Ezért nem tudsz lefogyni, bármennyit is diétázol

Kamilla
Egészség
2025. október 27. 14:17

Forrás: gettyimages

fogyás, életmód
A nap cikke

Így gyönyörű volt Magyarország első szépségkirálynője

Simon Böske 1929-ben lett Magyarország legszebb nője, majd még abban az évben Miss Európának is megválasztották.

Divat

A TikTok már odáig van érte: így lesz teljesen egyedi az ékszered

Emma Watson hisz abban, hogy nincs szükségünk partnerre ahhoz, ha különleges kiegészítőt szeretnénk hordani. Sőt, kifeje...

Promóciók

Gyors út a szebb bőrért: Horváth Éva kedvenc krémje, amelyet a szakértők is ajánlanak

Minden nő sima, ragyogó és fiatalos bőrt szeretne. Az öregedéssel azonban a bőr természetes hialuronsav-tartalma csökken...

Életmód

Elképesztően jó hatással lehet a mentális egészségedre egy hétköznapi program a barátaiddal: és még olcsó is

Emlékszel, milyen izgalmas volt a takaró alá bújva, elemlámpát szorongatva megosztani egymással a titkaitokat a BFF-jeid...

Életmód

Egy fiatal nő vallomása: „A rák tett engem a saját életem főszereplőjévé”

Azt gondolnánk, hogy a mellrák nem érinti a fiatal nőket, és csak 40 felett kell kiemelten foglalkozni ezzel. A valóság ...

Szépség

Összeszedtük az ősz legjobb sminktermékeit: a szakértők szerint kihagyhatatlanok

Ősz a megújulás időszaka, ilyenkor érdemes a sminkeket is átszelektálni és beszerezni a legfrissebb darabokat!

Életmód

5 vitamin, amit minden modern nőnek érdemes beiktatnia az őszi rutinjába

A legtöbb nő számára ismerős az érzés, amikor a nap végén úgy érezzük, túl sok szerepet próbáltunk egyszerre eljátszani....

Életmód

Nem csak port szív, hanem stresszt is: így szabadítottam fel rengeteg időt takarítás közben

Őszintén? Én sosem voltam az a típus, aki élvezi a takarítást.
Tünetek, amiket sokan normálisnak hisznek, de valójában ADHD-ra utalnak

Sokan azt hiszik, hogy csak szétszórtak, feledékenyek vagy túlérzékenyek – pedig ezek mögött gyakran az ADHD rejtett tünetei állnak. A figyelemzavaros hiperaktivitás nem mindig látványos, és sok felnőtt csak későn jön rá, hogy évtizedek óta ezzel él.

Heti horoszkóp október 27-november 2.: a Rákokra nagy feladat teljesítése vár, a Mérlegek hatalmas bátorságról tehetnek tanúbizonyságot

Október utolsó hete is számos izgalmat tartogat, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a heti horoszkópot!

7 étel, amit soha ne akkor egyél, amikor teljesen üres a gyomrod

Ha eddig ezeket etted reggelire, akkor ideje változtatnod! Azt is elmondjuk, miért!

6 frizura, ami azonnal fiatalít a fodrászok szerint

A drága krémek helyett inkább válts frizurát, hiszen ez akár 10 évet is képes fiatalítani rajtad!

Napi horoszkóp október 27.: a Nyilasok kellemetlen szituációba keverednek, a Halak végre meglátják a fényt az alagút végén

A hét első napja is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a hétfői horoszkópot!

Ha már egy ideje fontolgatod, hogy „na most tényleg elkezdem az életmódváltást”, akkor jobb alkalmat keresve sem találhatnál: jönnek a JOY-napok!

November 13-16. között ugyanis rengeteg kedvezményes kupon vár, köztük Szafi, Hervis, Organic Force, Real Body Project kuponok, így fitnesz-kiegészítőkre, egészségtudatos élelmiszerekre és arra a bizonyos belső egyensúlyra is szert tudsz tenni, méghozzá hihetetlen akciókkal. Ez alatt akár 50%-os kedvezményt értünk, melyet több mint ezer üzletben tudsz beváltani, szóval ha új lendületet adnál a diétádnak vagy felturbóznád a motivációt, nézz körül a joynapok.hu oldalon, mert most minden adott ahhoz, hogy elindulj egy egészségesebb irányba. A kuponokat egyébként a legújabb JOY-ban is megtalálod, címlapon keresd Szűcs Lucát!

Kép

És akkor most térjünk is rá cikkünk témájára: milyen oka lehet annak, hogy hiába diétázol, mégsem fogysz szinte semmit? Összegyűjtöttük, mi állhat a háttérben, és miért nem mindig a kalóriák a hibásak.

1. Azok a bizonyos hormonok

Lehet, hogy becsülettel diétázol, rendszeresen edzel, mégis stagnál a súlyod. Ilyenkor érdemes orvosi oldalról is ránézni a dologra, mert a háttérben pajzsmirigy-alulműködés, inzulinrezisztencia vagy akár PCOS is állhat. Ezek mind olyan anyagcsere-zavarok, amelyek lassítják a fogyást, függetlenül attól, mennyire vagy kitartó. Egy laborvizsgálat néha többet segít, mint egy újabb diétás kihívás.

