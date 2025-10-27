Divat
Ezért nem tudsz lefogyni, bármennyit is diétázol
Forrás: gettyimages
Így gyönyörű volt Magyarország első szépségkirálynője
Simon Böske 1929-ben lett Magyarország legszebb nője, majd még abban az évben Miss Európának is megválasztották.
Promóciók
Gyors út a szebb bőrért: Horváth Éva kedvenc krémje, amelyet a szakértők is ajánlanak
Életmód
Egy fiatal nő vallomása: „A rák tett engem a saját életem főszereplőjévé”
Szépség
Összeszedtük az ősz legjobb sminktermékeit: a szakértők szerint kihagyhatatlanok
Életmód
5 vitamin, amit minden modern nőnek érdemes beiktatnia az őszi rutinjába
Tünetek, amiket sokan normálisnak hisznek, de valójában ADHD-ra utalnak
Sokan azt hiszik, hogy csak szétszórtak, feledékenyek vagy túlérzékenyek – pedig ezek mögött gyakran az ADHD rejtett tünetei állnak. A figyelemzavaros hiperaktivitás nem mindig látványos, és sok felnőtt csak későn jön rá, hogy évtizedek óta ezzel él.
Heti horoszkóp október 27-november 2.: a Rákokra nagy feladat teljesítése vár, a Mérlegek hatalmas bátorságról tehetnek tanúbizonyságot
Október utolsó hete is számos izgalmat tartogat, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a heti horoszkópot!
7 étel, amit soha ne akkor egyél, amikor teljesen üres a gyomrod
Ha eddig ezeket etted reggelire, akkor ideje változtatnod! Azt is elmondjuk, miért!
6 frizura, ami azonnal fiatalít a fodrászok szerint
A drága krémek helyett inkább válts frizurát, hiszen ez akár 10 évet is képes fiatalítani rajtad!
Napi horoszkóp október 27.: a Nyilasok kellemetlen szituációba keverednek, a Halak végre meglátják a fényt az alagút végén
A hét első napja is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a hétfői horoszkópot!
November 13-16. között ugyanis rengeteg kedvezményes kupon vár, köztük Szafi, Hervis, Organic Force, Real Body Project kuponok, így fitnesz-kiegészítőkre, egészségtudatos élelmiszerekre és arra a bizonyos belső egyensúlyra is szert tudsz tenni, méghozzá hihetetlen akciókkal. Ez alatt akár 50%-os kedvezményt értünk, melyet több mint ezer üzletben tudsz beváltani, szóval ha új lendületet adnál a diétádnak vagy felturbóznád a motivációt, nézz körül a joynapok.hu oldalon, mert most minden adott ahhoz, hogy elindulj egy egészségesebb irányba. A kuponokat egyébként a legújabb JOY-ban is megtalálod, címlapon keresd Szűcs Lucát!
És akkor most térjünk is rá cikkünk témájára: milyen oka lehet annak, hogy hiába diétázol, mégsem fogysz szinte semmit? Összegyűjtöttük, mi állhat a háttérben, és miért nem mindig a kalóriák a hibásak.
1. Azok a bizonyos hormonok
Lehet, hogy becsülettel diétázol, rendszeresen edzel, mégis stagnál a súlyod. Ilyenkor érdemes orvosi oldalról is ránézni a dologra, mert a háttérben pajzsmirigy-alulműködés, inzulinrezisztencia vagy akár PCOS is állhat. Ezek mind olyan anyagcsere-zavarok, amelyek lassítják a fogyást, függetlenül attól, mennyire vagy kitartó. Egy laborvizsgálat néha többet segít, mint egy újabb diétás kihívás.
A folytatásért kattints:
Hogy tetszett a cikk?
Divat
A TikTok már odáig van érte: így lesz teljesen egyedi az ékszered
Promóciók
Gyors út a szebb bőrért: Horváth Éva kedvenc krémje, amelyet a szakértők is ajánlanak
Életmód
Elképesztően jó hatással lehet a mentális egészségedre egy hétköznapi program a barátaiddal: és még olcsó is
Életmód
Egy fiatal nő vallomása: „A rák tett engem a saját életem főszereplőjévé”
Szépség
Összeszedtük az ősz legjobb sminktermékeit: a szakértők szerint kihagyhatatlanok
Életmód
5 vitamin, amit minden modern nőnek érdemes beiktatnia az őszi rutinjába
10 hihetetlen érdekesség a Titanic forgatásáról
James Cameron filmje máig a mozitörténet egyik legsikeresebb alkotása. A színfalak mögött is sok izgalmat tartogatott.
A TikTok már odáig van érte: így lesz teljesen egyedi az ékszered
Emma Watson hisz abban, hogy nincs szükségünk partnerre ahhoz, ha különleges kiegészítőt szeretnénk hordani. Sőt, kifejezetten értékes, ha magadat leped meg ezzel!
6 frizura, ami azonnal fiatalít a fodrászok szerint
A drága krémek helyett inkább válts frizurát, hiszen ez akár 10 évet is képes fiatalítani rajtad!
Így gyönyörű volt Magyarország első szépségkirálynője
Simon Böske 1929-ben lett Magyarország legszebb nője, majd még abban az évben Miss Európának is megválasztották.
74 évesen is szívdöglesztő az egykori Bond-lány: ez Jane Seymour szépségének titka
Ez Jane Seymour szépségének legfontosabb titka.
Napi horoszkóp október 27.: a Nyilasok kellemetlen szituációba keverednek, a Halak végre meglátják a fényt az alagút végén
A hét első napja is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a hétfői horoszkópot!