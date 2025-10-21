Életmód
Félelmetes! Ez történik a testeddel, ha nem szedsz magnéziumot
Forrás: gettyimages
Napi horoszkóp október 20.:a Bikáknak ismeretlen helyzetben kell boldogulniuk,a Mérlegek ki sem látnak a tennivalókból
A hét első napja is izgalmasnak ígérkezik, a csillagok ugyanis minden csillagjegy számára tartogatnak valamit, azt azonban, hogy pontosan mi vár rád, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a hétfői horoszkópot!
Életmód
Teszt: Kipróbáltam a legújabb mentes terméket, és végre bűntudat nélkül nassolhatok
Életmód
Egy fiatal nő vallomása: „A rák tett engem a saját életem főszereplőjévé”
Szépség
Összeszedtük az ősz legjobb sminktermékeit: a szakértők szerint kihagyhatatlanok
Divat
Stílus horoszkóp: így válassz fehérneműt a csillagjegyed alapján
Életmód
Nem csak port szív, hanem stresszt is: így szabadítottam fel rengeteg időt takarítás közben
Sztárok
Hollywoodi sztárok, akik legyőzték a mellrákot - és nem féltek beszélni róla
Életmód
Pár perc önvizsgálat életet menthet: így előzheted meg a mellrákot
Heti horoszkóp október 20-26.: az Oroszlánok heves vitába keverednek valakivel, a Skorpióknak érdemes megtanulniuk nemet mondani másoknak
Az előtted álló héten sem fogsz unatkozni, a csillagok üzenetéből ugyanis az derül ki, hogy számos izgalom vár majd, érdemes tehát mindenképp elolvasnod a jövő heti horoszkópot is!
Vigyázz! A vitamin, amit szinte mindenki túladagol, és észre sem veszi
Ma már szinte mindenkinek ott lapul a polcán egy doboz multivitamin, C-vitamin vagy D-vitamin.
Bármilyen vitát lezárhatsz ezzel a trükkel 3 perc alatt: meg fog lepni, mennyire egyszerű
Azt sajnos nem tudjuk megoldani neked, hogy soha ne vessz össze senkivel, aki közel áll hozzád, de egy pár perces módszerrel könnyedén véget vethetsz a konfliktusoknak.
Reese Witherspoon egyszerű tippjével búcsút inthetsz a szorongásnak – neki bevált!
A csodás színésznő egy inspiráló tanácsot osztott meg követőivel, ami segíthet leküzdeni a mindennapi stresszt.
Ne feledd!
2025. november 13-16. között jönnek a Joy-napok, az ősz legnagyobb kuponarzenálja, ahol szokás szerint bevásárolhatsz a legjobb árakon. Akár 50%-os kedvezményre is szert tehetsz, több mint 1000 üzletben és online beválthatod őket, és tényleg minden kategóriában találhatsz egy jó kupont, így akár szuper vitaminokat is vehetsz akciósan. Kattints és tudj meg minden részletet már most, hiszen a kuponokat végignézheted előre!
Miközben a C-vitaminról és a D-vitaminról mindenki beszél, a magnézium csendben végzi a munkáját, egészen addig, amíg hiánya észrevétlenül fel nem borítja a test természetes egyensúlyát. Pedig rengeteg biokémiai folyamat működéséhez elengedhetetlen, az idegrendszertől a szívműködésen át az izmok regenerációjáig szinte mindenhez köze van. Mégis a mostani felgyorsult életmód, a stressz, a kávé, az alkohol, a gyorsételek és a mozgáshiány fokozatosan kimeríti a magnéziumraktárakat. A probléma pedig alattomosan jelentkezik, hiszen a hiány tünetei eleinte apró, ártalmatlannak tűnő jelek, ilyen pl.: a fáradékonyság, izomgörcsök, szorongás, alvászavarok. De ha nem pótoljuk időben, komolyabb következményekkel is számolhatunk.
Lássuk, melyek ezek!
Hogy tetszett a cikk?
Életmód
5 vitamin, amit minden modern nőnek érdemes beiktatnia az őszi rutinjába
Életmód
Teszt: Kipróbáltam a legújabb mentes terméket, és végre bűntudat nélkül nassolhatok
Divat
Ez a 3 anyag fogja uralni az őszi divatot: Így hordd őket
Életmód
Egy fiatal nő vallomása: „A rák tett engem a saját életem főszereplőjévé”
Szépség
Összeszedtük az ősz legjobb sminktermékeit: a szakértők szerint kihagyhatatlanok
Divat
Stílus horoszkóp: így válassz fehérneműt a csillagjegyed alapján
Életmód
Nem csak port szív, hanem stresszt is: így szabadítottam fel rengeteg időt takarítás közben
Sztárok
Hollywoodi sztárok, akik legyőzték a mellrákot - és nem féltek beszélni róla
Életmód
Pár perc önvizsgálat életet menthet: így előzheted meg a mellrákot
Íme az ősz 4 legdivatosabb kabátja 20 ezer Ft alatt
Ki mondta, hogy mélyen a zsebedbe kell nyúlni a trendi darabokért!? Mi most bebizonyítjuk, hogy ez nem igaz!
A 8 leghasznosabb lakberendezési tipp, amivel valaha találkoztunk
Ezekre az ötletekre esküszünk, ha otthonunkat szeretnénk feldobni!
Videoton, Orion, Sokol: tipikus elektronikai eszközök a múlt századból
Becsületükre legyen mondva, többségük kiállta az idő próbáját.
5 apró dekor, amitől azonnal drágábbnak tűnik az otthonod
A legjobb az egészben pedig az, hogy most akciósan szerezheted be őket!
Nem csak port szív, hanem stresszt is: így szabadítottam fel rengeteg időt takarítás közben
Őszintén? Én sosem voltam az a típus, aki élvezi a takarítást.
Reese Witherspoon egyszerű tippjével búcsút inthetsz a szorongásnak – neki bevált!
A csodás színésznő egy inspiráló tanácsot osztott meg követőivel, ami segíthet leküzdeni a mindennapi stresszt.