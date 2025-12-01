Életmód
8 étel, amiben több a C-vitamin, mint a narancsban
Forrás: Sheraz Shaikh on Unsplash
7 dolog, amit egy férfi csak azzal a nővel csinál, aki titkon bejön neki
Az alábbiakat csak azzal a nővel teszik meg a pasik, aki sokkal többet jelent nekik titkon, mint egy barát vagy kolléga.
Életmód
A nagy szaloncukor-teszt: megkóstoltuk a szezon legmenőbb ízeit - ezeket kell azonnal beszerezned
Promóciók
A Jawhara parfüm kollekció – Több, mint illat – Ne csak parfümöt viselj, aurát is!
Promóciók
Mautner Zsófival hangoldóik a karácsonyra Kajdi Csaba
Promóciók
Megújult az Allee INTERSPAR: még kényelmesebb lett a mindennapi bevásárlásod
Promóciók
Így készül a show a színfalak mögött - Kerényi Virág, a Csináljuk a fesztivált! vezető stylistja mesél
Promóciók
A Pizza Me-ben mostantól nem csak pizzák közül válogathatunk
Havi horoszkóp december: az Oroszlánok fontos megbízást kapnak, a Vízöntők igyekeznek valakivel megtalálni a közös hangot
Elérkezett az év utolsó hónapja, mely nem kevésbé lesz izgalmas, mint az előtte lévők, mindenképp érdemes tehát elolvasnod a havi horoszkópot, hiszen számos váratlan fordulat lehet ugyanis, amely meghatározza az eseményeket számodra!
Napi horoszkóp december 1.: az Ikreknek érdemes könnyíteniük a lelkükön, a Nyilasok végre a célegyenesbe érnek
A hét első napja is bővelkedik izgalmakban, a Rákok például megoldhatnak egy bizonyos szituációt, az Oroszlánok átlátnak a szitán, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csak akkor tudhatod meg, ha elolvasod a hétfői horoszkópot!
24 romantikus karácsonyi film, amit meg kell nézned december 24-ig
Az biztos, hogy találsz köztük bőven olyat, amit még sosem láttál - és olyat is, amit már igen, de meg akarod nézni újra.
Nem egyszerűen REnovál, hanem esélyt is ad Puskás-Dallos Bogi
Nagyon izgalmas szerepben láthatjuk Puskás-Dallos Bogit, akit nemcsak énekesként és műsorvezetőként ismerünk, hanem most a VIASAT3 REnoválók – Lakás újrahasznosítva című produkciójában mutatja meg kreatív, alkotó oldalát is.
Szakértők szerint naponta 75mg C-vitaminra van szüksége egy egészséges szervezetnek, amit a legjobb természetes forrásból, gyümölcsökből és zöldségekből bejuttatni (télen pedig érdemes ezt megspékelni extraként táplálék-kiegészítővel is, amikor a dózist jócskán meg lehet/kell emelni).
Mindenesetre ezeket érdemes naponta fogyasztani:
Kaliforniai paprika
Ez a zöldség nemcsak színes és ropogós, de nagyon kevés kalóriát tartalmaz, ráadásul 95mg C-vitamin rejtőzik benne. Érdemes a salátád, szendvicsed alapvető összetevőjévé választanod, mert nagyon jót tesz a testnek!
Brokkoli
Amellett, hogy remek C-vitamin forrás, sok benne a vas és cink is, ráadásul zöldség létére proteinforrásként is számon tartják. Arra vigyázz, hogy ne főzd túl, inkább csak forrázd le, és egy percig hagyd „főni”.
Eper
Az eperszezonnak ugyan jó ideje vége, de sokan tesznek el nyáron a fagyasztóba epret. És megéri előrelátónak lenni! Egy bögrényi adag feldarabolt eper 98mg C-vitamint rejt magában és mindössze 53 kalóriát. Télen se feledkezz meg róla!
Sárga kiwi
Hallottál már a sárga kiwiről? Ha még nem, itt az ideje, mert ez egy igazi C-vitaminbomba, ami kétszer annyi C-vitamin tartalmaz, mint a sima, zöld húsú kiwi! Szóval legközelebb, ha meglátod a zöldségesnél vagy a szupermarketben, ne csak rácsodálkozz a színére, hanem vegyél is belőle egy adagot!
Hegyes erős paprika
A férfiak nagy kedvence nem csak az anyagcserét turbózza fel, hanem C-vitaminnal is feltölt, egy darab ugyanis kb. 110mg-ot tartalmaz ebből a hatóanyagból.
Karalábé
Oké-oké, gyerekkorodban talán nem szeretted annyira, de felnőttként érdemes rákattanni! Egy bögrényi 84mg C-vitamint tartalmaz, ráadásul rengetegféleképpen elkészíthető: mehet levesbe, salátába, de akár meg is sütheted!
Ananász
Nem csak csodálatos C-vitamin forrás, de magnéziumban is dúskál, ami kiemelten fontos tápanyag az izmok és csontos egészsége miatt!
És ha már vitaminok:
Hogy tetszett a cikk?
Életmód
7 luxus ihletésű ünnepi meglepetés, ha igazán emlékezetes ajándékot adnál
Életmód
A nagy szaloncukor-teszt: megkóstoltuk a szezon legmenőbb ízeit - ezeket kell azonnal beszerezned
Divat
Melyik ünnepi karakter vagy? Megmutatjuk, milyen csillogó ajándék való neked
Promóciók
A Jawhara parfüm kollekció – Több, mint illat – Ne csak parfümöt viselj, aurát is!
Promóciók
Mautner Zsófival hangoldóik a karácsonyra Kajdi Csaba
Promóciók
Megújult az Allee INTERSPAR: még kényelmesebb lett a mindennapi bevásárlásod
Promóciók
Így készül a show a színfalak mögött - Kerényi Virág, a Csináljuk a fesztivált! vezető stylistja mesél
Promóciók
A Pizza Me-ben mostantól nem csak pizzák közül válogathatunk
Napi horoszkóp december 2.: a Bakok nagy volumenű célokat szeretnének elérni, a Vízöntők elégedettek az életükkel
Ez a nap sok csillagjegy számára hoz magával izgalmakat, kihívásokat és lezárásokat is.
4 csillagjegy, akire rátalál az igaz szerelem decemberben
Az év utolsó hónapja mindig különös hangulatot hordoz. Pláne ennek a négy csillagjegynek, akire rátalál a szerelem.
Az igazi Barbie-ház: így néz ki Eva Mendes rózsaszín otthona
A színésznő rózsaszín konyhája és nappalija egyszerre sikkes és merész, Mendes pedig láthatóan az apró részletekre is odafigyel.
7 sztárpár, akik nyitott kapcsolatban éltek, és ennek nagyon csúnya vége lett
A nyitott kapcsolatok Hollywoodban sokáig menőnek tűntek.
A legjobbnak ígérkező külföldi karácsonyi vásárok 2025-ben
Olyan úti célokat mutatunk, amelyekben garantáltan nem fogsz csalódni, ha a karácsonyi vásárok hangulatát akarod megélni!
Nem egyszerűen REnovál, hanem esélyt is ad Puskás-Dallos Bogi
Nagyon izgalmas szerepben láthatjuk Puskás-Dallos Bogit, akit nemcsak énekesként és műsorvezetőként ismerünk, hanem most a VIASAT3 REnoválók – Lakás újrahasznosítva című produkciójában mutatja meg kreatív, alkotó oldalát is.