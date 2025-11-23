Szépség
Fehérjeszükséglet életkor szerint: így alakul tested legfontosabb építőköve az évek során
A fehérje szerepe
Sokan csak a rendszeres testedzés és az izomépítés kapcsán hallanak a fehérjéről, hiszen ez a létfontosságú makrotápanyag tényleg nélkülözhetetlen az érrendszer rugalmasságának megőrzéséhez és az izmok felépítéséhez. Szerepe azonban ennél jóval összetettebb. A fehérje a test alapvető építőköve, hiszen a szervek, a szövetek, a csontok, a bőr és a szalagok is belőle épülnek fel. Az egészséges fejlődéshez és a növekedéshez éppúgy elengedhetetlen, mint a véralvadás és az immunrendszer megfelelő működéséhez. Hiányában a sebek lassabban gyógyulnának, az izmok nem regenerálódnának, a test pedig nem lenne képes oxigént, cukrot és koleszterint szállítani a sejtekhez.
A fehérje emellett segít a hormonháztartás egyensúlyban tartásában, és részt vesz a szervezet energiaháztartásában is, különösen, ha kevesebb szénhidrátot fogyasztunk. Támogatja a bőr, a haj és a köröm szerkezetét, hozzájárul a teltségérzethez, így a testsúlyszabályozásban is szerepet játszik. Segíti az enzimek működését, amelyek nélkülözhetetlenek az emésztéshez és az anyagcseréhez. Röviden: a fehérje az a „mindenes” tápanyag, ami nélkül sem a fejlődés, sem a regeneráció, sem az egészség nem működik.
Legjobb forrásai
Ha szeretnéd növelni a fehérjebeviteledet, szerencsére rengeteg lehetőséged van – és nem csak fehérjeporokra vagy étrend-kiegészítőkre kell hagyatkoznod. A legjobb természetes fehérjeforrások közé tartozik a csirkemell, a pulykamell, a tojás, a túró és a görög joghurt, de a tej és a sajtok is bővelkednek proteinben.
Ha inkább növényi eredetű forrásokat keresel, válaszd a tápanyagdús hüvelyeseket, például a csicseriborsót, a lencsét, a babot vagy a szóját, illetve az olajos magvakat, mint a mandula, a mogyoró, a kesudió és a chia mag. Ezek mellett a hajdina, a zabpehely, sőt bizonyos zöldségek – például a brokkoli és a spárga – is hozzájárulhatnak a napi fehérjebevitelhez.
Ezekből az ételekből tehát könnyen fedezhető a napi fehérjeszükséglet, mely életkoronként eltérő. Bár a legtöbb ajánlás többnyire amerikai kutatásokon alapszik, hazánkban is hasonló irányelvek érvényesek.
Galériánkban mutatjuk, miért nélkülözhetetlen a fehérje a különböző életszakaszokban, és mennyi az ideális napi mennyiség belőle!
Az ÉVA Magazin írása.
