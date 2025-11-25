"Éjjel folyton WC-re jártam, amikor végre orvoshoz mentem, nem hittem el, mi áll a háttérben"

Sosem voltam az a típus, aki minden kis aprósággal dokihoz fordulna. Szerintem a házi orvosom azt se tudta, ki vagyok, mert éveken át soha nem is kellett felkeresnem semmiért. Szóval amikor először jelentkeztek a tüneteim, azt csináltam, amit máskor is: legyintettem, hogy ez semmiség.

Az egész azzal kezdődött, hogy éjjel felkeltem pisilni. Mindig jó alvó voltam, sosem volt jellemző rám, hogy én éjszaka a WC-re mászkáljak, de mivel ez semmiségnek tűnik, eleinte nem foglalkoztam vele. Aztán amikor a következő, majd azt azt követő (és így tovább) éjjel is felkeltem pisilni heteken át, ráadásul volt, hogy kétszer-háromszor is, kezdett zavarni a dolog.

Mivel pont ősz volt, én pedig imádok ilyenkor teázni, értelemszerűen betudtam ennek a dolgot. Meg annak, hogy már annyira rá vagyok feszülve erre, hogy azért járok sokat mosdóba. De egyszerűen nem hagyott nyugodni a dolog, pláne, hogy ha már hajnal 3-kor kitámolyogtam a WC-re, nem bírtam visszaaludni egykönnyen, és reggel irtó fáradtan keltem az ébresztőmre.

Ja igen, itt volt a második tünetem. Hulla fáradt voltam, egyfolytában. Alig volt erőm bevánszorogni a munkahelyemre, ott ülve el tudtam volna aludni, nem volt kedvem találkozni a barátaimmal sem, csak a kanapén akartam feküdni. Persze betudtam annak, hogy rosszul alszom, mert kijárok pisilni, aztán meg csak forgolódom sokáig. De tudtam, hogy ez így nem mehet tovább. Úgyhogy felkerestem a háziorvosom, aki biztos, ami biztos alapon elküldött egy laborra. És az eredményem láttán azonnal megismételtette a vizsgálatot, majd tovább is küldött szakrendelésre, kiírta a megfelelő gyógyszert, és hozzátette, hogy szerencsém volt, mert még rosszabb értékek mellett azonnal befektetnének.

Az éhgyomri vércukorszintem ugyanis 12 mmol/L volt. Ha nem tudnád, a normál érték 4,0–5,5 mmol/L között helyezkedik el, 10 felett már nagyon magasnak számít, 20 felett pedig életveszélyes a helyzet. Ezen a ponton kezdődött a nagy életmódváltásom, ugyanis rövidesen biztossá vált, hogy II-es típusú cukorbetegségem van. Mindig azt hittem, hogy ennek más jelei vannak: anno hallottam, hogy az ember nagyon sokat iszik, hízni kezd, nem tudja leadni a plusz kilókat, de az, hogy pusztán csak sokat jár pisilni éjjel, sosem merült fel bennem, mint tünet.

Teljesen máshogy kellett étkeznem, számolnom kellett a szénhidrátokat, gyógyszert szedtem, mozogni kezdtem, és nagyon sokat kellett mérnem a vércukorszintem, mire megtanultam, mit és mikor érdemes ennem. Azóta pedig bárki arról panaszkodik nekem, hogy sokat kell pisilnie, mindig elmondom, hogy egy labor nem árthat!

