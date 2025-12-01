8 étel, amiben több a C-vitamin, mint a narancsban

Szakértők szerint naponta 75mg C-vitaminra van szüksége egy egészséges szervezetnek, amit a legjobb természetes forrásból, gyümölcsökből és zöldségekből bejuttatni (télen pedig érdemes ezt megspékelni extraként táplálék-kiegészítővel is, amikor a dózist jócskán meg lehet/kell emelni).

Mindenesetre ezeket érdemes naponta fogyasztani:

Kaliforniai paprika

Ez a zöldség nemcsak színes és ropogós, de nagyon kevés kalóriát tartalmaz, ráadásul 95mg C-vitamin rejtőzik benne. Érdemes a salátád, szendvicsed alapvető összetevőjévé választanod, mert nagyon jót tesz a testnek!

Brokkoli

Amellett, hogy remek C-vitamin forrás, sok benne a vas és cink is, ráadásul zöldség létére proteinforrásként is számon tartják. Arra vigyázz, hogy ne főzd túl, inkább csak forrázd le, és egy percig hagyd „főni”.

Eper

Az eperszezonnak ugyan jó ideje vége, de sokan tesznek el nyáron a fagyasztóba epret. És megéri előrelátónak lenni! Egy bögrényi adag feldarabolt eper 98mg C-vitamint rejt magában és mindössze 53 kalóriát. Télen se feledkezz meg róla!

Sárga kiwi

Hallottál már a sárga kiwiről? Ha még nem, itt az ideje, mert ez egy igazi C-vitaminbomba, ami kétszer annyi C-vitamin tartalmaz, mint a sima, zöld húsú kiwi! Szóval legközelebb, ha meglátod a zöldségesnél vagy a szupermarketben, ne csak rácsodálkozz a színére, hanem vegyél is belőle egy adagot!

Hegyes erős paprika

A férfiak nagy kedvence nem csak az anyagcserét turbózza fel, hanem C-vitaminnal is feltölt, egy darab ugyanis kb. 110mg-ot tartalmaz ebből a hatóanyagból.

Karalábé

Oké-oké, gyerekkorodban talán nem szeretted annyira, de felnőttként érdemes rákattanni! Egy bögrényi 84mg C-vitamint tartalmaz, ráadásul rengetegféleképpen elkészíthető: mehet levesbe, salátába, de akár meg is sütheted!

Ananász

Nem csak csodálatos C-vitamin forrás, de magnéziumban is dúskál, ami kiemelten fontos tápanyag az izmok és csontos egészsége miatt!

És ha már vitaminok:

