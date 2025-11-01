Divat
Ezt történt a testemmel, amikor nem ettem húst egy hónapig: eszméletlen hatása volt!
Napi horoszkóp november 1.: az Ikreknek kényes ügyet sikerül lezárniuk, a Mérleget különböző határidők szorongatják
A hónap első napja is izgalmasnak ígérkezik, a csillagok ugyanis minden csillagjegy számára tartogatnak valamit, azt azonban, hogy pontosan mi vár rád, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a szombati horoszkópot!
Megcsaltam a férjem, ami után jobb anya lett belőlem
Nem tudom, mikor tűnt el belőlem az a nő, aki valaha voltam.
Tapasztalatok húsmentesen
Az első napokban inkább a szokások hiányát éreztem: mit tegyek a szendvicsbe felvágott helyett, hogyan áll össze a vacsora hús nélkül? Aztán lassan kialakult egy új ritmus. Több zöldséget, hüvelyest és gabonát ettem, és kezdtem rájönni, hogy nemcsak helyettesíteni tudom a húst, hanem teljesen új ízek és alapanyagok is belépnek az étrendembe, amelyek sok esetben sokkal jobban ízlenek, mint a hús, amivel már jó ideje küzdöttem.
Ahogy telt az idő, a testem is reagált. Az emésztésem kiegyensúlyozottabb lett, a fáradékonyság csökkent, és furcsa módon kevésbé kívántam a nehéz ételeket. Ugyanakkor figyelnem kellett arra, hogy tudatosan pótoljam a fehérjét és bizonyos tápanyagokat, vitaminokat, amelyeket eddig a húsból nyertem ki.
A húsmentes hónap végére úgy éreztem, sok mindent tanultam magamról és a testem működéséről. Nem állítom, hogy örökre búcsút mondok a húsnak, de biztos, hogy jelentősen csökkenteni fogom a fogyasztását, ugyanis egyértelmű, hogy az én szervezetem valamiért nincsen jó barátságba vele.
Az alábbiakban összeszedtem, milyen konkrét hatásokat tapasztaltam egy hónap húsmentes étkezés után!
Ezt történt a testemmel, amikor nem ettem húst egy hónapig!
Az ÉVA Magazin írása.
