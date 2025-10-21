Horoszkóp
Félelmetes! Ez történik a testeddel, ha nem szedsz magnéziumot

Kamilla
Egészség
Utoljára frissült: 2025. október 19. 15:47

magnézium
A magnézium az egyik legfontosabb, mégis leginkább alábecsült ásványi anyag a szervezetünkben.

Ne feledd!

2025. november 13-16. között jönnek a Joy-napok, az ősz legnagyobb kuponarzenálja, ahol szokás szerint bevásárolhatsz a legjobb árakon. Akár 50%-os kedvezményre is szert tehetsz, több mint 1000 üzletben és online beválthatod őket, és tényleg minden kategóriában találhatsz egy jó kupont, így akár szuper vitaminokat is vehetsz akciósan. Kattints és tudj meg minden részletet már most, hiszen a kuponokat végignézheted előre!

Miközben a C-vitaminról és a D-vitaminról mindenki beszél, a magnézium csendben végzi a munkáját, egészen addig, amíg hiánya észrevétlenül fel nem borítja a test természetes egyensúlyát. Pedig rengeteg biokémiai folyamat működéséhez elengedhetetlen, az idegrendszertől a szívműködésen át az izmok regenerációjáig szinte mindenhez köze van. Mégis a mostani felgyorsult életmód, a stressz, a kávé, az alkohol, a gyorsételek és a mozgáshiány fokozatosan kimeríti a magnéziumraktárakat. A probléma pedig alattomosan jelentkezik, hiszen a hiány tünetei eleinte apró, ártalmatlannak tűnő jelek, ilyen pl.: a fáradékonyság, izomgörcsök, szorongás, alvászavarok. De ha nem pótoljuk időben, komolyabb következményekkel is számolhatunk.

Lássuk, melyek ezek!

Félelmetes! Ez történik a testeddel, ha nem szedsz magnéziumot

