például a tetraciklinek bomlástermékei toxikusak lehetnek, így ilyen formában akár vesekárosodást okozhatnak.
Nitroglicerin és egyéb nitrátok
Ezek a gyógyszerek az ereket tágítják, és főleg szív- és érrendszeri betegségek kezelésére használják őket. Mivel idővel bomlanak a benne lévő összetevők, főleg fény, hő, vagy levegő hatására, a hatóanyag-tartalom csökken, és nem biztos, hogy megfelelően tágítják az ereket. Ezért nem szabad lejárt szavatossági idejű nitroglicerint vagy nitrátos gyógyszert használni: ha nem elég hatékonyak, életveszélyes állapot alakulhat ki nélkülük.
Inzulin
Nagyon, de nagyon fontos, hogy megfelelő időközönként, megfelelő mennyiségű inzulint használjunk, ha szükséges. Épp ezért nem meglepő, hogy a lejárt szavatossági idő nagyon nem szerencsés ennél a gyógyszernél. A hatékonyság ugyanis gyorsan csökkenni kezd ilyenkor, ezáltal viszont nem szabályozza megfelelően a vércukrot, ami hyperglykaemiához vagy ketoacidózishoz vezethet.
Szem- és fülcseppek, orrcseppek
Azt gondolnánk, egy orrcsepp esetén nem számít, ha kicsit lejárt a szavatossági idő, ám valójában nagyon is komolyan kell venni. Ugyanez a szem- és fülcseppekre is igaz. Lejárat után ugyanis sterilitásuk megszűnik, szennyeződhetnek, baktériumok kerülhetnek a folyadékba, és ezek fertőzést okozhatnak (különösen a szemcseppek veszélyesek ebből a szempontból).
Folyékony antibiotikumok / szuszpenziók, szirupok
Ahogy írtuk is, az antibiotikum nem játék, és csak háziorvos javaslatára szedhető, szavatossági idő lejárta után pedig ne vedd be. A folyékony antibioikumokra, különféle szirupokra pedig abszolút igaz ez: nemcsak hatékonyságuk csökkenhet, hanem szennyeződhetnek is.
Hormonális gyógyszerek (pl. pajzsmirigyhormon, fogamzásgátlók stb.)
Egy lejárt szavatossági idejű, hormonális gyógyszer hatása jelentősen lecsökken, ami nagyon nem szerencsés. Például a pajzsmirigyhormon nem szabályozza megfelelően az anyagcserét, ha olyan tablettát szedsz, ami már lejárt, és bizony a kis ingadozások is zavaróak lehetnek. Arról nem is beszélve, hogy fertőződhetnek, így végképp nem érdemes kockáztatni.
Altatók, antiepileptikumok, egyéb neurológiai gyógyszerek
Az agyunk nagyon különleges szerv, bonyolult kémiai folyamatok játszódnak le benne, épp ezért fontos odafigyelni arra, hogy ha olyan gyógyszert szedünk, ami erre hat, akkor az biztosan ne járjon le. Amikor ezek ugyanis nem megfelelően hatnak, rohamszerű vagy egyéb komplikációk léphetnek fel, így aztán biztonsági okból nem érdemes lejárt készítményre hagyatkozni.
Létezik olyan gyógyszer, amit szavatossági idő lejárta után lehet szedni?
Nos, akadnak olyanok, amiket valameddig be lehet venni, de egyébként NEM AJÁNLOTT, szóval ha nagyon SOS kéne, akkor belefér egyszer, de egyébként irány a patika. Ilyenek a:
- tablettás fájdalomcsillapítók (pl. paracetamol, ibuprofen) – max. pár hónapután;
- vitaminok – egyszerűen csak gyengül a hatásuk;
- kenőcsök – ha nem változott a szín/szag/állaguk.
Azt tudtad, hogy egyébként ezeket az ételeket nyugodtan eheted a lejárati idő után is?
Hogy tetszett a cikk?
Életmód
5 vitamin, amit minden modern nőnek érdemes beiktatnia az őszi rutinjába
Életmód
Teszt: Kipróbáltam a legújabb mentes terméket, és végre bűntudat nélkül nassolhatok
Divat
Ez a 3 anyag fogja uralni az őszi divatot: Így hordd őket
Divat
Őszi rétegezési kisokos: így kombináld a ruháidat a következő időszakban
Szépség
Két hétig csak ezt az arctisztító gélt használtam: a bőröm most hálásabb, mint valaha
Promóciók
Megnyílt a Huawei hivatalos webshopja Magyarországon – az újonnan bemutatott a GT 6 széria
Lakberendezés
Az 5 leggyakoribb alvási hiba, ami miatt fáradt vagy napközben
Divat
Back to office: tippek a tökéletes őszi kapszulagardrób összeállításához
Életmód
7 lélekmelegítő könyvújdonság bekuckózós, őszi estékre
7 sztár, akinek karrierjét egy másik híresség tette tönkre - Sokszor szándékosan
Az alábbi hírességek közül sokan már sosem tudták visszaépíteni karrierjüket.
Az idei ősz 5 legdivatosabb csizmája minden képzeletet felülmúl
A 2025-ös csizmatrendek nagyon izgalmasnak ígérkeznek!
Teszt: Kipróbáltam a legújabb mentes terméket, és végre bűntudat nélkül nassolhatok
Nem kell elnyomnod az édesség utánai vágyat, csak jól kell választanod!
A 8 legjobb film Halloween ünnepére, ha jól jönne egy kis borzongás
Ahogy közeledik október vége, egyre többen érzik azt a különös, bizsergető vágyat, hogy elmerüljenek a sötétségben, persze csak biztonságos távolságból, egy pokróc és egy forró tea mögül.
7 lépés, hogy végre elérd álmaid karrierjét: a rugalmasság és a kockázatvállalás elengedhetetlen!
Úgy érzed, a karriered nem abba az irányba halad, amibe szeretnéd? Nem vagy elégedett, és úgy érzed, hogy egyszerűen nem tudsz egyről a kettőre lépni? Az alábbiakban 7 lépést szedtünk össze, amelyek segítenek abban, hogy végre elérd álmaid karrierjét!
6 frizura, ami minden arcformához tökéletesen passzol: ezek a fodrászok tippjei 2025-re
Ha egyetlen dolog van, ami azonnal képes megváltoztatni a kisugárzásodat, akkor az a hajad.